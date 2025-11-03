9 địa điểm tuyệt vời mà bạn chưa từng biết đến ở Nhật Bản

Nhật Bản là một quốc gia nổi bật với sự đa dạng văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên. Đối với những du khách ưa mạo hiểm, việc khám phá những địa điểm ít người biết đến sẽ mang lại nhiều trải nghiệm bất ngờ hơn nữa tại đất nước tuyệt vời này. Dưới đây là một số địa điểm nổi bật về thiên nhiên và các công trình nhân tạo, chắc chắn sẽ làm phong phú thêm hành trình của bạn.

1. Otagi Nenbutsu-Ji, Kyoto

Hãy thử tưởng tượng bạn bắt gặp một “đội quân” gồm 1200 bức tượng đá dễ thương và đầy biểu cảm, bao quanh một ngôi chùa Phật giáo cổ kính ở khu Sagano hẻo lánh phía tây bắc Kyoto. Trong khi chính điện của chùa có niên đại từ thời Heian (794–1192) thì các bức tượng lại khá hiện đại. Chúng được tạc trong khoảng từ năm 1981 đến 1991 bởi nhiều người khác nhau đã đến thăm chùa.

Trụ trì Nishimura Kocho vốn là một nhà điêu khắc tài năng, đã tận tình truyền dạy cho học trò. Kết quả là một “đội quân” phủ đầy rêu xanh, vừa độc đáo vừa có thần thái riêng biệt. Khi đến đây, bạn sẽ biết thêm rằng có 3 công trình của chùa (chính điện, Điện Jizo và cổng chùa) từng sống sót qua lũ lụt, bão tố, sự bỏ bê và hư hại.

2. Làng cáo Zao, tỉnh Miyagi

Zao Fox Village là nơi sinh sống của 6 loài cáo khác nhau được thả tự do. Du khách đến khu núi Shiroishi sẽ được phát thức ăn để ném cho lũ cáo, rồi ngắm chúng tranh giành, nô đùa trong “lãnh địa” của mình.

Trong văn hóa Nhật, cáo được xem là loài tinh ranh, sở hữu sức mạnh thần bí. Nơi này là một địa điểm thú vị, khác biệt so với Đảo Thỏ hay Đảo Mèo nổi tiếng, chắc chắn sẽ làm xiêu lòng những ai mê thú cưng dễ thương.

3. Đảo Rebun, Hokkaido

Nằm trong Vườn quốc gia Rishiri–Rebun–Sarobetsu, đảo Rebun nổi bật với sắc xanh ngọc lục bảo, nổi tiếng với mạng lưới đường mòn leo núi tuyệt đẹp. Du khách phải đi phà từ Wakkanai hoặc Rishiri tới cảng Kafuka, vì thế hòn đảo này khá vắng người.

Điểm hấp dẫn nhất chính là vô số loài hoa núi nở rộ từ tháng 6 đến tháng 8, phủ kín diện tích 80 km2 của đảo. Nhiều loài hoa là đặc hữu, chỉ tìm thấy tại đây, trong đó Edelweiss Rebun (usuyukiso) được xem là biểu tượng, một loài hoa nhất định phải ngắm tận mắt.

4. Hang Ryusendo, tỉnh Iwate

Nếu bạn yêu thích khám phá, hãy đến thăm "hang rồng" nằm dưới chân núi Ureira, một trong ba hệ thống hang đá vôi lớn nhất Nhật Bản. Tại cửa hang, du khách có thể nghe thấy âm thanh rì rào của dòng nước suối ngầm chảy. Bên trong, hang động ẩn chứa vô số thạch nhũ và măng đá kỳ thú, cùng với ba hồ ngầm tuyệt đẹp.

Đặc biệt, hồ sâu nhất trong số đó đạt độ sâu 98 mét, là hồ ngầm sâu nhất tại Nhật Bản. Dưới ánh đèn, làn nước trong vắt cho phép bạn nhìn thấy tận đáy, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và hấp dẫn.

5. Thác Fukiware, tỉnh Gunma

Thác nước luôn mang đến những cảnh tượng ngoạn mục, và thác Fukiware nằm gần thành phố Numata, cũng không phải là ngoại lệ. Con sông Katashina, với chiều rộng 30 mét, bất ngờ đổ xuống một khe núi hẹp qua lớp đá granite. Từ các đài quan sát và lối đi dọc theo vách núi, du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của thác nước.

6. Đảo Aogashima, Tokyo

Aogashima là một hòn đảo núi lửa độc đáo nằm ngoài khơi Tokyo, được biết đến với vẻ đẹp tuyệt vời khi nhìn từ trên không. Để đến được hòn đảo này, du khách có thể lựa chọn đi trực thăng, mỗi chuyến bay chỉ chở tối đa 9 hành khách và kéo dài khoảng 20 phút. Với diện tích hơn 3 km2, Aogashima hiện có khoảng 160 cư dân, phần lớn là họ hàng của nhau.

Mặc dù lần phun trào gần nhất diễn ra vào năm 1785, du khách vẫn có thể cảm nhận được mùi lưu huỳnh trong không khí. Người dân nơi đây tận dụng hơi nóng từ lòng đất để nấu ăn bằng những nồi hấp tự nhiên. Aogashima còn nổi tiếng với cảnh quan hoang sơ, bầu trời đầy sao và cung đường đi bộ quanh miệng núi lửa chỉ mất 20 phút, mang đến cho du khách một trải nghiệm hiếm có khó tìm.

7. Làng Shimoguri no Sato, tỉnh Nagano

Nếu Tokyo là trung tâm nhộn nhịp của Nhật Bản, thì Shimoguri no Sato lại là một nơi lý tưởng để tìm kiếm sự bình yên. Nằm trong số ba hung lũng bí ẩn của đất nước mặt trời mọc, Shimoguri no Sato được mệnh danh là "dãy Tyrol của Nhật Bản" vì cảnh quan tương tự như dãy Alps nổi tiếng của Áo.

Điều đặc biệt là người dân nơi đây vẫn sinh sống, điều khiển xe, xây dựng nhà cửa và canh tác trên những triền núi dốc tới 38 độ. Con đường zig-zag ngoạn mục của làng chắc chắn sẽ khiến du khách phải trầm trồ kinh ngạc.

8. Cầu Tsujunkyo, tỉnh Kumamoto

Cây cầu đá vòm Tsujunkyo thực chất là một máng dẫn nước cổ, được nông dân địa phương xây dựng từ năm 1854 để đưa nước từ sông Sasahara về ruộng lúa cách đó 6 km. Ngày nay nó vẫn còn hoạt động. Hằng ngày vào buổi trưa, nước được xả xuống tạo thành dòng thác nhân tạo tuyệt đẹp. Nếu có dịp, bạn hãy men theo lối nhỏ bên cầu xuyên qua rừng tre để tới thác Gorogataki cao 50 mét. Làn sương mờ từ thác tạo nên những chiếc cầu vồng huyền ảo.

9. Tàn tích thành Takeda, Asago

Cuối cùng, không thể không nhắc đến tàn tích thành Takeda, tọa lạc tại thành phố Asago, được mệnh danh là “Machu Picchu của Nhật Bản”. Nằm trên đỉnh núi cao, lâu đài thường chìm trong những đám mây huyền ảo, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Công trình này được xây dựng vào năm 1443 bởi một lãnh chúa phong kiến, nhưng đã bị phá hủy phần lớn vào năm 1580. Để đến được đây, du khách cần đi bộ qua công viên Ritsuunkyo, trên đường đi có nhiều điểm dừng chân với các đài ngắm cảnh tuyệt đẹp. Chắc chắn rằng chuyến hành trình này sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mãn nhãn.