Đám cưới Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi": Cô dâu, chú rể liên tục rơi nước mắt

Lễ cưới diễn ra trang trọng và thân mật với khoảng 300 khách mời thân thiết nhất.

Đám cưới của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân và “Vua cá Koi” Thắng Ngô được diễn ra tại TP. HCM vào tối ngày 2/5. Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp như Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Thy, MC Kỳ Duyên, Khánh Bình… đã có mặt để chúc mừng giọng ca Bolero.

Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Ngày Xuân tròn 34 tuổi cũng là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Giờ đây Xuân đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người tri kỉ để chỉa sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống! 2 is better than 1 (tạm dịch: Hai người sẽ tốt hơn một người). Xin cho phép Xuân được là cô gái hạnh phúc nhất trong ngày đặc biệt này của mình nhé!".

Cô dâu Hà Thanh Xuân lên xe hoa cùng chú rể Thắng Ngô

Lễ cưới được tổ chức kín đáo, chỉ mời người thân, bạn bè, khoảng 300 người tham dự. Sau hơn 1 năm hẹn hò, cô dâu chú rể chính thức về chung một nhà. Hai người quen nhau qua giới thiệu của một người bạn. Hà Thanh Xuân kém chú rể 13 tuổi. Cô từng tiết lộ có nhiều người theo đuổi nhưng đặc biệt ấn tượng với Thắng Ngô. Hai người yêu xa nhưng thấu hiểu, sẻ chia. Ông xã rất tôn trọng công việc của nữ ca sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng lên sân khấu chúc mừng hạnh phúc Hà Thanh Xuân

Đám cưới có sự chung vui của các bạn bè đồng nghiệp. Trong đó, MC Kỳ Duyên tham gia dẫn dắt đám cưới. Cô vướng một sự cố nhỏ khi đọc nhầm thân mẫu chú rể sang thân mẫu cô dâu. Nữ MC nhanh chóng giải thích sơ xuất là do bản thân chưa ngủ được vì bị lệch múi giờ do vừa bay từ Mỹ về Việt Nam. Cô mong mọi người thông cảm và lượng thứ.

Kỳ Duyên là MC dẫn đám cưới cho người em thân thiết

Lễ cưới của Hà Thanh Xuân được trang trí sang trọng và lãng mạn với hoa tươi, hệ thống đèn lung linh. Đôi uyên ương có lúc không kìm được xúc động nên bật khóc. Khi được chú rể đỡ tay lên sân khấu, cô dâu Hà Thanh Xuân đã rơi lệ vì hạnh phúc còn chú rể Thắng Ngô cũng không giấu được cảm xúc rưng rưng lệ.

Hà Thanh Xuân xúc động rơi lệ trong đám cưới, chú rể Thắng Ngô cũng không kìm được cảm xúc hạnh phúc

Sinh năm 1988, Hà Thanh Xuân nổi tiếng khi kết hợp song ca nhiều nam ca sĩ hải ngoại như Quang Lê, Đan Nguyên… Trong khi đó chú rể Thắng Ngô sinh năm 1975, được biết tới qua màn trình diễn hơn 8 tỷ đồng tại chương trình Siêu trí tuệ, với biệt danh “Vua cá Koi Việt Nam”.

