Đan viện Châu Sơn - góc châu Âu cổ kính giữa núi rừng Ninh Bình

Giữa những điểm đến quen thuộc ở Ninh Bình như Tràng An, Tam Cốc hay Hang Múa, Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn mang đến một trải nghiệm rất khác: yên tĩnh, cổ kính và tách biệt khỏi nhịp du lịch thường thấy.

Hải Âu - một du khách tình cờ tìm đến Đan viện Châu Sơn trong chuyến đi đầu năm - cho biết: "Đan viện là một không gian rộng lớn có vẻ đẹp cổ kính, kiến trúc mang hơi hướng châu Âu giữa núi rừng Việt Nam. Đứng ở đây, những âu lo thường ngày của mình dường như dịu xuống".

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn được xây dựng từ năm 1993, nằm tại thôn 4, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, cách trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng 35 km.

Công trình này mang phong cách Gothic châu Âu với những bức tường gạch đỏ dày, phủ rêu phong theo thời gian, tạo nên vẻ đẹp cổ kính và trầm mặc.

Điểm nhấn của Đan viện là dãy cột được thiết kế như những tháp nhỏ kéo dài, phía trong là cửa kính - góc check-in được nhiều du khách ưa thích nhờ ánh sáng đẹp và bố cục hài hòa. Nhờ kết cấu tường và cột dày, không gian bên trong luôn mát mẻ vào mùa hè, ấm áp khi trời lạnh.

Với Hải Âu, những góc ánh sáng lọt xuống từ giếng trời hay các khung cửa sổ là tĩnh lặng nhất. "Đứng ở đó, mình thấy không gian rất sâu, rất yên. Kiểu không cần suy nghĩ gì nhiều", anh nói.

Bao quanh đan viện là khuôn viên rộng lớn, được tô điểm với nhiều loại cây xanh, hoa cỏ.

Ngoài ra còn có hòn non bộ, tượng điêu khắc và các công trình nhỏ như giếng đá ong, bãi trứng nhân tạo...

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn mở cửa miễn phí cho khách vào cửa. Tuy nhiên, có khung giờ cố định để đảm bảo sinh hoạt và cầu nguyện của các đan sĩ: từ thứ 2 đến thứ 7 là 8h - 10h30 và 14h30 - 16h30, Chủ nhật là 8h-10h và 15h30 - 16h30. Du khách nên nắm lịch để căn giờ tới tham quan.

Với vẻ đẹp mang "vibe" châu Âu hiếm thấy giữa rừng núi, Đan viện Châu Sơn trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách - kể cả những người không theo đạo - tìm đến tham quan, chụp ảnh và tận hưởng một khoảng lặng đúng nghĩa trong hành trình du lịch Ninh Bình.