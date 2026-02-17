Bốn em bé chào đời đúng giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ nhận vàng 24K may mắn

Bác sĩ Trần Ngọc Hải- Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, các ca sinh đều được theo dõi sát sao và diễn ra an toàn. Ngay sau khi "mẹ tròn con vuông" Ban giám đốc bệnh viện đã trực tiếp đến từng giường bệnh chúc mừng các sản phụ và gia đình có em bé sinh đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng.

Để chào đón các em bé đặc biệt này, bác sĩ Hải cho biết bệnh viện chuẩn bị món quà mang ý nghĩa đầu xuân. Mỗi bé sinh đúng thời khắc giao thừa được tặng một miếng vàng 24K hình ngựa, tương đương 0,79 chỉ vàng, như lời chúc may mắn, bình an trong hành trình đầu đời. Bên cạnh đó, 40 phần quà yêu thương cũng được trao đến các gia đình có con chào đời trong thời khắc đầu năm. Các sản phụ và gia đình đều vỡ òa hạnh phúc sau khi đón nhận các thành viên nhí và món quà của bệnh viện.

Đội ngũ y bác sĩ đến từng giường bệnh chúc mừng các sản phụ và gia đình có em bé sinh đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng. Ảnh BVCC

Phía sau niềm vui ấy là sự thầm lặng của hàng trăm nhân viên y tế túc trực xuyên giao thừa. Các kíp trực, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm mọi ca sinh được chăm sóc kịp thời, hướng đến mục tiêu cao nhất là “mẹ tròn con vuông”.

Mỗi bé sinh đúng thời khắc giao thừa được tặng một miếng vàng 24K hình ngựa, tương đương 0,79 chỉ vàng- Ảnh BVCC

Không chỉ dừng lại ở 4 em bé đầu tiên, trong ngày đầu năm mới, Bệnh viện Từ Dũ còn đón chào hàng trăm công dân nhí khác ra đời an toàn. Con số này cho thấy khối lượng công việc lớn nhưng vẫn được kiểm soát chặt chẽ, phản ánh năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ y tế sản khoa.