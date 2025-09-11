Cụ ông 102 tuổi chinh phục núi Phú Sĩ cao hơn 3.700m

Theo CNN, cụ ông Kokichi Akuzawa xác lập thành tích này sau khi đặt chân lên đỉnh núi biểu tượng của Nhật Bản vào ngày 5/8 vừa qua, ở tuổi 102.

Ảnh: Guinness World Records

"Đã nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhờ sự động viên của người thân và bạn bè, tôi mới có thể hoàn thành thử thách này", cụ Akuzawa chia sẻ.

Được biết, đồng hành cùng cụ ông 102 tuổi trong hành trình này là con gái, vợ chồng cháu gái và 4 người bạn từ câu lạc bộ leo núi địa phương. Đoàn cắm trại 2 đêm trên đường mòn trước khi lên tới đỉnh.

Ảnh: Guinness World Records

"Tôi cũng không ngờ bản thân ở tuổi này vẫn có thể leo cao được tới vậy”, cụ ông bày tỏ.

Trước đó, vào năm 96 tuổi, cũng chính cụ Akuzawa thiết lập kỷ lục là người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh Phú Sĩ. Trong 6 năm qua, dù phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe từ bệnh tim, zona thần kinh cho đến chấn thương do ngã, cụ Akuzawa chưa khi nào từ bỏ đam mê leo núi.

Để chuẩn bị cho hành trình năm nay, cụ dành 3 tháng tập luyện nghiêm ngặt, mỗi ngày thức dậy lúc 5h để đi bộ khoảng 1 giờ và leo ít nhất 1 ngọn núi mỗi tuần quanh tỉnh Nagano, miền trung Nhật Bản.

Ảnh: Guinness World Records

Chia sẻ về tình yêu leo núi đã theo mình suốt 88 năm qua, cụ Akuzawa cho biết điều cuốn hút nhất không chỉ là cảnh sắc hùng vĩ mà còn là tình bạn gắn kết trên hành trình chinh phục.

“Tôi leo núi vì tôi yêu thích điều đó. Việc kết bạn trên núi rất dễ dàng”, cụ nói.

Gia đình cho biết Akuzawa từng là một kỹ sư thiết kế động cơ, rồi chuyển sang làm thụ tinh nhân tạo cho gia súc đến năm 85 tuổi.

Ảnh: Guinness World Records

“Khi leo núi, trí óc chúng ta không cần hoạt động quá nhiều mà chỉ cần cùng nhau tiến bước”, cụ Akuzawa chia sẻ, đồng thời tiết lộ trước đây bản thân thường leo núi một mình. Tuy nhiên, sức khỏe giảm sút buộc cụ phải nhờ đến sự hỗ trợ của mọi người.

Cụ ông 102 tuổi thẳng thắn thừa nhận đây là thử thách khó khăn nhất mà bản thân từng trải qua: “Phú Sĩ vốn không phải ngọn núi quá khó leo, nhưng lần này tôi thấy vất vả hơn nhiều so với 6 năm trước. Tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối, chậm chạp như vậy", cụ Akuzawa cho biết.

Khi được hỏi trong tương lai liệu có muốn thực hiện lại thử thách này một lần nữa không, cụ Akuzawa mỉm cười cho rằng bản thân chỉ có thể nhắm đến "những ngọn núi thấp bằng nửa Phú Sĩ ở gần nhà mà thôi".