Khó rời mắt vì độ táo bạo của Diễm My 9X

Thứ Sáu, ngày 29/04/2022 04:34 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nữ diễn viên tung bộ hình mới đầy bất ngờ, khoe cơ thể nuột nà miễn chê.

Diễm My 9X ngày một tự tin khoe cá tính. Mới đây nữ diễn viên thực hiện bộ ảnh táo bạo khoe body bốc lửa với số đo ba vòng được khéo léo phô trương qua những lớp vải.

Đặc biệt, bộ hình lần này còn là dịp đánh dấu khi Diễm My sắp tái xuất màn ảnh với một vai diễn mới. Nữ diễn viên đang tập trung quay bộ phim truyền hình "Giấc mơ của mẹ" được đầu tư lớn.

“Rất lâu rồi My mới quay trở lại với phim truyền hình phía Nam, bởi vậy My đã rất hồi hộp và nỗ lực cho vai diễn. Lần này, My được tiếp tục đóng với những nghệ sĩ gạo cội như chú Hữu Châu, cô Hồng Vân, chị Khánh Huyền và đóng cặp với “anh phi công” Trần Quốc Anh. Thực sự là bộ phim rất thú vị và My có nhiều trải nghiệm đáng nhớ lắm” – Diễm My chia sẻ về vai diễn mới sắp ra mắt.

Người đẹp bận rộn với công việc diễn xuất, nhận lời tham gia sự kiện, chụp hình, quay quảng cáo. Bên cạnh đó, vấn đề cân nặng được Diễm My chú tâm. Cô chăm chỉ tập luyện, ăn kiêng theo phương pháp khoa học.

Ở tuổi 32, cô nàng vẫn rất trẻ trung so với tuổi thật. Diễm My cũng không ngại để lộ cơ thể đẹp với những shot hình táo bạo.

Diễm My nhận được nhiều lời khen ngợi về body đẹp nức nở. Không những không bị tăng cân mà cô nàng còn giảm được kha khá số cân nặng và giữ được vòng eo nhỏ nhắn

Vòng eo đáng mơ ước của Diễm My làm nhiều cô gái khác phải ghen tỵ. Kết hợp đồ jeans với mốt lộ nội y, người đẹp làm người nhìn khó rời mắt.

Bên cạnh đó, cô cũng có những shoot hình chụp cùng chú cún cưng Messi của mình. Được biết, Messi đã ở cùng cô nàng nhiều năm nay và rất quấn người.

Mặc dù bình thường khá nhút nhát nhưng Messi lại rất hợp tác khi chụp hình với Diễm My. Với nữ diễn viên, Messi giống như một người bạn bé nhỏ mà cô cưng nựng hết mực.

Chú cún trở thành người bạn đồng hành của Diễm My trong bộ ảnh đặc biệt lần này. Ở tuổi 32, nữ diễn viên đang tận hưởng những ngày tháng độc thân vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Cô nàng hy vọng sẽ hoàn thành thật tốt những dự án trước mắt, và đặc biệt bộ phim “Giấc mơ của mẹ” sắp tới được khán giả đón nhận thật nhiều.

Nhiều fan còn mong chờ một đám cưới không xa của Diễm My và bạn trai doanh nhân thành đạt.

