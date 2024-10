Việt Nam trong 20 quốc gia tốt nhất để đi du lịch

Theo bảng xếp hạng 20 quốc gia tốt nhất thế giới năm 2024 (The Best Countries in the World) do tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler công bố vào tháng 10, Việt Nam ở vị trí 15 với 89 điểm. Một điểm đến khác thuộc Đông Nam Á có mặt trong danh sách này là Thái Lan, xếp thứ ba với 92,29 điểm. Đứng đầu top 20 là Nhật Bản với 95,32 điểm.

Xếp hạng nằm trong giải thưởng thường niên Readers' Choice Awards của tạp chí Mỹ, dựa trên đánh giá của hơn 575.000 độc giả về các trải nghiệm du lịch ở mỗi quốc gia, xét theo các tiêu chí văn hóa, cảnh quan, dịch vụ du lịch và cơ sở hạ tầng.

Khách du lịch ở Đồng Tháp dịp Tết dương lịch 2024. Ảnh: Ngọc Tài

Độc giả của Condé Nast Traveler nhận xét Việt Nam thu hút du khách nhờ vẻ đẹp mộc mạc và quyến rũ. "Với lượng khách nước ngoài đang trên đà tăng từ 2019 đến nay, Việt Nam không còn là điểm đến đáng chú ý mà thành điểm đến đáng ghé thăm", biên tập tờ Condé Nast Traveler viết.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 12,7 triệu lượt khách quốc tế, vượt lượng khách cả năm 2023 là 12,6 triệu lượt.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng tích cực 9 tháng đầu năm 2024, với một số thị trường phục hồi hoàn toàn, tăng mạnh so với 2019, theo Cục Du lịch Quốc gia. Cục cũng dự đoán với đà tăng trường như hiện nay, Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế năm 2024.

Thái Lan được tạp chí Mỹ nhận xét là quốc gia đa dạng cảnh quan, giao thông thuận tiện với nhiều tàu thuyền, xe buýt đêm và chuyến bay nội địa giá rẻ. Ẩm thực cũng là điểm sáng của xứ chùa Vàng khi có nhiều khu chợ đêm nhộn nhịp, bày bán đặc sản địa phương. 8 tháng đầu năm 2024, Thái Lan đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Quốc gia này đặt mục tiêu đón ít nhất 36-37 triệu lượt khách nước ngoài trong cả năm nay, kỳ vọng thu về khoảng 3.500 tỷ baht (95,5 tỷ USD).

Condé Nast Traveler là tạp chí du lịch nổi tiếng toàn cầu, ra mắt vào năm 1987. Các bảng xếp hạng của Condé Nast Traveler như Readers' Choice Awards được chuyên gia du lịch đánh giá là uy tín vì dựa trên ý kiến từ hàng triệu độc giả quốc tế.

