Để có được trải nghiệm trọn vẹn ở Tà Xùa, chị Hạnh khuyên mọi người nên khám phá trong 2N1Đ là đủ vì các điểm check-in tại đây không quá nhiều. Với những ai có thời gian thì đi 3N2Đ để không quá gấp gáp, vội vàng, thoải mái nghỉ ngơi và rong chơi. Tà Xùa cũng không quá xa hay khó đi, chỉ cách Hà Nội khoảng 240km và có rất nhiều tuyến xe khách nên rất thuận tiện.

“Tà Xùa không quá đắt đỏ, mình nghĩ chỉ khoảng 2 triệu đồng/người là thoải mái cho một chuyến “trip” Tà Xùa”, Hạnh chia sẻ.

Cô nàng cũng nhấn mạnh rằng, Tà Xùa không hoàn hảo. Nơi đây không quá tiện nghi, không phù hợp để nghỉ dưỡng nên khi trước chuyến đi, mọi người nên chuẩn bị tinh thần đối diện với thời tiết khá khắc nghiệt, đêm lạnh buốt, sáng dễ có sương mù, trưa nắng gắt, chiều lạnh; cơ sở vật chất vẫn còn khá thiếu thốn, chưa có nhiều homestay hay khu nghỉ dưỡng sạch sẽ, tiện nghi, quanh năm độ ẩm cao nên chăn màn thường xuyên ẩm lạnh, đường xá đi lại quanh co, đèo dốc và xuống cấp. Dù nói đến Tà Xùa nhiều người thường nghĩ đến mây nhưng không phải lúc nào cũng có, tỉ lệ gặp sương mù cao hơn gặp mây.