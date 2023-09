Dược sĩ Tiến giàu có thế nào mà được Trang Trần tiết lộ tặng 2 túi hiệu 600 triệu cho Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà?

Dược sĩ Tiến 2 lần thẳng tay loại thí sinh tiềm năng của đội Hồ Ngọc Hà

Tối 1/9, tập 4 The New Mentor lên sóng và thu hút sự quan tâm của fan thời trang. Gây chú ý nhất tập này chính là màn tranh cãi giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang khi đội của giọng ca Cả một trời thương nhớ bị Hương Giang và host dược sĩ Tiến loại cùng lúc 2 thí sinh.

Ở tập trước, đội của Hồ Ngọc Hà cũng rơi vào thế tương tự. Hai tập mất đi 4 thí sinh trong khi theo Hồ Ngọc Hà, đội Lan Khuê quá nhiều thí sinh yếu nhưng lại được Hương Giang cứu. Cho rằng hoa hậu chuyển giới thiếu công tâm, Hồ Ngọc Hà đã nổi nóng ngay trước máy quay và các thí sinh. Sau đó cô giận dữ kéo học trò bỏ về trước sự ngỡ ngàng của người có mặt.

Sự mất bình tĩnh này của người vốn được coi là điềm đạm như Hồ Ngọc Hà nhanh chóng lan đi khắp cõi mạng. Và không rõ vô tình hay hữu ý, chính màn đụng độ này đã tạo độ hot khá lớn cho chương trình, bởi Hồ Ngọc Hà là nhân tố luôn thu hút sự chú ý của khán giả đại chúng.

Hồ Ngọc Hà và các thí sinh trong đội ở tập 4. Dù có số điểm đứng thứ 2 chung cuộc nhưng cuối cùng, đội cô lại mất trắng 2 thí sinh

Trang Trần lộ thông tin dược sĩ Tiến tặng túi Dior và Chanel cho 2 chị đại

Sau màn drama này, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Hồ Ngọc Hà muốn dừng lại ngay lập tức và sẵn sàng đền hợp đồng. Lúc này, NSX và ekip The New Mentor phải "xuống nước". Dược sĩ Tiến xoa dịu cơn phẫn nộ của Hồ Ngọc Hà lẫn đàn chị Thanh Hằng bằng cách tặng túi hiệu. Một tài khoản mạng xã hội còn cung cấp hình ảnh đoạn chat được cho là của Trang Trần tiết lộ: "Em tao mua 1 cái Dior, 1 cái Chanel tốn hơn 600 của khoai tặng hai chị đại". Nhưng cựu người mẫu cũng nói thêm "tặng vì dịp gì thì chịu. Chắc chắn có tặng. Đôi khi tặng vì yêu quá".

Hình ảnh về đoạn chat được lan truyền trên mạng

Tuy nhiên mới đây, trước thông tin lan truyền quá lớn, Thanh Hằng đã đăng dòng trạng thái phủ nhận được tặng túi Dior. Cô viết: "Theo giới thạo tin báo về và bảo tôi được tặng túi Dior để xoa dịu. Nói nghe, hộp bánh trung thu đòi lại không được. Nay đến miếng da túi Dior còn không thấy. Thì khủng khiếp với tui quá không?".

Về phía Hồ Ngọc Hà, cô không lên tiếng về tin đồn này. Thậm chí, khi bị "bạn trai tin đồn" của dược sĩ Tiến đột nhiên đá xéo rồi lại công khai xin lỗi, nữ ca sĩ cũng không lên tiếng.

Dược sĩ Tiến giàu có thế nào?

Dù Thanh Hằng đã phủ nhận nhưng công chúng vẫn vô cùng tò mò về thân thế, sự giàu có của dược sĩ Tiến ra sao mà được đồn bỏ ra 600 triệu mua túi hiệu. Bởi Trang Trần chính là người chị thân thiết của Tiến khi cả hai tham gia dự án phim Hạnh phúc máu do dược sĩ Tiến đầu tư.

Dược sĩ Tiến quê ở Cần Thơ, sinh năm 1989 hiện sống và làm việc chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành dược sĩ trường Đại học Y dược Cần Thơ. Sau đó, anh chàng được trường giữ lại làm giảng viên Liên bộ môn Quản lý dược – Công nghiệp dược – Bào chế.

Ngoại hình có nhiều thay đổi của dược sĩ Tiến

Năm 2017, từ một giảng viên đại học, anh bất ngờ lấn sân showbiz thi Nam vương người Việt thế giới tại Hoa Kỳ và giành vương miện cao nhất. Ngoại hình của anh cũng được thay đổi khá nhiều so với thời học đại học và làm giảng viên. So sánh hình ảnh hiện tại và trước đây, nhiều khả năng anh đã can thiệp thẩm mỹ.

Nhờ danh hiệu và thay đổi ngoại hình, đầu tư vào thời trang các nhân, dược sĩ Tiến nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi. Anh được mời vào Hội đồng Chuyên môn Thẩm mỹ của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, tham gia nhiều chương trình như Siêu mẫu Việt Nam, Chinh phục Hoàn mỹ, Quý ông Hoàn mỹ - The Next Gentleman và hiện tại là The New Mentor trong vai trò host và nhà sản xuất. Ở những vai trò của mình, dược sĩ Tiến cũng "xéo xắt" không thua kém các nữ giám khảo như Hương Giang, Xuân Lan, Hà Anh, Thanh Hằng…

Dược sĩ Tiến và các giám khảo của The New Mentor

Ngoài vai trò sản xuất The New Mentor, dược sĩ Tiến còn là cái tên khá chịu chi để thực hiện các MV ca nhạc, web-drama hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Anh cũng là nhà đầu tư cho phim điện ảnh đầu tay mang tên Hạnh phúc máu. Đây cũng là bộ phim gây choáng khi mời hàng chục nghệ sĩ nổi tiếng, thực hiện 15 MV nhạc phim. Đáng chú ý trong bộ phim này, dược sĩ Tiến đã bỏ 50.000 USD để mời Trang Trần tham gia "Hạnh phúc máu". Tuy nhiên, thực tế thì số tiền này được chuyển đổi thành dự án thiện nguyện của Trang Trần với kinh phí 3 tỷ đồng để xây cầu.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, dược sĩ Tiến tiết lộ rằng đã chi không dưới 50 tỷ để dấn thân vào showbiz. "Nếu tôi chưa giàu thì có thể 10 năm nữa dược sĩ Tiến hôm nay mới xuất hiện", anh nói.

Dược sĩ Tiến tiết lộ rằng đã chi không dưới 50 tỷ để dấn thân vào showbiz

Trước thắc mắc dược sĩ Tiến làm gì mà có nhiều tiền như vậy, anh chia sẻ: "Ba tôi là kỹ sư thiết kế ô tô, trước đây làm cho hãng xe lớn và bây giờ thì ông về hưu, làm tại nhà. Mẹ tôi là giáo viên dạy nghề trong trung tâm thẩm mỹ. Nghề dược sĩ của tôi cũng từ mẹ mà ra. Vì lúc đầu mẹ mơ ước tôi làm bác sĩ, đi theo con đường bác sĩ thẩm mỹ. Nhưng cuối cùng, tôi làm dược sĩ để tạo ra những sản phẩm mỹ phẩm phù hợp cho từng làn da người Việt Nam.

Khoảng 10 năm trước, Việt Nam chưa có nhiều hãng mỹ phẩm, chủ yếu sử dụng của nước ngoài. May mắn là đến hiện tại tôi đã xây dựng được nhà máy sản xuất mỹ phẩm riêng, không cần thuê đất, toàn bộ vốn của nhà máy là của tôi làm ra hết. Tôi tự chủ sản xuất được một số nhãn dược mỹ phẩm nội địa cho các bạn sinh viên, học sinh với giá tốt. Đây là thu nhập chính của tôi".

Có lẽ, những thành công trong việc kinh doanh đã khiến dược sĩ Tiến mạnh tay khi vào showbiz. Mỗi dự án, anh luôn mời những tên tuổi hot nhất tham gia. Tuy cat-xe không được tiết lộ nhưng chắc chắn phải là con số khủng tương xứng với tên tuổi của họ.

