3 tháng du ngoạn, cô gái Việt vẫn chưa muốn rời Mexico vì những điều bất ngờ

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

3 tháng trời ở Mexico, đi qua nhiều thành phố và trải nghiệm các điểm đến, Hồng Nhung (Rosie) vẫn không muốn rời Mexico vì nơi đây có quá nhiều điều thú vị.

3 tháng trời ở Mexico, đi qua nhiều thành phố và trải nghiệm các điểm đến, Hồng Nhung (Rosie) vẫn không muốn rời Mexico vì nơi đây có quá nhiều điều thú vị.

Dành nhiều thời gian trải nghiệm và đi du lịch, thời gian lưu trú tại các điểm đến của Hồng Nhung (SN 1995) thường tính bằng tháng chứ không phải ngày như khách du lịch thông thường. Cô có lẽ là khách du lịch kỳ lạ nhất khi có nhiều trải nghiệm đa dạng như một người bản địa. Nhung hiện làm công việc quản lý được tự do thời gian, đồng thời là người sáng tạo nội dung của kênh Livinglistjourney.

Hồng Nhung yêu thích nét văn hóa nhiều màu sắc của Mexico

90 ngày phủ những gam màu tươi

Được biết đến qua nhiều bộ phim hành động Mỹ và cũng hiện lên nhẹ nhàng trong thước phim Coco của Pixar và Walt Disney, Mexico có nhiều sắc thái hấp dẫn khách du lịch.

Trong gần 3 tháng ở Mexico, Nhung đã đến 8 thành phố và thị trấn khác nhau là Merida, Progesso, Izamal, Cancun, Tulum, Playa Del Carmen, Mexico City, và San Miguel de Allende.

Thị trấn Izamal nhuộm một màu vàng rực rỡ, trong khi San Miguel de Allende có phần cổ kính hơn

Mỗi thành phố đều có một màu sắc riêng và đều là những tông màu tươi tắn đặc trưng cho đất nước Mexico. Đặc biệt nhất là thị trấn Izamal được sơn màu vàng phủ kín mọi ngõ ngách. Kế đến là San Miguel de Allende với kiến trúc cổ điển nhưng vẫn rực rỡ theo cách rất riêng. Theo Nhung, hai thị trấn này thể hiện đúng và rõ nét nhất tinh thần của Mexico.

Ngoài ra, du khách đến đây còn phải vùi chân trên bãi cát cực đẹp của biển vùng Caribe và giấu mình trong hố sụt của giếng sâu tạo nên cảm giác đang ở tận cùng của Trái đất.

Một giếng sâu tại Playa Del Carmen

Nền ẩm thực của Mexico như in hằn những nét đẹp văn hóa khi các món ăn rất đậm đà và nhiều màu sắc. Margarita và Taco là những món ngon đặc sắc không thể bỏ lỡ khi đến đây.

Ẩm thực và khu chợ trái cây nhiều màu sắc của Mexico

Con người gần gũi như những bài dân ca

Nếu xem qua bộ phim Coco, bạn sẽ ấn tượng với âm sắc riêng và những bài hát vô cùng gần gũi đi vào lòng người của Mexico. Khi đến đây, cô gái Việt cũng thực sự cảm nhận được điều đó.

Trong thời gian lưu trú và trải nghiệm, Nhung có cơ hội được chứng kiến hai ngày lễ quan trọng của người Mexico là Lễ độc lập và Ngày của người chết. Dù không tham gia được trọn vẹn do dịch bệnh, nhưng cô cũng cảm nhận được phần nào tinh thần dân tộc của đất nước bên vịnh biển Caribe.

“Đa số mọi gia đình đều trang trí rất tươm tất với vòng hoa và cờ. Người dân ở đây có tính tự hào dân tộc rất cao trong những nước mà mình từng biết đến. Và câu nói quen thuộc của người dân là ‘Viva Mexico’ - có thể hiểu là Mexico muôn năm” – Nhung chia sẻ.

Mexico luôn ấm áp và gần gũi trong mắt của khách du lịch

Cô nàng cũng cho biết Mexico tạo cảm giác thư thái, mở lòng cho mình bởi người dân ở đây luôn vui vẻ và thoải mái. “Có những đêm, mình chỉ thích đi dạo qua khu du lịch để xem người dân đàn ca, nhảy múa”, Nhung chia sẻ.

Họ còn rất sẵn lòng giúp đỡ khách du lịch khi cô cùng người bạn đồng hành gặp chút trục trặc về xe.

“Trước khi đến Mexico, mình có tìm hiểu về vấn đề an ninh. Nhưng khi đến và trải nghiệm thì mọi thứ rất khác bởi những nơi đã đi qua đều cho mình cảm giác an toàn, đặc biệt là ở những thành phố du lịch như Cancun, Tulum… thì luôn có lực lượng bảo vệ để đảm bảo an toàn cho khách du lịch”, Nhung cho biết.

Mexico có dành cho khách Việt Nam?

Khách Việt đến Mexico cũng cần nộp hồ sơ phỏng vấn xin visa, chứng minh tài chính và chuyến đi… Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam sẽ có những hướng dẫn cụ thể cho người Việt có nhu cầu. Riêng với những ai đang sở hữu visa Mỹ đều có thể đến Mexico mà không cần thêm thủ tục nào.

Một góc Airbnb Hồng Nhung cùng bạn lưu trú

Giá thành du lịch Mexico cũng “dễ thở” hơn hẳn nước Mỹ hàng xóm. Việc tìm chỗ lưu trú cho khách du lịch tự do không quá khó khăn và phiền phức bởi Airbnb khá phổ biến tại Mexico. Du khách cũng có thể đặt khách sạn với giá thành cao hơn đi kèm nhiều tiện nghi.

Chuyến du lịch 3 tháng, nhưng cũng có thể gọi là một hành trình trải nghiệm làm người bản địa khi chuyến đi kéo dài vô chừng cho một khách du lịch thông thường. Với những chính sách mở cửa cho khách du lịch trong mùa dịch, Mexico có thể là một điểm đến đáng chọn cho người Việt trong dịp này.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/3-thang-du-ngoan-co-gai-viet-van-chua-muon-roi-mexico-vi-nhung-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/3-thang-du-ngoan-co-gai-viet-van-chua-muon-roi-mexico-vi-nhung-dieu-bat-ngo-c14a20723.html