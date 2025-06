12 vườn hồng hút khách check in tại Nhật Bản

Vườn Kyu-Furukawa, Tokyo

Nằm ở quận Kita, Tokyo, vườn Kyu-Furukawa có sự kết hợp giữa kiến trúc phương Tây và phong cách vườn Nhật Bản. Khu vườn hoa hồng tại đây nổi bật với giống "Blue Moon" (hồng tím xanh), đứng đầu top bình chọn loại hoa hồng người Nhật yêu thích. Lễ hội hoa hồng kéo dài đến hết ngày 30/6. Vé vào cửa 150 yên (khoảng 27.000 đồng), mở cửa từ 9h đến 17h, đón khách đến 16h30. Ảnh: Go Tokyo

Công viên Akirudai, Tokyo

Công viên Akirudai được thiết kế theo phong cách châu Âu, sử dụng gạch và đá cẩm thạch làm điểm nhấn. Nơi đây hiện có khoảng 450 gốc hồng thuộc 110 giống khác nhau. Với không gian rộng rãi và nhiều điểm ngắm cảnh, công viên là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thư giãn giữa thiên nhiên. Akirudai mở cửa 24 giờ mỗi ngày và miễn phí vé vào. Ảnh: JR

Vườn thực vật Jindai, Tokyo

Jindai là vườn thực vật duy nhất của Tokyo, nổi bật với khu vườn hoa hồng đạt nhiều giải thưởng, bao gồm 5.200 gốc hoa thuộc 409 giống khác nhau. Lễ hội ngắm hoa hồng do vườn tổ chức diễn ra vào cuối tháng 5 và tháng 10 hàng năm, với các hoạt động như trình diễn âm nhạc và hướng dẫn tham quan vườn. Vườn mở cửa từ 8h đến 17h mỗi ngày, vé tham quan 500 yên (khoảng 90.000 đồng). Ảnh: Onsen News

Công viên hoa Ashikaga, Tochigi

Ashikaga ngoài nổi tiếng với hoa tử đằng, công viên Ashikaga cũng là nơi có khoảng 500 giống hoa hồng với 2.500 gốc hoa nở rộ. Đặc biệt, công viên được chiếu sáng vào ban đêm đến hết tháng 5, mang đến trải nghiệm ngắm hoa độc đáo. Công viên mở cửa từ 9h đến 17h mỗi ngày, giá vé theo tình trạng nở hoa là 1.300 yên (khoảng 234.000 đồng).

Công viên hoa Ibaraki, Ibaraki

Công viên sở hữu hơn 900 giống và 9.000 gốc hồng, trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong mùa hoa hồng tại Nhật Bản. Du khách có thể trải nghiệm đi qua đường hầm hoa hồng dài 60 m và khám phá hai giống hoa mới được phát triển tại tỉnh là Shiho và Hitachi Otome.

Lễ hội hoa hồng kéo dài đến ngày 30/6, giá vé từ 1.200 đến 1.800 yên (khoảng 200.000 đến 350.000 đồng) tùy theo tình trạng hoa nở. Ảnh: Ibaraki Flower Park

Vườn Anh Quốc Yokohama, Kanagawa

Vườn Anh quốc Yokohama là nơi du khách ngắm hoa hồng trong không gian mang đậm phong cách châu Âu. Sở hữu hơn 2.200 giống hoa hồng, khu vườn này cho phép du khách thưởng hoa từ mùa xuân đến tận mùa thu, với nhiều loài có hương thơm và khả năng nở trái mùa.

Bên cạnh đó, Yokohama còn có nhiều địa điểm ngắm hoa hồng khác như công viên Yamashita, công viên Harbor View, vườn Ý Yamate, khu giải trí Yokohama Hakkeijima Sea Paradise, vườn thực vật thiếu nhi Yokohama và công viên Nagahama – đủ để du khách dành trọn cuối tuần khám phá. Hiện Lễ hội hoa hồng đã kết thúc, một số loài hoa vẫn đang nở rộ và giá vé giảm còn 1.000 yên (180.000 đồng), thay vì 1.500 yên (270.000 đồng) trong lễ hội.Vườn mở cửa đón khách từ 10h đến 18h mỗi ngày. Ảnh: Masami Shirai/ Instagram

Vườn Sakura Kusabue no Oka, Chiba

Tọa lạc tại thành phố Sakura, tỉnh Chiba, khu vườn Sakura Kusabue no Oka là địa điểm duy nhất tại Nhật Bản được vinh danh trong "Hall of Fame Rose Garden" (Đại sảnh Danh vọng Vườn hồng) bởi chương trình Great Rosarians of the World tại Mỹ. Khu vườn quy tụ 1.250 giống hoa với khoảng 2.500 bụi đang khoe sắc. Vườn mở cửa đón khách tham quan từ 9h đến 18h, vé vào cổng có giá 410 yên (khoảng 65.000 đồng). Ảnh: Maji.tv

Vườn Gifu World, Gifu

Gifu World là một trong những vườn hoa hồng lớn nhất Nhật Bản, với hơn 6.000 giống và 20.000 gốc hoa. Khu vườn được chia thành hai khu vực chính: Vườn chủ đề hoa hồng với 14 tiểu khu như Vườn Hoa hồng Ngát hương, Vườn Hoa hồng Hoàng gia; và Vườn Hoa hồng Cổ - nơi trưng bày các giống hoa xuất hiện trước thế kỷ 19.

Lễ hội hoa hồng tại đây diễn ra đến hết ngày 15/6. Vé vào cổng 1.050 yên (khoảng 165.000 đồng), mở cửa từ 9h đến 17h, đón khách đến 16h30. Ảnh: japantravel.navitime

Vườn Rosa & Berry Tawada, Shiga

Nằm ở tỉnh Shiga, khu vườn mang phong cách Anh Rosa & Berry Tawada là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu hoa và không gian cổ tích. Bên cạnh vườn hồng và vườn cây lâu năm, nơi đây còn có khu trưng bày các giống hoa dại quý hiếm từ Trung Quốc, Lào, Ấn Độ.

Du khách có thể ghé qua khu nông trại Shaun the Sheep hoặc Vườn Cổ tích – nơi những căn nhà như bước ra từ truyện "Chúa Nhẫn".

Vườn đón khách tham quan từ 7h đến 17h mỗi ngày, giá vé 2.200 yên (khoảng 345.000 đồng). Ảnh: Gltjp

Vườn Reoma Flower World, Kagawa

Lễ hội hoa hồng tại vườn Reoma Flower World diễn ra vào mùa xuân và thu quy tụ khoảng 20.000 gốc hoa. Điểm nhấn năm nay là hai giống hoa mới lần đầu xuất hiện tại công viên: Polly Bird và Woolly Glamour. Ngoài ra, khu vườn hồng được giám sát thiết kế bởi nữ họa sĩ Riyoko Ikeda – tác giả manga "Hoa hồng Versailles".

Vườn mở cửa từ 9h đến 17h, giá vé 2.000 yên (khoảng 315.000 đồng), nếu muốn trải nghiệm các trò chơi và khu tham quan trong công viên, du khách có thể mua vé trọn gói giá 4.600 yên (khoảng 850.000 đồng). Ảnh: Newreomaworld

Công viên Uminonakamichi Seaside, Fukuoka

Nằm bên vịnh Hakata, công viên Uminonakamichi là địa điểm ngắm hoa hồng lý tưởng tại Fukuoka. Vào mùa lễ hội, nơi đây rực rỡ hương sắc với 1.800 gốc hoa thuộc 220 giống khác nhau. Công viên mở cửa từ 9h30 đến 17h30, vé vào cổng 450 yên (khoảng 70.000 đồng).

Ngoài mùa hoa chính, nhiều giống hồng trong các công viên vẫn tiếp tục nở thêm một đến hai đợt mỗi năm. Nhờ đó, du khách có thể thưởng thức vẻ đẹp bốn mùa của các khu vườn, bất kể đến vào thời điểm nào. Ảnh: Crossroadfukuoka.