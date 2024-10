10 quốc gia an toàn nhất để du lịch năm 2025

Thế giới đối mặt với nhiều biến động từ chiến tranh đến khủng bố, bất ổn dân sự nhưng du lịch toàn cầu vẫn phát triển mạnh, với lượng khách quốc tế năm 2024 tăng 11% so với 2023. Tuy nhiên, du khách cần thận trọng và cập nhật thông tin về những điểm đến an toàn. Danh sách các quốc gia an toàn nhất thế giới năm 2025 đã được công ty bảo hiểm du lịch Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) tại Mỹ công bố giữa tháng 10.

Iceland đứng đầu bảng xếp hạng năm nay, tăng 8 bậc so với năm ngoái. Quốc gia này chỉ có một con đường chính - đường vành đai chạy quanh đảo, kết nối hầu hết khu vực phổ biến. Do đó, tình trạng tắc đường hầu như không xảy ra, giảm đáng kể nguy cơ gặp tai nạn giao thông.

Iceland xếp thứ 5 về chỉ số an toàn liên quan đến tội phạm bạo lực; thứ 7 về chỉ số an toàn khủng bố và thứ 4 về chỉ số an toàn giao thông. Ảnh: BHTP

Australia tăng từ vị trí thứ 10 năm ngoái lên vị trí thứ hai năm nay. Các chuyên gia từ BHTP nói đây là điểm đến an toàn sau khi đã đối chiếu nhiều đánh giá độc lập khác. Trong báo cáo của Tạp chí Tài chính toàn cầu, Australia xếp thứ 11/134 quốc gia an toàn nhất. Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá Australia ở mức độ 1 về an toàn, tức du khách chỉ cần thực hiện những biện pháp phòng ngừa thông thường.

Các rủi ro du lịch ở Australia có thể xảy ra do đa dạng sinh học cao, tiềm ẩn nhiều loài động vật hoang dã gây nguy hiểm. Một số con vật nguy hiểm có thể kể tới như cá sấu, rắn độc, lợn và chó hoang, các loài xâm lấn. Do đó, du khách cần cẩn trọng, nhất là khi vào những khu rừng mưa nhiệt đới. Kể cả khi tắm biển, nhiều loài cũng có thể gây nguy hiểm như sứa, cá mập, bạch tuộc đốm xanh. Ảnh: Unsplash

Canada xếp thứ ba, giảm hai bậc so với năm ngoái.

"Thật khó để có tội phạm nếu chẳng có nạn nhân và thủ phạm", các chuyên gia từ BHTP nhận xét, nhấn mạnh Canada đứng thứ 9 trong top quốc gia có mật độ dân số thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, khách tới Canada nên cảnh giác với động vật hoang dã như gấu, nai sừng tấm hay sói. Ảnh: BHTP

Ireland duy trì "phong độ" so với năm ngoái, xếp thứ tư, được các chuyên gia nhận xét là "ít thành phố lớn và người dân thân thiện". Việc khám phá Ireland dễ đến mức công ty bảo hiểm khuyên du khách không cần mua tour, chỉ cần thuê xe và biết đọc bản đồ. Ảnh: BHTP

Thụy Sĩ từ vị trí thứ hai năm ngoái xuống thứ 5 trong bảng xếp hạng năm nay. Các chuyên gia vẫn đánh giá đây là điểm đến rất an toàn, tỷ lệ tội phạm thấp - dù còn trộm cắp. Tuy nhiên, chỉ số an toàn của Thụy Sĩ dự kiến còn tiếp tục giảm trong thời gian tới vì sông băng tan, gây tuyết lở, lũ lụt thường xuyên hơn. Du khách tới Thụy Sĩ vào mùa đông cần đặc biệt cẩn trọng với vấn đề này. Ảnh: Lonely Planet

New Zealand tăng từ vị trí 11 năm ngoái lên hạng 6 năm nay. Nhiều bảng xếp hạng độc lập trên thế giới cũng chỉ ra du khách gần như an toàn khi đi bất kỳ đâu trong lãnh thổ New Zealand. Vẻ đẹp thiên nhiên của New Zealand là điều thu hút nhiều du khách tới nước này. Không chỉ có vịnh hẹp nổi tiếng, xứ sở chim kiwi còn sở hữu rừng mưa nhiệt đới, thác nước và vô số đường đi bộ trên núi tuyệt đẹp. Ảnh: Unsplash

Xếp thứ 7 trong danh sách là Đức, tăng 11 hạng so với năm ngoái. Đất nước này được quản lý tốt và duy trì nếp sống trật tự. Các thành phố có mức độ an toàn cao và vùng nông thôn thậm chí còn an toàn hơn nữa. Ảnh: BHTP

Na Uy ở vị trí thứ 8, giảm 5 bậc so với năm ngoái. Ngoại trừ Oslo - được xem là thủ đô an toàn nhất châu Âu, Na Uy chủ yếu là vùng nông thôn. Khu vực miền Bắc không nhiều người sinh sống và có khoảng 225.000 con tuần lộc. Nếu đi về phía bắc, rủi ro tiềm ẩn có thể là thiếu cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe, các chuyên gia của hãng bảo hiểm du lịch nhận xét. Ảnh: BHTP

Nhật Bản xếp thứ 9, được chuyên gia của BHTP nhận xét là "ngoại lệ cho nguyên tắc thưa dân mới an toàn". Nhật Bản xếp thứ 50 thế giới về mật độ dân số cao, tỷ lệ tội phạm xếp thứ 12 toàn cầu. Trong những năm gần đây, tỷ lệ người nói tiếng Anh ở Nhật Bản gia tăng nên du khách không còn gặp nhiều trở ngại khi cần giúp đỡ.

Theo BHTP, du khách đến Nhật Bản cần chú ý đến mọi người xung quanh, tôn trọng văn hóa địa phương. Một vấn đề có thể gây lo lắng với khách đi Nhật là thảm họa như sóng thần, động đất. Du khách nên tìm hiểu kỹ trước khi lên kế hoạch du lịch. Ảnh: The Independent

Đan Mạch xếp thứ 10, giảm hai bậc so với năm ngoái. Tinh thần hygge khiến người dân Đan Mạch có xu hướng sống chậm, trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân. Điều này cũng tạo nên môi trường ấm áp, gần gũi cho du khách ghé thăm. Theo các chuyên gia từ BHTP, điều duy nhất cần lưu tâm để giữ an toàn khi tới Đan Mạch là không rẽ phải khi đèn đỏ. Ảnh: The New Yorker

