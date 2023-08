The New Mentor có Hồ Ngọc Hà: Show hâm nóng tên tuổi của người mẫu qua thời?

"Chương trình làm sống lại thế hệ người mẫu", "Trả lại sàn diễn cho người mẫu bị hoa hậu chiếm", "Tạo ra thế hệ người mẫu đủ khả năng ngồi ghế huấn luyện viên"...

Đây là điều được nhà sản xuất, host và super mentor (siêu huấn luyện viên) nêu ra khi khởi động cuộc thi The New Mentor - Người mẫu toàn năng. Đao to búa lớn, ai cướp gì của ai mà trả lại... là nhận định của một số khán giả trên mạng.

Sau hai tập của chương trình, nhiều người phải hoài nghi tiêu chí, cách huấn luyện của The New Mentor. Thậm chí một số khán giả đặt câu hỏi, những người mẫu "qua thời' này tham gia để hâm nóng lại tên tuổi, để được nhắc đến, thảo luận trên mặt báo cũng như mạng xã hội. Việc Dược sĩ Tiến - người đảm nhận vai trò host, can thiệp sâu vào việc loại thí sinh của mentor, giám khảo làm nhiều người khó chịu.

Nói đúng hơn, đây là show hâm nóng tên tuổi của dàn huấn luyện viên, và cả những thí sinh được khán giả cho là "người mẫu hết thời".

Thí sinh trong chương trình The New Mentor.

Khả năng của dàn mẫu '10 năm kinh nghiệm'

Trong vòng lập đội, khán giả bất ngờ với những gương mặt quen thuộc "mòn chân" trên sàn catwalk của giới thời trang, tiêu biểu phải kể đến Á quân Next Top Model Vietnam Trà My, dàn thí sinh từ Người mẫu Việt Nam Kim Phương, Cao Ngân, Thanh Hoa (Pông Chuẩn), thí sinh The Face Chúng Huyền Thanh, Á hậu Mai Ngô, người đẹp Bùi Lý Thiên Hương...

Tại buổi thuyết phục giám khảo để đi tiếp, thí sinh nhiều kinh nghiệm liên tục khẳng định họ đến với chương trình để "được nhìn nhận đúng với thực lực", "vực lại sàn diễn thời trang, được khán giả biết đến, nhìn nhận đúng với công sức bỏ ra".

Nhưng những gì họ thể hiện hoàn toàn ngược lại.

Trà My không thể hiện đúng trang phục, ăn nói vấp váp dù là Á quân Next Top. Kim Phương, Hường Nguyễn, Kim Nhung... cũng không được đánh giá cao so với dàn thí sinh ít kinh nghiệm.

Thí sinh quen mặt không thể hiện đúng khả năng của người mẫu "nhiều năm kinh nghiệm".

Kim Nhung - người mẫu cùng thời với Hoàng Thùy, Minh Tú - từng gây tranh cãi với phát ngôn "tôi và Hoàng Thùy không biết ai dạy ai", bị dàn super mentor nhận xét thiếu chỉn chu, hoàn toàn mờ nhạt.

Sau cùng, cả Pông Chuẩn, Kim Nhung - những người già dặn kinh nghiệm nhất cuộc thi - lại không được ai chọn, nhờ vé vớt của Dược sĩ Tiến để vào vòng trong.

Sau tập 2, khả năng của những người mẫu muốn "tìm lại vị thế" lần nữa khiến người xem thất vọng.

"Người mẫu có kinh nghiệm" Kim Nhung, Kim Phương bị nhận xét chụp ảnh kém, đứng ở 3 vị trí cuối trong số 24 thí sinh. "Tôi không ngờ những thí sinh nhiều kinh nghiệm, được kỳ vọng nhiều nhất lại khiến tôi thất vọng nhất", super mentor Hồ Ngọc Hà nói trong phòng loại trừ gồm 4 người mẫu kinh nghiệm Bùi Lý Thiên Hương, Hồng Hạnh (được biết đến sau Miss Grand Vietnam), Trà My (Á quân Next Top) và Chúng Huyền Thanh (Top 4 The Face).

Cuộc thi chỉ để hâm nóng lại tên tuổi?

Bên cạnh những thí sinh lạ mặt, The New Mentor (hay còn gọi là Người mẫu toàn năng) phần lớn là những gương mặt hoạt động lâu trong giới thời trang, người mẫu nhưng không có truyền thông, không được khán giả nhớ mặt đặt tên.

Như Vân - thí sinh được gọi là gà chiến của đội Hồ Ngọc Hà - có xuất phát điểm là người mẫu. Gần đây, cô tham gia huấn luyện catwalk, bỗng dưng được gọi là siêu mẫu. Thậm chí, một số khán giả đặt câu hỏi, thành tích của Như Vân là gì để sánh ngang Thanh Hằng, Xuân Lan, Võ Hoàng Yến, để được gọi là siêu mẫu.

Và rồi, The New Mentor xuất hiện. Khán giả cho rằng Như Vân tham gia chương trình để "hợp thức hóa" danh xưng siêu mẫu, tên tuổi được hâm nóng, bước ra chương trình để tăng cát-xê, độ nhận diện.

Mai Ngô - Á hậu Miss Grand Vietnam - vốn quen mặt với các chương trình truyền hình thực tế. Trước khi ghi danh The New Mentor, cô tham gia Miss International Queen Việt Nam trong vai trò huấn luyện viên. Để tên tuổi không bị nguội lạnh, cô chấp nhận trở lại game show với vị thế thí sinh.

Những gương mặt quen thuộc tìm đến chương trình để hâm nóng tên tuổi.

Trong hai tập đầu, Mai Ngô liên tục nhận lời khen từ huấn luyện viên, host và nhà sản xuất là "mạnh mẽ", "gan dạ bỏ tất cả làm lại từ đầu"... Chưa biết hành trình của Á hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đến đâu, điều Mai Ngô có được hiện tại là truyền thông, độ nhận diện mạnh trên mạng xã hội.

Bùi Lý Thiên Hương được người hâm mộ sắc đẹp ủng hộ mạnh khi dừng chân ở Top 10 Miss Grand Vietnam 2022, trước đó là thất bại ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. "Mòn chân" ở cuộc thi sắc đẹp, cô tiếp tục ghi danh The New Mentor khi truyền thông đang hướng về mình.

Con đường tìm lại tên tuổi của Bùi Lý Thiên Hương sớm dừng lại sau khi bị nhà sản xuất loại ở tập 2. Nhân dịp được khán giả chú ý, cô tiếp tục có động thái mới là phát hành sản phẩm âm nhạc.

Nhiều cái tên khác thất bại ở cuộc thi sắc đẹp lấn sân sang cuộc thi người mẫu. Mục đích cuối cùng chỉ là để hâm nóng tên tuổi.

Game show gắn liền với chiêu trò, tham gia truyền hình thực tế để hâm nóng tên tuổi là xu thế từ 10 năm trước. Năm 2023, The New Mentor, vẫn giữ nguyên cách xây dựng chương trình đậm chất tranh cãi, drama giữa thí sinh, huấn luyện viên với nhau.

Show đánh dấu sự trở lại game show của Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng sau nhiều năm vắng bóng ghế nóng.

Sau hai tập của chương trình, khán giả bất bình với luật chơi, đặc biệt là Dược sĩ Tiến - host kiêm nhà sản xuất, ban giám khảo - can thiệp quá sâu vào chương trình. Trên mạng xã hội, làn sóng "quay xe" từ ủng hộ sang không hài lòng.

"Chương trình nên đổi tên thành The Dược sĩ Tiến", "Nói Nam Trung la ó nhưng dù gì người ta cũng có kinh nghiệm thời trang, Dược sĩ Tiến này là sao vậy?", "Dược sĩ Tiến biết gì về high fashion đây?"... là một số bình luận của khán giả.

Số khác lại nhận định chương trình chưa chắc đào tạo được lứa người mẫu toàn năng như tiêu chí của nhà sản xuất, nhưng một số thí sinh được khán giả nhớ tới, tên tuổi của super mentor Hương Giang, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và Lan Khuê, thậm chí là Dược sĩ Tiến trở thành cái tên được truyền thông bàn tán.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]