“Nữ hoàng lookbook miền Bắc” Ngọc Ánh được chọn làm “new mentor” và bài học từ sự thất bại ở tập 4

The New Mentor (Người Mẫu Toàn Năng) là chương trình truyền hình thực tế ăn khách bậc nhất hiện tại, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cùng với hiệu ứng truyền thông - mạng xã hội. Bước sang tập 4, top 20 của chương trình được hướng dẫn bộ môn Yoga tại Khu vực đào tạo toàn diện cùng với thử thách chụp ảnh với tư thế Yoga kết hợp phong cách thời trang nhằm tạo ra một bộ ảnh mang tính “high fashion”.

Ở thử thách này, Ngọc Ánh của team super mentor Thanh Hằng nối tiếp chuỗi ngày “lọt top” của mình khi xuất sắc góp mặt vào top 3 chiến thắng cùng với 2 thí sinh của team HLV Hồ Ngọc Hà là Như Vân và Hoàng Yến.

Có thể thấy, các phần thi photoshooting ở thử thách phụ đều không làm khó “nữ hoàng lookbook miền Bắc” Ngọc Ánh. 3 lần liên tiếp xuất hiện trong top 3 thí sinh có bức ảnh đẹp nhất ở phần thi này đã giúp Ngọc Ánh chứng minh năng lực của mình, đồng thời gây chú ý với khán giả.

Trước khi tham gia The New Mentor, Ngọc Ánh quen mặt với các nhãn hàng thời trang nhưng lại là gương mặt hoàn toàn mới với công chúng. Chính vì vậy, sự nổi bật của Ngọc Ánh trong 4 tập phát sóng của chương trình Người Mẫu Toàn Năng đã khiến các fan của chương trình thảo luận rất nhiều về cô người mẫu này.

Ngọc Ánh chia sẻ: “Với hơn 7 năm kinh nghiệm chụp ảnh lookbook cho nhiều nhãn hàng với đủ mọi yêu cầu từ dễ đến khó, tôi vẫn cảm thấy tính thử thách rất lớn từ các đề bài của chương trình The New Mentor. Tôi không dám nói bản thân có lợi thế ở phần thi nào, vì tôi tin 24 cô gái được chọn vào 4 team đều có những ưu và khuyết riêng. Ở mỗi phần thi dù chính hay phụ, tôi đều cố gắng tập trung quan sát, học hỏi và nỗ lực để cho ra những tấm hình tốt nhất theo đúng yêu cầu chương trình".

Như super mentor Hồ Ngọc Hà hay Dược Sĩ Tiến từng nói trong những tập vừa qua, có thể “gương mặt đẹp”, “nàng thơ” là điểm lợi thế của tôi, và tôi biết ơn bố mẹ đã ban cho mình điều đó. Tuy nhiên, trở thành một người mẫu thì không chỉ cần có gương mặt đẹp mà còn phải có những yếu tố khác, và The New Mentor là nơi để tôi trau dồi rèn luyện thêm để hoàn thiện bản thân”.

Là thí sinh có bức ảnh đẹp nhất ở thử thách phụ của team Thanh Hằng, theo luật của chương trình, Ngọc Ánh đồng thời trở thành “new mentor” (huấn luyện viên tân binh) ở phần thử thách chính: Chụp ảnh với bộ môn Pilates. Đây cũng là thử thách lớn của Ngọc Ánh khi phải thử sức ở vị trí huấn luyện viên tân binh, lập chiến lược cho phần thi chính.

Tuy nhiên, kết quả không được như ý muốn, Ngọc Ánh và Mai Ngô là 2 thí sinh của team super mentor Thanh Hằng không có “yes” nào từ 4 giám khảo, đồng thời team của cô cùng với team HLV Hồ Ngọc Hà phải bước vào phòng loại, đối mặt với super mentor chiến thắng ở tập này - Hương Giang.

Ngọc Ánh cho biết: “Tôi thừa nhận thất bại của mình khi làm “new mentor”. Tôi chưa có kinh nghiệm để hướng dẫn người khác nên không làm tốt như chị Mai Ngô ở tập trước đó. Thực sự làm huấn luyện viên rất khó, vì bạn phải có cái nhìn bao quát với tất cả thành viên trong team, phải nắm bắt bố cục, phải có chiến lược để ai cũng tạo được dáng đẹp nhưng tổng thể vẫn hài hoà chứ không phải “mỗi người một phách”.

Tuy nhiên, sự thất bại này lại là bài học rất lớn vì tôi biết mình sai ở đâu, thiếu điều gì để thay đổi, quan sát học hỏi thêm từ chị Thanh Hằng, các super mentor khác cũng như là các bạn thí sinh khác”.

Sức mạnh nội tại, sự cố gắng của Ngọc Ánh được truyền cảm hứng từ những lời dạy của cô giáo - super mentor Thanh Hằng: "Hành trình này chỉ một lần duy nhất trong đời vì vậy hãy hết mình, làm hết sức để đánh dấu sự thay đổi của bản thân".

Trước đó, Ngọc Ánh là thí sinh được super mentor Thanh Hằng bấm nút đỏ chọn thẳng vào team của mình ngay phần thử thách đầu tiên của tập 1.

Ngọc Ánh tâm sự: “Tôi biết ơn chị Thanh Hằng vì đã nhấn nút “cứu” tôi ở tập đầu tiên, cho tôi cơ hội để thể hiện bản thân mình trong chương trình The New Mentor. Ba lần góp mặt vào top 3 thí sinh có bức ảnh đẹp ở thử thách phụ của Khu vực đào tạo toàn diện, đó là sự nỗ lực của tôi để chứng minh cho super mentor Thanh Hằng cảm thấy sự lựa chọn lúc đó của chị là đúng đắn”.

Kết thúc tập 4 của The New Mentor, Ngọc Ánh và Tường Vân của team HLV Thanh Hằng đã trở về an toàn sau khi đứng trước “thử thách” thứ 3 - super mentor Hương Giang và host Dược Sĩ Tiến. Trong khi đó, super mentor Hồ Ngọc Hà phải chia tay với 2 thí sinh Thanh Tuyền và Hoàng Yến khiến cho đội hình chỉ còn 2 thành viên.

Cục diện hiện tại của chương trình ngày càng kịch tính khi đội của Hồ Ngọc Hà còn 2 người, Thanh Hằng còn 4 thí sinh trong khi Hương Giang - Lan Khuê đã bảo toàn lực lượng với 6 thành viên. Chắc chắn rằng ở tập sau, cuộc chiến của bốn đội sẽ trở nên khốc liệt với những “ân oán” cần được giải quyết trên hành trình đi tìm Người Mẫu Toàn Năng.

