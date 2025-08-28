Cắm trại đêm trên Cù Lao Chàm có gì hấp dẫn khiến du khách “mê mẩn”?

Cù Lao Chàm không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh và cát trắng, mà còn bởi những đêm cắm trại đầy trải nghiệm. Ngắm hoàng hôn, quây quần bên BBQ và tận hưởng không khí biển về đêm khiến du khách khó lòng quên được.

Bình minh và hoàng hôn – khoảnh khắc vàng trên đảo

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi cắm trại qua đêm ở Cù Lao Chàm là ngắm hoàng hôn và bình minh. Sau một ngày khám phá các hòn đảo, bãi biển hay di tích, buổi chiều tà, du khách có thể ngồi trên bãi cát lặng yên, chiêm ngưỡng mặt trời từ từ lặn xuống biển.

Ảnh Hằng Min

Sáng hôm sau, bình minh ló dạng mở ra một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng trong lều hay trên bãi cát, lắng nghe sóng vỗ và hít thở không khí trong lành, chính là những khoảnh khắc bình dị nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.

Check-in sống ảo: ánh sáng tự nhiên tuyệt đẹp

Trải nghiệm cắm trại qua đêm còn mang đến cơ hội “sống ảo” hiếm có. Ban ngày, ánh nắng bình minh chiếu qua làn nước trong xanh tạo những bức ảnh lãng mạn. Buổi chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ bãi cát, là thời điểm lý tưởng để lưu giữ thước phim và hình ảnh đầy cảm xúc.

Tận hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên khi cắm trại ở Cù Lao Chàm. Ảnh Hằng Min

Ban đêm, khi quây quần bên bếp lửa, ánh sáng từ ngọn lửa tạo không gian huyền ảo, thích hợp để chụp những bức ảnh bình dị nhưng đầy kỷ niệm. Cùng nhau nướng hải sản, cười đùa kể chuyện trên bãi biển, chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc khó quên.

BBQ ngoài trời và lửa trại – hương vị biển hòa vào bữa ăn

Đốt lửa trại và tổ chức BBQ là hoạt động không thể thiếu. Chỉ cần chuẩn bị chút củi khô, nhóm lửa trên cát, kết hợp hải sản, thịt nướng và trái cây, du khách đã có một bữa tiệc ngoài trời đậm chất biển.

Ảnh Hằng Min

Trong làn gió mát rượi, mọi người cùng ăn uống, nâng ly, kể chuyện và tận hưởng không gian ấm áp. Với những tín đồ ẩm thực, hương thơm của các món nướng hòa cùng mùi biển sẽ là trải nghiệm khó quên. Du khách cũng có thể thuê dụng cụ BBQ sẵn có trên đảo, vừa tiện lợi vừa đảm bảo an toàn.

Nhảy múa, ca hát và trò chơi nhóm

Cắm trại qua đêm còn là dịp để gắn kết nhóm bạn. Du khách có thể tổ chức hát hò, nhảy múa hoặc trò chơi tập thể ngay trên bãi biển. Bên ánh lửa bập bùng, tiếng cười, tiếng hát hòa cùng sóng biển giúp mọi người tạm quên đi nhịp sống hối hả, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ, thư giãn.

Dạo biển đêm và bắt còng – gần gũi thiên nhiên

Những du khách yêu sự tĩnh lặng có thể dạo biển ban đêm dưới bầu trời đầy sao, nghe sóng vỗ và hít thở không khí trong lành. Một hoạt động thú vị khác là bắt còng: chỉ cần đèn pin hay điện thoại, du khách có thể soi và thu hoạch những chú còng nhỏ, vừa chế biến ăn tại chỗ vừa tạo “chiến lợi phẩm” đáng nhớ.

Ảnh Datviettour

Lưu ý khi cắm trại qua đêm

Chuẩn bị trang bị: Lều trại, túi ngủ, đèn pin, dụng cụ nướng, nước uống và thức ăn dự trữ.

An toàn: Không nhóm lửa gần cỏ khô, dọn sạch rác thải sau khi cắm trại, bảo vệ môi trường.

Thời điểm thích hợp: Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 9, tránh mùa mưa bão.

Nhóm đông người: Từ 4–10 người để dễ tổ chức và tiết kiệm chi phí thuê dịch vụ.

Cắm trại qua đêm ở Cù Lao Chàm là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên, biển trời và các hoạt động tập thể. Từ bình minh, hoàng hôn, BBQ, nhảy múa, ca hát đến dạo biển hay bắt còng, mỗi trải nghiệm đều đáng nhớ và khiến du khách một lần đặt chân là muốn quay lại. Nếu đang tìm một chuyến đi vừa thư giãn, vừa vui vẻ, vừa có trải nghiệm độc đáo, cắm trại qua đêm ở Cù Lao Chàm chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua.