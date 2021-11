4 điểm du lịch hấp dẫn nhất định phải đến khi đi Tây Ninh

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021 12:02 PM (GMT+7)

Du lịch Tây Ninh có rất nhiều nét riêng hấp dẫn thu hút du khách khắp nơi. Hãy tham khảo 4 điểm du lịch ở Tây Ninh hấp dẫn nhất nhé.

1. Khu du lịch Long Điền Sơn

Khu du lịch Long Điền Sơn nằm tại ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, cách thị xã Tây Ninh chỉ khoảng 5 km. Long Điền Sơn có một không gian thiên nhiên tươi đẹp và hữu tình, Ngoài ra nơi đây còn có đủ mọi hoạt động cho du khách tới đây tha hồ lựa chọn từ câu cá, vui chơi ở bể bơi,..tới có cả bãi cỏ rộng cho các hoạt động vui chơi, team building.

Khu vực được yêu thích nhất ở khu du lịch Long Điền Sơn có lẽ là khu vui chơi ở bể bơi, nơi đây thu hút cả trẻ em và người lớn. Đến đây du khách có thể đi dạo quanh hồ dưới những tán cây cổ thụ mát rượi, hòa vào thiên nhiên hoang sơ mà hấp dẫn.

2. Núi Bà Đen

Núi Bà Đen thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, cách thành phố Tây Ninh 9km về phía đông bắc. Núi Bà Đen cao 986 m cao nhất Nam Bộ.Ngọn núi này thu hút khách thập phương vì cảnh núi non hùng vĩ, nhiều hang động, nhiều ngôi chùa nguy nga tráng lệ.Hệ thống chùa Điện Bà ở núi có chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang và một số hang động được các tăng ni, phật tử sửa chữa làm nơi thờ tự như động Thanh Long, động Ông Hổ, động Ba Cô, động Ba Tuần, động Thiên Thai, động Ông Tà…Ðường lên đỉnh núi quanh co có nhiều cảnh trí do thiên nhiên tạo ra. Lên cao, về phía đông là ngọn núi Cậu, phía tây bắc là núi Heo và núi Phụng. Trong núi có rất nhiều hang động đẹp. Nhiệt độ ở đây thường thấp hơn nhiệt độ ở Tây Ninh và ở các nơi khác trong vùng.

3. Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh

Một trong những điểm nổi bật thu hút du khách của Tây Ninh là Tòa Thánh Cao Đài, nơi thờ phượng của một tôn giáo có xuất xứ ngay trong nước với kiến trúc độc đáo, là một công trình nghệ thuật tổng hợp hoành tráng, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc dân tộc vừa mang nét bề thế nguy nga của phương Tây, lại vừa mang dáng vẻ huyền bí của phương Đông.Tòa thánh được xây dựng từ năm 1933 đến tháng Giêng năm 1955 chính thức khánh thành, tọa lạc trong một khuôn viên rộng 1 km2 , cách thành phố Tây Ninh 5 km về hướng Đông. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của Tòa Thánh – Thánh địa của Đạo Cao Đài Tây Ninh

4. Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát

Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát nằm trên địa phận 3 xã Tân Lập, Tân Bình, Hoà Hiệp thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhNằm ở độ cao từ 5-10m so với mực nước biển, Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát có địa hình khá bằng phẳng, với diện tích 18.765 ha được chia thành 3 khu khu bảo tồn nghiêm ngặt khoảng 8.594 ha, khu phục hồi sinh thái khoảng 10.084 ha và khu hành chính dịch vụ khoảng 87 ha.Ngoài khám phá vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát bằng cách thông thường, tại đây còn có các hình thức khám phá rừng quốc gia độc đáo như đạp xe xuyên rừng, khám phá vườn quốc gia bằng đường sông,…

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/4-diem-du-lich-hap-dan-nhat-dinh-phai-den-khi-di-tay-ninh-c14a19913.html