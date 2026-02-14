Gợi ý những loại quả không thể thiếu trên bàn thờ ngày Tết sao cho ‘đắc lộc’

Dưới đây là những loại trái cây được xem là “nhân vật chính” không thể thiếu trên bàn thờ, vừa hợp phong tục, vừa hợp thẩm mỹ nhà ở hiện đại.

Chuối: Nền tảng của sự che chở và tụ lộc

Trong mâm ngũ quả truyền thống, chuối thường giữ vai trò làm “bệ đỡ”. Nải chuối cong lên như bàn tay nâng đỡ, tượng trưng cho sự chở che, sum vầy và bao bọc.

Về mặt phong thủy nhà ở, chuối mang ý nghĩa tụ khí, giữ lộc, rất thích hợp đặt trên bàn thờ gia tiên hoặc kệ trang trí phòng khách.

Mâm ngũ quả ngày Tết với chuối, bưởi, cam quýt được bày cân đối trên bàn thờ không chỉ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên mà còn gửi gắm mong cầu tụ lộc, bình an và gia đạo hanh thông trong năm mới. Ảnh: Baidu

Với những ngôi nhà có thiết kế tối giản, một nải chuối xanh mướt hoặc vàng óng ả đặt trong khay gốm hoặc mây tre tạo cảm giác ấm áp, nền nã và rất Việt, giúp không gian bớt lạnh và có chiều sâu văn hóa hơn.

Bưởi: Trái cây của phúc khí viên mãn

Bưởi là loại quả gần như “bắt buộc phải có” trong mâm lễ ngày Tết, đặc biệt là trên bàn thờ gia tiên.

Dáng quả tròn đầy, vỏ căng bóng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy và bình an trong năm mới.

Khi trưng ở phòng khách, bưởi thường được đặt riêng lẻ hoặc kết hợp cùng quất, hoa mai, hoa đào để tạo điểm nhấn hài hòa, trang nhã.

Những hình khối tròn đầy như bưởi giúp không gian tăng cảm giác phong phú, dồi dào sinh khí, khiến căn nhà trông ấm áp, có sức sống và mang dấu hiệu của một tổ ấm “có người ở, có lộc”.

Quýt và cam: Sắc vàng của tài lộc

Quýt và cam là nhóm trái cây rất được ưa chuộng khi trưng trên bàn thờ ngày Tết, nhờ sắc vàng cam rực rỡ tượng trưng cho tiền tài, may mắn và khởi đầu suôn sẻ.

Hình dáng tròn đầy, màu sắc tươi sáng của cam quýt giúp mâm quả trông hài hòa, trang trọng mà vẫn ấm áp.

Khi đặt trên bàn thờ, quýt và cam không chỉ thể hiện lòng thành kính dâng lên tổ tiên mà còn gửi gắm mong cầu một năm mới sung túc, hanh thông, gia đạo yên vui và làm ăn thuận lợi.

Táo: Biểu tượng của bình an và hòa thuận

Trong phong thủy, táo được xem là loại trái cây đại diện cho sự bình an, hòa khí và ổn định trong đời sống gia đình.

Màu đỏ của táo mang năng lượng ấm áp, giúp không gian trở nên thân thiện và dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm. Táo đặc biệt phù hợp với các phòng khách thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản.

Những loại trái cây tròn đầy như bưởi, táo, dứa kết hợp khéo léo tạo nên mâm quả hài hòa, giúp không gian thờ cúng và phòng khách thêm ấm áp, giàu sinh khí và mang dấu ấn của một tổ ấm “có người ở, có lộc”. Ảnh: Baidu

Chỉ cần một khay táo đỏ được sắp xếp gọn gàng cũng có thể làm mềm những đường thẳng, góc cạnh của nội thất, tạo cảm giác hài hòa, nhẹ nhàng và dễ tạo thiện cảm cho người bước vào nhà.

Dừa - Sung - Đu đủ: Nhóm trái cây cầu đủ đầy

Khi trưng trên bàn thờ ngày Tết, bộ ba dừa - sung - đu đủ xuất hiện rất phổ biến, đặc biệt trong mâm ngũ quả của các gia đình miền Nam.

Mỗi loại quả gửi gắm một ước vọng rõ ràng: dừa cầu vừa đủ, đu đủ cầu dư dả, sung cầu sung túc và viên mãn.

Sự kết hợp này không hướng đến sự phô trương mà phản ánh mong muốn rất gần gũi, “rất đời” nhưng bền vững: một năm mới đủ ăn đủ mặc, cuộc sống ổn định, gia đạo an yên và làm ăn thuận lợi.

Dứa (thơm): Gọi may, giữ hương nhà

Dứa, hay còn gọi là thơm, thường được trưng trên bàn thờ hoặc đặt ở phòng khách, lối ra vào dịp Tết với ý nghĩa hương lành lan tỏa, may mắn và tài lộc kéo về nhà.

Khi đặt trên bàn thờ, dứa thể hiện mong cầu gia đạo yên ổn, mọi điều tốt đẹp được dẫn lối từ bên ngoài vào không gian sống.

Bên cạnh giá trị phong thủy, dứa còn tỏa mùi hương tự nhiên, dễ chịu, giúp không gian thờ cúng và phòng khách luôn thông thoáng, ấm áp, đặc biệt trong những ngày Tết nhiều sinh hoạt, nấu nướng.

Nên bày trái cây thế nào cho đẹp và hợp nhà hiện đại?

Không cần mâm quá to hay quá nhiều loại. Điều quan trọng là sự hài hòa với không gian sống. Với căn hộ nhỏ, chỉ cần 3-5 loại quả, chọn màu sắc cân đối, đặt trong khay đơn giản là đủ tinh tế. Với nhà phố rộng, có thể chia làm hai điểm: bàn thờ trang trọng và phòng khách nhẹ nhàng.

Tránh bày trái cây dập nát, quá chín hoặc sắp hỏng, vì về phong thủy đó là dấu hiệu của khí suy. Mâm trái cây ngày Tết nên được chăm chút, thay mới khi cần để giữ năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Một bàn thờ gọn gàng, một phòng khách có sắc quả tươi mới không chỉ mang lại Tết trọn vẹn mà còn giúp căn nhà đẹp hơn, ấm hơn và đáng sống hơn. Và đôi khi, khởi đầu một năm hanh thông lại bắt đầu từ chính một khay trái cây được bày đúng cách.