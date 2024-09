‘Cánh cổng địa ngục’ có một không hai trên thế giới

Câu chuyện bắt đầu từ hơn 50 năm trước khi một đội thăm dò của Liên Xô tiến hành khoan tìm khí đốt tự nhiên tại Turkmenistan. Tai nạn không mong muốn đã xảy ra khi họ vô tình tạo ra một hố khổng lồ đầy khí metan.

Để ngăn ngừa khí độc phát tán, các nhà thám hiểm đã quyết định đốt nó với hy vọng rằng ngọn lửa sẽ tắt sau vài tuần. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng, ngọn lửa ấy lại tiếp tục bùng cháy cho đến tận ngày nay, biến miệng núi lửa Darvaza thành một cảnh tượng kỳ bí giữa lòng sa mạc.

"Cổng địa ngục" cách thủ đô Ashgabat của Turkmenistan bốn giờ lái xe về phía Bắc.

Miệng núi lửa có đường kính khoảng 70m và sâu 30m, với hàng chục lỗ thông hơi liên tục bốc cháy, tạo ra những ngọn lửa dữ dội dưới bầu trời đêm. Từ xa, "cánh cổng địa ngục" phát ra ánh sáng rực rỡ, như một ngọn hải đăng giữa vùng sa mạc tối tăm, càng làm tăng thêm sự hấp dẫn và huyền bí của nó.

Ngày nay, miệng núi lửa Darvaza là điểm dừng chân hàng đầu trong hành trình khám phá Turkmenistan. Mặc dù nằm ở vùng đất hẻo lánh và khắc nghiệt, với những cồn cát và mỏm đá trải dài, nơi này vẫn thu hút đông đảo du khách. Họ sẵn sàng vượt qua quãng đường dài để chiêm ngưỡng một trong những hiện tượng độc đáo nhất hành tinh.

Hiện tại, các dịch vụ du lịch tại Darvaza đã phát triển hơn, với 3 nơi ở qua đêm và các tiện nghi cơ bản cho du khách. Tại đây, cũng có khu vực ăn uống và cung cấp phương tiện vận chuyển đến gần miệng núi lửa, giúp du khách dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm. Tuy nhiên, du khách vẫn cần chuẩn bị tinh thần cho một hành trình không kém phần thử thách và khắc nghiệt.

Có nhiều câu chuyện ly kỳ về nguồn gốc của núi lửa được lan truyền.

Mặc dù đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, "cánh cổng địa ngục" vẫn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Không ai thực sự biết chắc chắn khi nào và bằng cách nào miệng núi lửa này được tạo ra. Một số giả thuyết cho rằng nó xuất hiện vào năm 1971, trong khi những người khác cho rằng nó có thể đã hình thành từ thập kỷ 1960 và bùng cháy vào những năm 1980.

Các câu chuyện xoay quanh việc miệng núi lửa bắt đầu cháy cũng đầy màu sắc, từ việc sử dụng lựu đạn đến những câu chuyện dân gian về một người nông dân say rượu vô tình gây ra sự cố.

Tuy những câu chuyện có phần huyền bí nhưng không thể phủ nhận rằng miệng núi lửa Darvaza là một minh chứng sống động cho sức mạnh của thiên nhiên và sự kỳ diệu của những hiện tượng mà con người không thể kiểm soát.

Miệng núi lửa này đã cháy trong nhiều thập kỷ, nhưng những du khách thường xuyên ghé thăm cho biết ngọn lửa hiện đã bớt dữ dội hơn.

Dù vậy, "cánh cổng địa ngục" không chắc sẽ tồn tại mãi mãi. Chính phủ Turkmenistan đã nhiều lần cân nhắc việc đóng kín miệng núi lửa này, vì lý do an toàn và bảo vệ môi trường. Hơn nữa, theo các hướng dẫn viên địa phương, ngọn lửa tại đây đã giảm dần trong những năm gần đây. Khám phá "cánh cổng địa ngục" thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan, có thể do nguồn khí đốt đang cạn kiệt. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn và hấp dẫn của một kỳ quan có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Đối với những ai có cơ hội đến thăm miệng núi lửa Darvaza, đó là một trải nghiệm khó quên. Đứng trước miệng hố, cảm nhận hơi nóng bốc lên từ những ngọn lửa rực cháy, và chiêm ngưỡng bầu trời đêm bị thắp sáng bởi ánh lửa, du khách không khỏi cảm thấy mình như đang đối diện với một trong những bí ẩn vĩ đại nhất của hành tinh.

"Cánh cổng địa ngục" tại Turkmenistan với vẻ đẹp kỳ bí và sự nguy hiểm tiềm tàng, tiếp tục là một trong những điểm đến đặc biệt nhất, thu hút những ai ưa thích khám phá và trải nghiệm những hiện tượng tự nhiên có một không hai trên thế giới.

