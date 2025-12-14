Tạp chí nước ngoài bày cách du lịch Việt Nam giá rẻ

Chi phí du lịch tại Việt Nam dao động tùy thuộc vào mức độ tiện nghi mà du khách lựa chọn. Ngân sách sẽ được tiết kiệm tối đa nếu khách ở phòng tập thể, đi xe buýt và thưởng thức ẩm thực đường phố. Trái lại, việc thuê xe riêng, lưu trú hạng sang hay đòi hỏi khâu tổ chức chuyên nghiệp sẽ khiến chi phí tăng cao. Chuyên trang Lonely Planet gợi ý một số phương án giúp du khách trong và ngoài nước tối ưu hóa chi tiêu cho hành trình này.

Chọn thời điểm phù hợp

Khí hậu Việt Nam phân hóa rõ rệt do ảnh hưởng của gió mùa tây nam (tháng 5-9) và đông bắc (tháng 10 đến tháng 4). Biến động thời tiết chi phối trực tiếp giá dịch vụ, thường tăng cao vào mùa đẹp và giảm trong mùa mưa.

Giá vé máy bay đạt đỉnh tháng 7-8 khi miền Trung nắng ráo. Đợt cao điểm kế tiếp từ tháng 12 đến tháng 3, lúc du khách đổ về Phú Quốc hay các cung đường núi phía Bắc. Chi phí cũng leo thang vào dịp lễ Tết. Tuy nhiên, nhờ khí hậu đa dạng giữa các vùng, du khách vẫn có thể tìm được điểm đến phù hợp ngay trong mùa thấp điểm.

Bay đến TP HCM thay vì Hà Nội hoặc đi đường bộ

TP HCM là đầu mối hàng không bận rộn nhất cả nước. Tần suất chuyến bay lớn tạo ra sự cạnh tranh, giúp giá vé đến đây thường thấp hơn so với Hà Nội. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt tại TP HCM khá cao, du khách cần cân nhắc nếu dự định lưu trú dài ngày.

Ngoài đường hàng không, khách có thể chọn đường bộ để tiết kiệm. Từ phía Bắc, phương án khả thi là săn vé rẻ đến Quảng Châu, Thâm Quyến, Trung Quốc rồi đi tàu xe qua cửa khẩu. Với hướng Nam, các lộ trình qua Thái Lan, Lào hoặc Campuchia như Bangkok - Phnom Penh - TP HCM được nhiều người ưa chuộng. Lựa chọn này tối ưu ngân sách nhưng đòi hỏi nhiều thời gian di chuyển.

Đi xe giường nằm ban đêm là cách tiết kiệm chi phí. Ảnh: Chinhphu.vn

Đi xe "Open tour"

Xe open tour (xe buýt du lịch) ít mang lại trải nghiệm văn hóa bản địa nhưng giúp tiết kiệm thời gian và minh bạch chi phí. Các tuyến này thường đón trả khách ngay trung tâm thay vì bến xe ngoại thành, giúp giảm tiền taxi hai đầu. Lộ trình di chuyển cũng liền mạch hơn do xe hạn chế dừng đỗ dọc đường.

Di chuyển ban đêm giữa các điểm

Dù vé máy bay nội địa không quá đắt, di chuyển ban đêm bằng tàu hỏa hoặc xe khách vẫn là giải pháp tối ưu ngân sách. Áp dụng cách này với hành trình từ Hà Nội hay TP HCM đi Hội An, Nha Trang, có thể giúp du khách tiết kiệm chi phí một đêm khách sạn. Các phương tiện đều trang bị ghế ngả hoặc giường nằm, phù hợp với chặng đường dài và giúp tận dụng trọn vẹn thời gian tham quan ban ngày.

Tận dụng hostel

Hostel hiện phổ biến khắp Việt Nam với đa dạng phong cách, thay vì hiếm như trước. Nhiều cơ sở tích hợp tiện ích như quán bar, nhà hàng và hồ bơi. Bên cạnh phòng ngủ tập thể, một số nơi cung cấp cả phòng riêng. Tuy nhiên, nếu cần không gian biệt lập, khách sạn bình dân vẫn là lựa chọn tối ưu về chi phí.

Ở homestay vùng núi

Nếu bạn muốn một trải nghiệm vừa tiết kiệm hơn vừa chân thật hơn, hãy chọn homestay ở làng để tìm hiểu sâu về cuộc sống người dân. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Cù Lao Chàm và những vùng yên bình ở phía Bắc như Mai Châu, Ba Bể hay Mộc Châu, luôn có những phòng ở đơn giản nhưng thoải mái cùng trải nghiệm đời sống địa phương sâu sắc với mức giá hợp lý. Ngoài ra, đừng quên thưởng thức một bữa ăn tại chính homestay.

Chọn những trải nghiệm độc lập, giá rẻ

Việt Nam là thiên đường cho các tín đồ du lịch mạo hiểm, nhưng tour tổ chức luôn tốn kém. Để tiết kiệm, hãy mang theo đồ lặn/snorkel của riêng bạn, đi phà công cộng thay vì tour tàu, thuê xe đạp, xe máy để tự khám phá. Nếu thích trekking, hãy chọn các cung không cần tour như đảo Cát Bà (Hải Phòng) hoặc các bản làng quanh Bắc Hà (Lào Cai). Nhiều homestay có thể sắp xếp hướng dẫn viên địa phương với giá rẻ, là cách giúp cộng đồng hưởng lợi trực tiếp.

Đồ ăn đường phố vừa ngon vừa rẻ là gợi ý cho du khách Việt. Ảnh: Hoàng Giang

Ăn đồ ăn đường phố

Với mức giá phải chăng, bạn có thể thưởng thức mọi món ngon như phở, bánh mì, bánh xèo, bún chả hay nộm hoa chuối, bò lá lốt. Vào giờ trưa và tối, các quán ăn vỉa hè bày bàn ghế nhựa cho khách ngồi ăn uống, quan sát phố xá. Các chợ đêm và những khu vực giao thông nhộn nhịp luôn là nơi có nhiều món ngon nhất.

Chú ý các "phụ phí"

Từ các quán ăn gia đình cho đến nhà hàng và khách sạn sang trọng, bạn thường sẽ thấy có vài món đặt sẵn trên bàn: khăn giấy, nước đóng chai, khăn ướt, đậu phộng. Đừng mặc định tất cả đều miễn phí. Thực tế, những món này có tính phí, dù chi phí khá nhỏ, nhưng cộng dồn cũng thành khoản đáng kể. Hãy kiểm tra hóa đơn cẩn thận và báo với nhân viên phục vụ nếu bạn bị tính tiền cho thứ không dùng.

Đừng ở quá lâu trong các thành phố lớn

Hà Nội và TP HCM có mức chi tiêu cao hơn đáng kể so với các vùng khác của Việt Nam. Hãy tận dụng thời gian tham quan hai thành phố lớn này một cách hợp lý, ưu tiên những điểm nhất định phải xem và ẩm thực đường phố, rồi tiếp tục di chuyển đến những nơi yên bình hơn. Lý do khiến hai đô thị lớn này đắt đỏ là vì có quá nhiều điều để xem, làm và ăn. Nếu có thể cưỡng lại cám dỗ muốn trải nghiệm tất cả, thì bạn vẫn hoàn toàn có thể tận hưởng Hà Nội và TP HCM với ngân sách vừa phải.

Ưu tiên các điểm tham quan miễn phí

Phí vào cửa các bảo tàng của Việt Nam khá thấp và rất đáng tiền. Nhưng có nhiều ngôi chùa, đền và nhà thờ hấp dẫn ở Hà Nội, TP HCM, Huế, Ninh Bình miễn phí. Bạn cũng không mất đồng nào để ngắm nhìn nhiều công trình kiến trúc ấn tượng từ bên ngoài. Để khám phá dấu tích thời Pháp thuộc, hãy tập trung vào TP HCM, Đà Lạt và Hà Nội. Nếu muốn ngắm cảnh sinh hoạt, quan sát con người thì chợ Bến Thành (TP HCM) và Đồng Xuân (Hà Nội) là lựa chọn.

Tiết kiệm chi phí đi lại trong trung tâm

Taxi khá rẻ, nhưng đôi khi tài xế không bật đồng hồ hoặc đồng hồ bị chỉnh sai. Sử dụng Grab thường rẻ và minh bạch hơn. Để tiết kiệm hơn nữa, hãy đi bộ, thuê xe đạp, đi xe buýt (nhưng cẩn thận tư trang vào giờ cao điểm).

Bia hơi là nét văn hóa ở Hà Nội. Ảnh: TCND

Uống bia hơi

Một tối "quẩy" ở các quán bar tại Hà Nội hoặc TP HCM có thể ngốn kha khá ngân sách, chưa kể đau đầu vào hôm sau. Bằng cách chuyển sang bia hơi, loại bia nhẹ do người địa phương tự nấu, bạn có thể tránh được cả hai điều phiền toái này. Bia hơi rẻ hơn bia chai, dễ uống, thường được thưởng thức trên những chiếc bàn ghế nhựa ở góc phố, kèm theo vài món nhắm. Bạn có thể thấy bia hơi ở khắp nơi vì đây là thứ đồ uống phổ biến ở Hà Nội.

Tập mặc cả

Mặc cả là văn hóa thường thấy ở Việt Nam. Hãy giữ thái độ vui vẻ. Trả giá thấp hơn nếu thấy cao, và tìm mức thỏa thuận. Đừng cáu gắt, đôi khi bạn chỉ đang thương lượng vài nghìn đồng, số tiền có ý nghĩa lớn hơn với người bán.