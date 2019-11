Sau khi về làm dâu nhà đại gia ngành nhựa, Đông Nhi có được lòng em chồng?

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 00:06 AM (GMT+7)

Từng có mối quan hệ thân thiết với em gái Ông Cao Thắng, sau khi về chung một nhà, chị dâu - em chồng ra sao?

Đã 3 ngày sau khi "siêu đám cưới" của Đông Nhi - Ông Cao Thắng được diễn ra, khán giả vẫn luôn dành sự quan tâm đến đôi vợ chồng son này. Đặc biệt, mối quan hệ của cô dâu mới về nhà chồng càng khiến nhiều người tò mò. Với hành trình 10 năm yêu nhau, Đông Nhi như đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình Ông Cao Thắng, sau đám cưới, nữ ca sĩ càng được nhà chồng yêu quý.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng được hai bên gia đình ủng hộ mối quan hệ từ nhiều năm qua.

Mới đây, sau khi mọi nghi lễ đã hoàn tất, em gái Ông Cao Thắng mới hào hứng cập nhật tình hình trên trang mạng xã hội, Ông Thoại Liên vui vẻ đăng ảnh chụp cùng các thành viên trong gia đình nhân ngày đám cưới anh trai. Đáng chú ý, cô nàng còn kèm theo dòng trạng thái: "Welcome chị yêu Mai Hồng Ngọc to my home sweet home".

Không hoạt động nghệ thuật, em gái Ông Cao Thắng vẫn gây chú ý trong hôn lễ của anh trai bởi ngoại hình xinh đẹp trong tà áo dài.

Từ khi công khai mối quan hệ tình cảm, bên cạnh sự ngọt ngào, lãng mạn của Ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi, khán giả vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ cho mối quan hệ chị dâu - em chồng của Đông Nhi với Ông Thoại Liên dù cả hai chưa kết hôn. Ông Thoại Liên dù nhiều năm qua sau khi du học đã định cư ở Úc, người đẹp vẫn rất yêu mến Đông Nhi. Mỗi khi cô về thăm nhà hay gia đình có dịp tụ họp, công chúng luôn thấy sự thân thiết giữa Đông Nhi và Ông Thoại Liên.

Không ít những khoảnh khắc vui vẻ của vợ chồng Đông Nhi cùng Ông Thoại Liên được cô nàng đăng tải trong nhiều năm qua.

Sau khi cả hai kết hôn, em gái Ông Cao Thắng càng vui mừng chúc phúc cho anh chị. Không thường xuyên đăng ảnh cùng chị dâu là ca sĩ nổi tiếng, tuy nhiên, mỗi lần đứng chung khung hình với Đông Nhi, cả hai đều được khen ngợi hết lời. Phần lớn đều cho rằng giọng ca "Xin anh đừng" rất may mắn khi có được mối quan hệ không những hòa thuận mà còn thân thiết với em chồng.

"Ước gì con gái cô sau này có cô em chồng tuyệt vời như con", "Chúc mừng chị đã có chị dâu mới", "Chúc mừng chị có thêm thành viên mới trong gia đình", "Ngưỡng mộ tình cảm gia đình chị, chị em chồng dễ thương quá"... nhiều khán giả để lại bình luận khi thấy Thoại Liên đăng ảnh chúc mừng anh chị kết hôn.

Đông Nhi và em chồng đều trạc tuổi nên dễ dàng thân thiết như chị em ruột.

