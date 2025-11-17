10 điều quen thuộc nhưng lại khó chấp nhận ở Nhật Bản

1. Nhặt đồ người khác đánh rơi trên đường

Trong văn hóa Nhật Bản, việc tôn trọng đồ vật bị mất, chẳng hạn như khăn quàng cổ, kính râm hay đồ chơi trẻ em, được coi trọng. Một du khách có thiện ý có thể nghĩ rằng việc nhặt lên sẽ giúp tìm lại chủ nhân, nhưng trên thực tế, tốt nhất là không nên làm vậy.

Thay vào đó, cách cư xử được coi là chu đáo là đặt món đồ ở vị trí dễ nhìn thấy hơn để chủ nhân quay lại có thể tìm thấy. Những món đồ có giá trị thì nên được đem đến đồn cảnh sát gần nhất.

2. Để hở vai

Ở Nhật, trang phục kín đáo là chuẩn mực. Phụ nữ, đặc biệt là người trưởng thành, thường che vai và eo, ngay cả khi trời nóng. Điều này bao gồm cả việc sử dụng ô hoặc găng tay dài để chống nắng. Do vậy, du khách mặc trang phục hở hang có thể khiến người dân địa phương chú ý. Tuy nhiên, đáng lưu ý là các cô gái trẻ Nhật đôi khi đi ngược lại thói quen này, mặc váy ngắn hoặc quần short ngay cả trong mùa lạnh.

3. Ăn trong im lặng

Trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản, có một sự ưu ái rõ rệt đối với bầu không khí có âm thanh khi ăn. Chủ quán có thể mở TV hoặc nhạc trong một nhà hàng vắng và yên tĩnh. Điều này có thể khiến du khách phương Tây vốn quen ăn trong yên lặng như một biểu hiện của phép lịch sự cảm thấy lạ lẫm.

4. Trò chuyện ồn ào nơi công cộng

Ở Nhật Bản, để tránh bị coi là khách du lịch thiếu lịch sự, tốt nhất bạn không nên nói chuyện quá to hoặc sử dụng cử chỉ thái quá.

Khi đi phương tiện công cộng, nhất là khi không có nhiều hành khách, bạn nên hạn chế gọi điện thoại. Nếu thật sự cần, hãy nói chuyện một cách kín đáo, quay mặt đi chỗ khác hoặc che chắn khi nói. Những quy tắc ứng xử này không chỉ áp dụng ở nơi công cộng mà còn ở nhiều hoàn cảnh khác.

5. Tư thế đi đứng

Người Nhật thường có con mắt tinh tường trong việc nhận biết du khách nước ngoài, và một trong những đặc điểm dễ nhận thấy chính là tư thế. Họ dùng từ “lưng mèo” để chỉ dáng khom, hay nói cách khác là ngồi/đứng cúi người. Đây là một thói quen dễ nhận ra vì người Nhật thường ưu tiên giữ tư thế thẳng, chú ý, và hiếm khi khom lưng.

6. Tự mở cửa taxi

Du khách có thể thấy việc bắt taxi ở Nhật khá lạ lẫm. Khi gọi taxi tại đây, bạn cần giơ tay cao thay vì đưa ngang sang bên, điều này khác với thói quen ở nhiều quốc gia khác. Ngoài ra, điều quan trọng là không tự ý chạm vào cửa xe, bởi ở Nhật, chính tài xế mới là người chịu trách nhiệm mở cửa cho hành khách, nhằm đảm bảo sự lịch sự và trải nghiệm trọn vẹn.

7. Sử dụng nước hoa

Ở Nhật, con người có mức độ nhạy cảm cao với mùi hương, do đó họ thường cho rằng nước hoa có mùi quá nồng. Theo Franco Wright – nhà sáng lập một cửa hàng nước hoa, một số người Nhật thậm chí có thể coi mùi hương quá mạnh là sự xúc phạm. Đối với người bản địa, hương thơm được đánh giá cao nhất chính là không có mùi gì cả.

Thị trường nước hoa ở Nhật vẫn khá hạn chế, trong các cửa hàng mỹ phẩm chỉ có vài lựa chọn. Các thương hiệu nội địa chủ yếu cung cấp những loại hương gợi cảm giác sạch sẽ, giống như sự tươi mới của cơ thể vừa được tắm gội, mái tóc vừa gội sạch hay quần áo vừa giặt xong.

8. Để lại tiền tip

Nhật Bản có quy tắc rõ ràng chống lại việc tip, đặc biệt trong nhà hàng, quán cà phê, taxi và khách sạn. Nhân viên dịch vụ ở đây luôn tự hào về việc mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất và không mong đợi, thậm chí không đánh giá cao việc nhận thêm tiền tip, điều này đôi khi còn bị xem là bất lịch sự. Thay vào đó, một lời “cảm ơn” lịch sự là đủ.

Tuy nhiên, những hướng dẫn viên quen phục vụ du khách đến từ các nền văn hóa có tip thì thường cũng không từ chối, mặc dù họ cũng không chủ động mong đợi. Ngoài ra, cần lưu ý rằng việc đưa tiền trực tiếp cho ai đó ở Nhật không phải là thông lệ. Thay vào đó, nên chuẩn bị tiền trong phong bì hoặc sử dụng khay đựng có sẵn trong các cửa hàng. Việc đếm tiền trước mặt người bán cũng được coi là thiếu lịch sự.

9. Ăn uống ở nơi công cộng

Mặc dù không bị cấm, nhưng việc ăn uống nơi công cộng, đặc biệt là khi thức ăn được đóng gói sẵn không thực sự được khuyến khích tại Nhật. Văn hóa Nhật Bản rất coi trọng sự sạch sẽ, vì vậy người ta lo ngại rằng sau khi ăn, liệu mọi người có xử lý rác thải đúng cách hay không.

Tuy vậy, trong những năm gần đây, quan niệm này đã trở nên bớt khắt khe hơn. Giới trẻ Nhật đôi khi cũng ăn nhẹ khi đi đường, nhưng thường ăn một cách kín đáo và tránh ăn ở những nơi đông người.

10. Hình xăm

Hình xăm ở Nhật ít phổ biến hơn so với nhiều nơi khác trên thế giới. Những người có hình xăm thường che lại bằng quần áo hoặc phụ kiện chuyên dụng như băng quấn, tất co giãn khi đi làm hay đến nơi công cộng.

Đối với khách du lịch, việc có hình xăm ở Nhật có thể gây ra một số bất tiện. Nó có thể khiến bạn không được vào hồ bơi, spa, phòng gym hoặc các phòng tắm truyền thống của Nhật (onsen). Tuy nhiên, việc để lộ hình xăm ở nơi công cộng như trên đường phố, tàu điện ngầm hay nhà hàng nhìn chung lại thường được người dân bản địa tò mò và ngưỡng mộ.