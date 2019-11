Lấy chồng đại gia, Đông Nhi - Bảo Thy người đi xe 500 triệu, kẻ xế hộp 15 tỷ đón dâu

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 11:47 AM (GMT+7)

Dù đều là những ngôi sao nổi tiếng trong showbiz, nhưng 2 nữ ca sĩ lại có lựa chọn khác nhau trong lễ cưới của mình.

Chỉ trong tháng 11, showbiz Việt đón nhận khá nhiều tin vui từ các ngôi sao nữ, trong đó có Đông Nhi và Bảo Thy là hai nữ ca sĩ đình đám, nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Nếu như Đông Nhi thoả mãn sự mong chờ của các fan sau cuộc tình 10 năm cùng nam ca sĩ Ông Cao Thắng, thì thông tin Bảo Thy lên xe hoa với bạn trai đại gia lại khiến khá nhiều người bất ngờ, bởi trước đây, giọng ca Please tell me why khá kín tiếng về chuyện đời tư.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng khá cởi mở về chuyện tình cảm trong suốt 10 năm qua.

Dù nhận đươc phản ứng khác nhau từ khán giả và dư luận, nhưng lễ cưới của 2 ngôi sao này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là những chi tiết xuất hiện trước công chúng như dàn phù dâu, phù rể, khách mời và đặc biệt là dàn xe rước dâu với hàng loạt xế sang đắt tiền,... Bởi chú rể của Đông Nhi và Bảo Thy đều xuất thân từ gia thế giàu có, một người là thiếu gia ngành nhựa, còn một người là đại gia Hà Tĩnh.

Nhiều người khá tò mò về chân dung chồng đại gia của Bảo Thy.

Dù cùng hoạt động trong showbiz suốt thời gian dài, nhưng cách chọn xe cưới của hai nữ ca sĩ lại mang phong cách hoàn toàn khác nhau. Trong lễ đón dâu của Đông Nhi, nhiều người đồn đoán xe hoa sẽ phải là một chiếc xế hộp đắt tiền như nhiều đám cưới showbiz khác, để xứng tầm với gia thế của Ông Cao Thắng. Tuy nhiên, trong ngày trọng đại của cặp đôi, người hâm mộ lại thấy một chiếc xe khá lạ lẫm dẫn đầu đoàn xế sang tiền tỷ.

Chiếc xe màu đỏ nổi bật, dẫn đầu đoàn xe hoa đắt tiền khiến khá nhiều người tò mò về giá trị

Khác với dự đoán của nhiều người, thiếu gia tập đoàn ngành nhựa dẫn đầu đoàn xe đưa dâu trên một chiếc xe thể thao mui trần cổ điển - 124 Sport Spider màu đỏ, đời 1968 tới từ hãng xe hơi Ý - FIAT. Dù có giá trị không cao, chỉ trên dưới 500 triệu đồng trên thị trường nước ngoài, nhưng chiếc xe mang trong mình nét đẹp hoài cổ, thường thấy trong những bộ phim Âu - Mỹ những năm 1970. Đây cũng là thời kỳ hoàng kim của dòng xe thể thao mui trần khi được rất nhiều tài phiệt trên thế giới yêu thích.

Mang vẻ đẹp hoài cổ, chiếc xe FIAT được đánh giá cao về giá trị sưu tầm hơn là vật chất.

Dù có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, nhưng ngoại hình chiếc xe vẫn được giữ gìn khá tốt, với nước sơn bóng bẩy dù không tránh khỏi dấu vết thời gian. Phần nội thất xe được giữ nguyên, từ dàn giải trí radio cho tới hệ thống đồng hồ được ốp gỗ tinh tế. Vô lăng xe cũng mang thiết kế thể thao 2 chấu, theo xu hướng lúc bấy giờ cùng logo hình bọ cạp của hãng Abarth - thương hiệu con của FIAT chuyên các dòng xe thể thao.

Trái ngược hoàn toàn với sự giản dị, hoài cổ trong lễ hỏi của Ông Cao Thắng và Đông Nhi, chồng đại gia của Bảo Thy tới đón cô đến nhà thờ trên chiếc xe hạng sang thuộc dòng Maybach S600, có giá bán tại Việt Nam khoảng 15 tỷ đồng. Đây là một trong số những dòng xe cao cấp được giới nhà giàu ưa chuộng. Ngoài giá bán cao ngất ngưởng, giá trị của chiếc xe còn được nâng cao hơn khi sở hữu tấm biển đẹp, được đồn đoán mang ý nghĩa may mắn cho chủ nhân chiếc xe.

Chiếc xe đưa dâu đắt đỏ trong đám cưới Bảo Thy.

Chưa dừng lại đó, trong dàn xe đưa dâu còn có sự xuất hiện của ông hoàng xe sang Rolls-Royce Ghost Series II tới từ Anh, có giá bán lên tới 25 tỷ đồng, cùng biển số đôi và một số chi tiết được nâng cấp thêm, khiến nhiều người cho rằng, chủ nhân chiếc xe đã phải bỏ ra số tiền khoảng gần 30 tỷ đồng nếu muốn sở hữu nó. Nhiều người đi đường không khỏi chú ý khi dàn xe sang của chú rể xuất hiện trước nhà riêng của Bảo Thy.

Dù đi sau xe hoa, nhưng chiếc Roll Royce với biển số đẹp lại được chú ý nhất.

Ngoài dàn xe sang đưa dâu, những nghi lễ khác trong 2 lễ cưới cũng có sự khác biệt, khi Đông Nhi rất thoải mải giao lưu cùng FC đứng bên ngoài chờ đợi, trong khi đó, Bảo Thy lại bố trí lực lượng an ninh chặt chẽ để giữ sự riêng tư tại nhà riêng của cô dâu chú rể và nhà thờ. Thậm chí, phóng viên báo chí phải khá khó khăn mới có được một số hình ảnh của cô và chú rể.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/lay-chong-dai-gia-dong-nhi-bao-thy-nguoi-di-xe-500-trieu-ke-xe-hop-15-ty-d...Nguồn: http://danviet.vn/sao/lay-chong-dai-gia-dong-nhi-bao-thy-nguoi-di-xe-500-trieu-ke-xe-hop-15-ty-don-dau-1032630.html