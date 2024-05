Đến biển Chết du khách có được tắm không?

Câu trả lời đúng là đáp án B:

Israel hay còn được gọi là đất nước Do Thái, nơi người Do Thái chiếm đến 77%. Dân tộc Do Thái được biết đến là một dân tộc có trí tuệ thông thái bậc nhất trên thế giới. Rất nhiều tư tưởng Do Thái được truyền bá khắp nơi trên toàn cầu. Người Do Thái có lối sống tích cực, luôn hướng đến tri thức và nỗ lực. Người Israel nổi tiếng với sự quyết đoán, nói ít làm nhiều. Tỷ lệ doanh nhân của người Israel cao hơn bất cứ quốc gia nào. Người dân quốc gia này có những ý tưởng vĩ đại liên quan đến nông nghiệp. Sự táo bạo của họ thể hiện trong những dự án như nuôi cá trên sa mạc, phát minh những tiện nghi dành cho chó,..