Bên trong 'căn nhà bay' của giới siêu giàu

Dùng máy bay riêng chỉ có 1% dân số thế giới - những người siêu giàu - được trải nghiệm.

Dẫn đầu thị trường xa xỉ này là Gulfstream - nhà sản xuất máy bay phản lực riêng có trụ sở tại Georgia - với chiếc G700 siêu sang. Cây viết Taylor Rains (ảnh) của Business Insider đã chia sẻ khi tham quan chiếc máy bay này.

Các tỷ phú như Elon Musk và Jeff Bezos đã mua G700. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cũng chi 172 triệu USD mua hai chiếc để phục vụ chính phủ. Khoang máy bay rộng khoảng 43 m2, lớn hơn nhiều căn hộ ở New York. Do đó, chiếc máy bay được ví như "căn nhà bay của giới siêu giàu".

Ngoài sở hữu riêng, những vị khách siêu giàu cũng có thể dùng dịch vụ xa xỉ này bằng cách thuê theo giờ của công ty hàng không tư nhân Flexjet.

Trong ảnh là chiếc G700 giá 78 triệu USD. Chủ sở hữu có thể lựa chọn nâng cấp - như chiếc của Flexjet giá tới 96 triệu USD.

Bên trong máy bay có 5 khu vực sinh hoạt gồm phòng họp, phòng ăn 6 chỗ, khu giải trí, phòng ngủ và phòng tắm. Phòng ngủ (hình) có giường đôi cỡ lớn và phòng tắm riêng ở phía sau máy bay. Du khách có thể đóng cửa phòng ngủ để đảm bảo riêng tư.

Dù phòng ngủ nằm gần khoang động cơ, Taylor nhận xét căn phòng vẫn khá yên tĩnh.

Bồn rửa trong phòng tắm được trang trí cây xanh, có xà phòng và khăn tay trên mặt bàn rộng. Toilet được thiết kế giấu dưới chiếc ghế dày để tăng tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, nhà vệ sinh không có vòi sen là điều Taylor không thích.

Du khách có thể sử dụng wifi Starlink tốc độ cao trong thời gian di chuyển bằng máy bay.

Tiền thuê máy bay đã gồm chi phí bữa ăn cơ bản. Du khách có thể yêu cầu đặt riêng và được đáp ứng - kể cả là đồ ăn từ nhà hàng sao Michelin.

Không giống máy bay phổ thông phải dùng màn hình trước ghế ngồi, G700 có một rạp chiếu mini ngay trước phòng ngủ.

Máy bay cũng có các cửa sổ lớn để lấy sáng, giúp du khách ngắm nhìn không gian bên ngoài.

Các tiếp viên phục vụ trên chuyến bay của Flexjet được đào tạo theo tiêu chuẩn riêng để phục vụ khách siêu giàu, từ chuẩn bị đồ ăn, uống đến dọn dẹp khu sinh hoạt.

Khu vực nghỉ của tiếp viên (hình) ở phía trước máy bay, có thể khóa để đảm bảo riêng tư với không gian của khách.

G700 là mẫu máy bay hai phi công. Tốc độ tối đa của máy bay khoảng 1.150 km/h và tốc độ hành trình khoảng 1.100 km/h. Máy bay có thể kết nối các điểm xa như New York đến Cape Town, Nam Phi hay Miami đi Dubai không dừng.

Chuyến bay càng dài, chi phí càng cao. Một chuyến 12 giờ sẽ tốn khoảng 240.000 USD, chưa kể phụ phí nhiên liệu.