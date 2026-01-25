Thung lũng đẹp như phim cổ trang, điểm check-in mới ở Ninh Bình

Thung Ui được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi

Thung Ui nằm cách chùa Bái Đính khoảng 3km thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình). Đây là thung lũng có vẻ đẹp hoang sơ được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi.

Trước đây, Thung Ui là cái tên ít người biết đến do không gian còn khép kín. Tuy nhiên, sau khi được quan tâm đầu tư xây dựng và phục dựng các công trình như Đàn Kính Thiên, Điện Kính Địa, Kính Nhân, khu nhà sàn…, cùng hệ thống hồ nước và các hạng mục phụ trợ phục vụ phát triển văn hóa - du lịch tín ngưỡng, nơi đây đã dần trở thành điểm đến mới nổi, gây sốt trên mạng xã hội. Đông đảo du khách đến tham quan, check-in và trải nghiệm.

Nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh cùng với hồ nước tự nhiên trong xanh như ngọc

Hằng năm, vào ngày 10/3 âm lịch, tại Thung Ui diễn ra lễ hội Đàn Kính Thiên nhằm tưởng nhớ vua Đinh Tiên Hoàng - người có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt. Theo sử liệu và truyền thuyết địa phương, vào năm 968, sau khi lên ngôi hoàng đế, Đinh Bộ Lĩnh đã cho lập Đàn Kính Thiên để tế trời đất, báo công với thiên hạ.

Hằng năm vào 10/3 âm lịch tại Thung Ui diễn ra lễ hội Đàn Kính Thiên

Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh với hồ nước tự nhiên trong xanh ẩn mình dưới vách núi, cùng hệ thống công trình tâm linh cuốn hút, Thung Ui trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi tới Ninh Bình.

Nơi đây còn được ví như “bối cảnh phim cổ trang”, thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh check-in trong trang phục cổ.

Thung Ui hiện là điểm đến đang gây sốt trên mạng xã hội

Đến Thung Ui, ngoài tham quan các điện thờ với kiến trúc nghệ thuật mang giá trị tâm linh, du khách còn được trải nghiệm văn hóa dân tộc Mường với các trò chơi dân gian như: nhảy sạp, đánh chiêng, mặc trang phục Mường... và ngắm nhìn các guồng nước.

Nhiều công trình được phục dựng, xây dựng để phát triển văn hóa và du lịch tín ngưỡng tâm linh

Đại diện Ban quản lý Thung Ui cho biết, hiện tại các bước cuối cùng của công trình tại Thung Ui được gấp rút hoàn tất và dự kiến mở cửa đón khách vào dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới.

Nơi đây được ví von là điểm đến "đẹp như phim cổ trang"

Lưu giữ những nét văn hóa dân tộc Mường

Nhiều bạn trẻ lựa chọn những bộ cổ phục để check-in, chụp ảnh

Nhiều đoàn, ekip đã đến đây để quay phim, MV

Khung cảnh nên thơ và đẹp như một bức tranh thủy mặc

Điểm đến thu hút nhiều người

Thiếu nữ mang trang phục dân tộc Mường bên guồng nước

Được du khách săn đón và là điểm đến mới nổi ở Ninh Bình

Dự kiến Thung Ui mở cửa đón khách vào dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới

Ảnh: N.T