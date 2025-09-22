Lưu bài viết thành công
Nếu bạn đang mơ về một chuyến đi về miền núi Tây Bắc với khung cảnh núi non vừa hùng vĩ vừa nên thơ thì Tà Xùa (thuộc tỉnh Sơn La) là một điểm đến không thể bỏ qua. Vốn được mệnh danh là “thiên đường mây” của Tây Bắc, mỗi khi nhắc đến người ta thường nhớ về khung cảnh săn mây mà không hề biết rằng, từ tháng 5 đến tháng 10, Tà Xùa đẹp như bước ra từ cổ tích.
Những ngày này, hoa dại nở khắp nơi, núi rừng xanh mướt, từng cung đường như được phủ lụa xanh óng và mây bay lững lờ khiến ai nấy như tưởng đang lạc vào chốn thần tiên. Dù là điểm đến “hot” trong những năm gần đây nhưng Tà Xùa vẫn giữ vẻ đẹp nguyên sơ, hoang dã và bình yên đến lạ.
Theo Khúc Thị Hạnh (Sơn La), Tà Xùa không chỉ khiến người ta yêu bởi cảnh đẹp mà còn bởi người dân thân thiện, nhiệt tình, hiếu khách. Với cô, khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 chính là khi Tà Xùa khoác lên mình màu áo rực rỡ nhất.
Đến Tà Xùa vào những ngày này, bất kể góc máy nào cũng có thể tạo nên những bức ảnh tràn đầy sức sống, đầy chất thơ. Không cần phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chỉ cần một chiếc điện thoại và ánh mắt biết tìm cái đẹp, ai cũng có thể dễ dàng chụp những bức ảnh “sống ảo” để đời.
Khúc Thị Hạnh cho biết, đến Tà Xùa mùa này đừng quên đến với thảo nguyên. Nơi đây có những đồi cỏ trải dài, lộng gió khiến ai nấy tưởng đang lạc bước giữa vùng cao nguyên châu Âu.
Cây cô đơn Tà Xùa - biểu tượng đặc trưng của vùng đất này cũng là một điểm check-in ấn tượng. Dọc đường đi, bạn có thể dừng chân ở bất kỳ đâu bởi một khúc cua thoáng đãng, một vạt hoa dại bên đường, cho đến những con dốc đều rất nên thơ.
Đặc biệt, hoa dại ở Tà Xùa nở rất nhiều vào mùa hè, chỉ cần đứng bên hoa và phía sau là rừng núi xanh mơn mởn cũng đã đủ làm nên một bức ảnh “sống ảo” để đời.
Dù mùa hè là lúc Tà Xùa xanh nhất nhưng cũng là lúc thời tiết thất thường nhất. Mưa có thể đến bất chợt nhưng thường là mưa đêm, còn ban ngày, nếu mưa thì cũng chỉ là những cơn mưa ngắn. Đặc biệt, các điểm check-in không mưa cùng lúc, nên bạn vẫn có thể linh hoạt di chuyển để "né mưa, đón nắng". Chính sự thay đổi thất thường ấy lại làm nên một Tà Xùa với vẻ đẹp rất riêng.
Để có được trải nghiệm trọn vẹn ở Tà Xùa, chị Hạnh khuyên mọi người nên khám phá trong 2N1Đ là đủ vì các điểm check-in tại đây không quá nhiều. Với những ai có thời gian thì đi 3N2Đ để không quá gấp gáp, vội vàng, thoải mái nghỉ ngơi và rong chơi. Tà Xùa cũng không quá xa hay khó đi, chỉ cách Hà Nội khoảng 240km và có rất nhiều tuyến xe khách nên rất thuận tiện.
“Tà Xùa không quá đắt đỏ, mình nghĩ chỉ khoảng 2 triệu đồng/người là thoải mái cho một chuyến “trip” Tà Xùa”, Hạnh chia sẻ.
Cô nàng cũng nhấn mạnh rằng, Tà Xùa không hoàn hảo. Nơi đây không quá tiện nghi, không phù hợp để nghỉ dưỡng nên khi trước chuyến đi, mọi người nên chuẩn bị tinh thần đối diện với thời tiết khá khắc nghiệt, đêm lạnh buốt, sáng dễ có sương mù, trưa nắng gắt, chiều lạnh; cơ sở vật chất vẫn còn khá thiếu thốn, chưa có nhiều homestay hay khu nghỉ dưỡng sạch sẽ, tiện nghi, quanh năm độ ẩm cao nên chăn màn thường xuyên ẩm lạnh, đường xá đi lại quanh co, đèo dốc và xuống cấp. Dù nói đến Tà Xùa nhiều người thường nghĩ đến mây nhưng không phải lúc nào cũng có, tỉ lệ gặp sương mù cao hơn gặp mây.
“Khi đến Tà Xùa, bạn đừng kì vọng quá nhiều. Bạn hãy giữ một tâm hồn vui vẻ, thoải mái, sẵn sàng đón nhận mọi thay đổi của thiên nhiên và nhìn ngắm, tận hưởng một Tà Xùa thật xanh, thật hoang sơ, hùng vĩ hơn là chỉ chú trọng đến việc có những tấm ảnh đẹp”, chị Hạnh chia sẻ.
Photo: Bin trên Bản
Nội dung: Lam Giang
Thiết kế: Phan Hằng
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/09/2025 23:52 PM (GMT+7)