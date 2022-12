“Ngọc nữ Bolero” Tố My hát tại “siêu đám cưới” miền Tây, nhận cát-xê ngang bằng 1 chiếc xe hơi?

Thứ Ba, ngày 06/12/2022 16:22 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cuối tuần qua, Tố My cùng nhiều nghệ sĩ đã xuất hiện tại "đám cưới hoành tráng nhất miền Tây" của ái nữ nhà đại gia có tiếng tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Đám cưới không chỉ gây "choáng" với hôn trường rộng hơn sân vận động Mỹ Đình, phủ kín hoa tươi, gia chủ còn đầu tư hẳn sân khấu hoành tráng, sử dụng công nghệ 3D mapping và mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến hát.

Trong đám cưới, Tố My tham gia hát 3 bài. Các bài hát đều do đích thân gia đình cô dấu - chú rể yêu cầu. Trong những video clip ghi lại đám cưới, "ngọc nữ Bolero" nhận được nhiều lời khen về giọng hát ngọt ngào và vóc dáng gợi cảm.

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng trong "siêu đám cưới" ở miền Tây vào cuối tuần qua

Chia sẻ cảm xúc khi biểu diễn trong "siêu đám cưới" tại Kiên Giang, Tố My cho biết: "Khi được đứng trên một sân khấu đẹp lộng lẫy với vô số hoa tươi và ánh đèn trang trí lung linh, những vị khách với gu ăn mặc đẹp và vui vẻ thì bất cứ ca sĩ nào cũng hào hứng và muốn biểu diễn hết mình. Hơn nữa với tinh thần của buổi tiệc là hát chúc phúc cho đôi uyên ương, chứng kiến những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời của họ, những tâm huyết mà gia đình dành cho quan khách, mình cũng có cảm xúc hạnh phúc và xúc động khó tả".

"Ngọc nữ Bolero" chia sẻ thêm, khi nhận lời xuất hiện trong tiệc cưới, cô rất kỹ lưỡng trong việc chọn trang phục, nhất là về màu sắc để tránh trùng lặp với trang phục của cô dâu hoặc phải phù hợp với màu sắc mà gia chủ yêu cầu. Thông thường với những tiệc cưới lớn, nữ ca sĩ sẽ đặt các nhà thiết kế may riêng và không để trùng lặp với các tiệc khác. Mỗi tiệc, cô đều chọn trang phục có phong cách và màu sắc khác nhau.

"Ngọc nữ Bolero" Tố My

Khi được hỏi quan điểm về việc "ca sĩ hát đám cưới", Tố My thẳng thắn: "Đối với My, hát tiệc cưới cũng chỉ là một phần nhỏ trong các hoạt động của mình. Đúng là ở tiệc cưới thì đôi lúc khán giả lo tập trung vào tiệc nên không hướng về sân khấu để xem phần trình diễn của ca sĩ. Riêng với My, ngay từ ban đầu thì việc chọn tiệc cưới nào để tham gia là vấn đề quan trọng nhất. My nhận được rất nhiều lời mời hát đám cưới nhưng không phải tiệc nào My và ê-kíp cũng nhận lời. Một tiệc cưới mà My tham gia phải đảm bảo nhiều tiêu chí về chất lượng, mức độ đầu tư sân khấu, âm thanh, ánh sáng, bài hát được yêu cầu, cũng như đáp ứng được nhiều điều kiện khác mà bên ê-kíp quản lý của My đề xuất. Đôi khi, những bữa tiệc của anh em, bạn bè thân thiết thì My hoàn toàn thoải mái vấn đề đó".

Tố My chia sẻ thêm, khi đứng trên một sân khấu hoành tráng thì độ "chịu chơi" của gia chủ sẽ giúp mọi ánh nhìn của quan khách đều hướng về sân khấu. Đó là lợi thế cho ca sĩ. Ngoài ra, với kinh nghiệm đi hát nhiều năm, "ngọc nữ bolero" luôn biết cách giao tiếp, gần gũi với khán giả bên dưới, tạo cho họ cảm giác sự xuất hiện của mình như một phần của gia đình và là sự tri ân của cô dâu, chú rể dành cho quan khách nên cô ít khi thấy lạc lõng khi hát đám cưới.

Quản lý của Tố My "nửa đùa nửa thật" tiết lộ mức giá cát-xê cô nhận được ngang bằng một chiếc xe hơi

Đặc biệt, việc quản lý của Tố My "nửa đùa nửa thật" tiết lộ cát-xê của cô hát tại đám cưới này "bằng một chiếc xe hơi" đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Tuy nhiên, Tố My từ chối hé lộ về số tiền cát-xê. Cô cho biết con số mà chủ nhân buổi tiệc bỏ ra hoàn toàn tương xứng với chất lượng chương trình và quan trọng nhất là niềm vui, hạnh phúc của cô dâu - chú rể cùng những quan khách có mặt.

Thời gian qua, Tố My chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Sau khi ra mắt album "Cửu Long tình", cô tiếp tục ghi dấu ấn với chuỗi MV sử dụng công nghệ CGI (công nghệ 3D giả lập). Nữ ca sĩ hiện là cái tên ăn khách tại các sân khấu, sự kiện trong và ngoài nước.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ngoc-nu-bolero-to-my-hat-tai-sieu-am-cuoi-mien-tay-nhan-cat-xe-ngang-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ngoc-nu-bolero-to-my-hat-tai-sieu-am-cuoi-mien-tay-nhan-cat-xe-ngang-bang-1-chiec-xe-hoi-a584276.html