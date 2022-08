Dược sĩ Tiến bất ngờ “thâu tóm” cặp nam thần truyền hình thực tế Việt

Dược sĩ Tiến nói không ngại “nước sông phạm nước giếng” khi hỗ trợ Quán quân của đối thủ.

Mới đây, Dược sĩ Tiến bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp chung với Quán quân "The Next Gentleman" - Phạm Kiên và Quán quân "The Face Việt Nam 2018" - Mạc Trung Kiên. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh đó, Dược sĩ Tiến cũng úp mở về một sự bắt tay mới của 2 Quán quân đình đám của chương trình truyền hình thực tế Việt.

Dược sĩ Tiến cho biết sau Phạm Kiên giành được ngôi vị quán quân của "The Next Gentleman 2022", rất nhiều khán giả đã đặt nam thần Yên Bái lên bàn cân so sánh với học trò cưng của siêu mẫu Thanh Hằng. Thực tế, cặp đôi quán quân này cũng có nhiều nét tương đồng không chỉ dừng lại ở cái tên. Phạm Kiên và Mạc Trung Kiên đều khá hiền, sở hữu nụ cười ấm áp và tiềm năng phát triển rất nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật.

Dược sĩ Tiến cùng Quán quân "The Next Gentleman" - Phạm Kiên và Quán quân "The Face Việt Nam 2018" - Mạc Trung Kiên

Phía dưới phần bình luận trong hình ảnh úp mở, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, MC Nguyên Khang và nhiều đồng nghiệp khác đã đưa ra nhiều lời gợi ý cho Dược sĩ Tiến và 2 nam thần về các sản phẩm hợp tác trong tương lai từ phim ảnh, ca nhạc đến vị trí đặc biệt trong các chương trình thời trang. Theo đó, Dược sĩ Tiến sẵn sàng đầu tư cho các bạn trẻ có tiềm năng phát triển trong nghệ thuật, không ngại những điều tiếng thiệt hơn khi hỗ trợ các bạn trẻ bước ra từ nhiều chương trình khác. Tuy nhiên, dự án cụ thể mà host "The Next Gentleman" kết hợp cùng 2 quán quân truyền hình thực tế Việt vẫn chưa được hé lộ.

Bộ 3 hứa hẹn sẽ có nhiều dự án hấp dẫn trong thời gian tới

Nhận xét về quán quân "The Face Vietnam 2018", Dược sĩ Tiến bất ngờ với sự thoải mái của Mạc Trung Kiên trong buổi chụp ảnh. So với trước đây, học trò siêu mẫu Thanh Hằng đã có sự thay đổi khiến anh bất ngờ và ấn tượng. Hiện tại, Mạc Trung Kiên vẫn theo đuổi công việc kinh doanh và tìm kiếm nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp nghệ thuật. Nam thần Hải Dương cũng dành nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân trong thời gian qua.

Sau khi bước ra từ "The Next Gentleman", Phạm Kiên đã có nhiều cơ hội quý giá khi trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu uy tín. Bên cạnh đó, học trò Hương Giang quyết định Nam tiến sau khi tốt nghiệp trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Thời gian gần đây, Dược sĩ Tiến hỗ trợ trực tiếp nam thần Yên Bài về cuộc sống tại TP.HCM. Anh tin rằng Phạm Kiên sẽ có nhiều bước tiến, cơ hội tỏa sáng trong các dự án tới.

Tiếp xúc với nhiều quý ông Việt trẻ tuổi và sở hữu nhiều điều đặc biệt, Dược sĩ Tiến cảm nhận các quý ông trẻ vẫn còn nhiều e ngại khi bộc lộ và chia sẻ câu chuyện của bản thân. Trong tương lai, host "The Next Gentleman" mong muốn tạo ra nhiều sân chơi cho các bạn trẻ có thể chứng tỏ và thể hiện nhiều điều thú vị của bản thân.

