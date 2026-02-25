Du khách quốc tế thổ lộ điều này sau khi trải nghiệm 15 năm ăn Tết tại Việt Nam

Tết là sợi dây gắn kết gia đình bền chặt

Du khách quốc tế - Saleem ví văn hóa Tết miền Bắc như "rễ cây trong đá", vô cùng sâu sắc, kiên cố và có phần cầu kỳ trong từng chi tiết nhỏ nhất từ cách xưng hô cho đến nghi lễ cúng gia tiên. (Ảnh: FBNV)

Trong dòng chảy hối hả của những ngày Tết Nguyên Đán 2026 tại Hà Nội, giữa sắc đào hồng thắm và những chuyến xe ngược xuôi sum họp và chúc Tết, có một chàng trai với gương mặt đậm chất Trung Đông nhưng lại sở hữu vốn tiếng Việt sành sỏi đến kinh ngạc đang lặng lẽ quan sát và chiêm nghiệm về hồn cốt của dân tộc Việt. Đó là vị du khách quốc tế - Saleem Hammad, một người con của vùng đất Palestine xa xôi nhưng từ lâu đã coi Việt Nam là nơi mình thực sự thuộc về.

Đến nay, Saleem đã trải qua 15 mùa Tết với đủ cung bậc cảm xúc, từ sự ngỡ ngàng của một vị khách lạ đến tình yêu thiết tha của một người coi Việt Nam là quê hương thứ hai.

Sinh năm 1993 tại Palestine, Saleem đặt chân đến Việt Nam lần đầu tiên vào cuối tháng 11/2011. Khi đó, anh mới chỉ là một chàng thanh niên 18 tuổi, mang theo hành trang là suất học bổng Hiệp định giữa Bộ Giáo dục hai nước để theo học tại Khoa Việt Nam học tại Trường Đại học Hà Nội.

Saleem nhớ lại những ngày đầu tiên ấy, mọi thứ đều mới mẻ và có phần xa lạ. Sau bốn năm miệt mài trên giảng đường, anh đã hoàn thành chương trình học và thực hiện nghĩa vụ trở về quê hương để công tác tại Văn phòng Quan hệ Quốc tế của Học viện Cảnh sát Palestine.

Đó là một công việc đáng mơ ước, mang lại niềm tự hào lớn cho gia đình, nhưng sâu thẳm trong lòng chàng trai trẻ, nỗi nhớ Việt Nam vẫn luôn thường trực. Saleem tự nhận ra rằng, dù Palestine là nơi anh sinh ra, nhưng Việt Nam mới là nơi anh có thể phát huy trọn vẹn tiềm năng và sự tự do để phát triển sự nghiệp. Sự bất ổn tại quê nhà và khát vọng trở thành cầu nối văn hóa giữa hai thế giới đã thôi thúc anh đưa ra một quyết định táo bạo: bỏ lại tất cả để quay trở lại Việt Nam vào tháng 4/2017.

Saleem chia sẻ, lần đầu tiên trải nghiệm Tết Việt Nam, anh cảm thấy bất ngờ và kỳ lạ vì không hiểu tiếng Việt. (Ảnh: FBNV)

Trải qua 15 năm sinh sống, Saleem Hammad đã khẳng định mình không chỉ là một du khách hay một người nước ngoài cư trú đơn thuần. Với sự đa năng trong vai trò MC, người mẫu, diễn viên và là một Youtuber, Tiktoker nổi tiếng, đồng thời là người phụ trách mảng phân tích truyền thông cho Đại sứ quán Qatar tại Việt Nam.

Vị du khách quốc tế này nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, thông qua con đường nghệ thuật, anh khát khao giới thiệu về thế giới Ả-Rập cho người Việt Nam và sản xuất nội dung bằng tiếng Ả-Rập để giới thiệu vẻ đẹp của Việt Nam cho người Ả-Rập. Mong muốn ấy càng trở nên bỏng cháy trong anh khi Việt Nam đang đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện giữa Việt Nam với các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UEA).

Đặc biệt, năm 2019, Saleem đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh để trở thành Đại sứ Hữu nghị vì Hòa bình của thành phố Hà Nội.

15 năm mùa Tết tại Việt Nam đã biến Saleem từ một người nước ngoài bỡ ngỡ trở thành một "chuyên gia" thực thụ về phong tục tập quán. Anh nhớ lại cái Tết đầu tiên đầy "khó chịu" vì sự ồn ào, vội vã của mọi người xung quanh mà anh không thể hiểu nổi lý do. Khi đó, vốn tiếng Việt còn ít ỏi khiến anh chỉ biết nhìn những chuyến xe vội vã, những cửa hàng đóng cửa và những mâm cơm cúng đầy đủ lễ vật với một sự tò mò lạ lẫm. Thế nhưng, đến mùa Tết thứ ba, khi được gói bánh chưng thì đó là trải nghiệm lớn nhất của chàng trai ngoại quốc.

Rồi khi bắt đầu cùng bạn bè về quê đón Tết ở các tỉnh thành như Thanh Hóa hay Bắc Ninh, Saleem mới dần thấm nhuần ý nghĩa sâu xa của ngày lễ lớn nhất trong năm. Anh nhận ra rằng Tết không phải là sự hình thức bên ngoài mà là sợi dây gắn kết gia đình bền chặt nhất.

“Lạt mềm buộc chặt” – Triết lý sống quý giá trong đối nhân xử thế

Vị du khách quốc tế Saleem chụp ảnh cùng vợ chồng Đại sứ Cuba (ở giữa) trong dịp A80. (Ảnh: FBNV)

Khi so sánh với Tết tại quê nhà Palestine, Saleem tìm thấy những điểm tương đồng đầy thú vị. Dù ngày lễ ở quê hương anh gắn liền với tôn giáo và có thời điểm thay đổi theo lịch mặt trăng, nhưng tinh thần đoàn viên thì không khác biệt. Ở Palestine, mọi người cũng đi thăm họ hàng theo thứ tự nội ngoại, cũng chuẩn bị những chiếc bánh ngọt truyền thống và thực hiện tục lệ lì xì.

Tuy nhiên, Saleem chỉ ra một điểm khác biệt khiến anh đặc biệt ấn tượng: trong văn hóa của anh, đàn ông mới là người chịu áp lực chính. Từ việc chuẩn bị tiền lì xì cho tất cả phụ nữ trong gia đình cho đến những công việc nặng nhọc như trang trí nhà cửa hay nướng thịt ngoài trời, đàn ông đều phải cáng đáng để phụ nữ được thảnh thơi hơn.

Ngược lại, tại Việt Nam, anh chứng kiến những người phụ nữ vất vả tất bật với mâm cỗ cầu kỳ, rửa hàng chồng bát đĩa sau mỗi bữa tiệc, điều mà anh cho là một nét văn hóa vừa giàu tình cảm nhưng cũng đầy áp lực cho phái yếu.

Saleem Hammad chụp ảnh tại Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: FBNV)

Ẩm thực Tết Việt là một trong những điều khiến Saleem say mê nhất, dù anh vẫn giữ nghiêm ngặt các quy tắc của đạo Hồi. Saleem thổ lộ mình cực kỳ "nghiện" bữa cơm đơn giản có rau muống xào tỏi, cà pháo muối giòn tan và cá kho tộ. Để hòa mình vào không khí Tết, anh đã tự tay chế biến nem rán và bánh chưng bằng thịt cừu hoặc thịt bò chuẩn Halal để thay thế cho thịt lợn.

Anh còn nhớ mãi kỷ niệm đi đóng phim Tết ở Hà Giang, được học cách gói bánh chưng đen từ tro rơm, hay trải nghiệm gói bánh chưng bằng khuôn tại Phú Thọ. Đối với Saleem, hình thức chiếc bánh chưng gắn liền với bài học về chiếc lạt tre mà anh tâm đắc: "lạt mềm buộc chặt". Anh coi đó là triết lý sống quý giá trong việc đối nhân xử thế, dùng sự mềm mỏng để giữ gìn những mối quan hệ bền lâu.

Tết miền Bắc - "Rễ cây trong đá" và nét đẹp của sự cầu kỳ

Với vị du khách quốc tế này, Tết là sợi dây gắn kết gia đình bền chặt nhất. (Ảnh: FBNV)

Một trong những trải nghiệm khó quên nhất của Saleem là lần đón Tết cùng cộng đồng người Chăm tại An Giang. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy người Chăm lại chọn đúng ba ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết để tổ chức đám cưới, trái ngược hoàn toàn với quan niệm kiêng kị của người Kinh.

Hình ảnh những đám cưới rộn ràng nối tiếp nhau đã cho anh một cái nhìn đa dạng và phong phú hơn về bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Saleem ví văn hóa miền Bắc như "rễ cây trong đá", vô cùng sâu sắc, kiên cố và có phần cầu kỳ trong từng chi tiết nhỏ nhất từ cách xưng hô cho đến nghi lễ cúng gia tiên. Anh trân trọng từng câu "Uống nước nhớ nguồn" và thấy nó đồng điệu với lời dạy trong tôn giáo của mình về việc kính trọng cha mẹ và tổ tiên.

Saleem Hammad yêu Tết, văn hóa Việt Nam. (Ảnh: FNV)

Tuy nhiên, chàng trai đến từ Palestine tâm sự rất chân thành rằng, cảm thấy hơi buồn vì một số nét đẹp của Tết đang dần mất đi.

“Tôi vừa ngồi trò chuyện với các bạn Việt Nam và nói rằng: Tết không nằm ở việc thả cá xuống sông, mua cây đào, cây quất hay trang trí nhà cửa, quần áo mới, lì xì... Những cái đó chỉ là một phần nhỏ của Tết và ở bề ngoài. Ý nghĩa sâu sắc nhất của Tết nằm ở gia đình, khi mọi người được về bên ông bà, bố mẹ, cùng ngồi bên mâm cơm đoàn viên để chia sẻ những chuyện vui buồn của một năm đã qua. Đó mới thực sự là Tết.

Hiện tại, tôi thấy Tết đang bị "hình thức hóa". Thay vì về quê, nhiều bạn chọn đi du lịch, hoặc có về quê cũng vẫn mải mê làm việc. Là người yêu văn hóa Việt nam, tôi rất mong dù Việt Nam có phát triển đến đâu cũng nên giữ gìn và bảo tồn nét đẹp truyền thống này: gác lại công việc để lo cho gia đình. Bởi vì công việc thì không bao giờ làm xong và có thể thay thế được, nhưng người thân như bố mẹ, ông bà khi đã mất đi hoặc đau ốm thì không bao giờ có thể quay lại để nói lời xin lỗi hay tìm người thay thế”.

Saleem Hammad đang tiếp tục hành trình làm cầu nối văn hóa của mình một cách thực tế hơn bao giờ hết. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Saleem Hammad đang tiếp tục hành trình làm cầu nối văn hóa của mình một cách thực tế hơn bao giờ hết. Anh đã khai trương một nhà hàng Palestine ngay giữa phố cổ Hà Nội tại số 7 Hàng Buồm với mong muốn hỗ trợ du khách Hồi giáo khi đến Việt Nam.

Khát khao của anh không chỉ dừng lại ở đó; anh đang ấp ủ dự định mở thêm một nhà hàng Việt Nam đạt tiêu chuẩn Halal để những người Hồi giáo trên khắp thế giới có thể thưởng thức món phở hay nem rán mà không phải lo lắng về quy chuẩn tôn giáo. Saleem tin rằng "con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là đi qua dạ dày", và thông qua ẩm thực, anh muốn xóa tan những rào cản về văn hóa và tôn giáo.

Mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam của Saleem càng trở nên mãnh liệt hơn trong bối cảnh Việt Nam đang đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện với các quốc gia Ả-Rập. Anh mong muốn mỗi thước phim, mỗi đoạn nội dung anh sản xuất sẽ là một lời mời gọi chân thành gửi đến cộng đồng người Ả-Rập trên toàn thế giới để họ đến và cảm nhận một Việt Nam thanh bình, giàu bản sắc.

Với Saleem, 15 năm ăn Tết tại Việt Nam không chỉ là 15 lần đón năm mới, mà là 15 lần anh được học cách làm một người Việt thực thụ, cách yêu thương gia đình và cách bảo tồn những giá trị truyền thống đẹp đẽ giữa lòng xã hội hiện đại.

Chàng trai Palestine ấy vẫn đang miệt mài từng ngày, dùng tiếng nói và hành động của mình để minh chứng rằng tình yêu dành cho một đất nước không nhất thiết phải bắt nguồn từ huyết thống, mà có thể nảy nở từ sự thấu cảm và trân trọng sâu sắc những nét đẹp văn hóa của nhau.