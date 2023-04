"Ngọc nữ Bolero" Tố My lên tiếng khi bị nói mê làm giàu bỏ bê ca hát

Sau khi đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực ca hát, mới đây, “ngọc nữ Bolero” Tố My tiếp tục lấn sân kinh doanh và được đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp có mặt chúc mừng như ca sĩ Tố Ny (em gái Tố My), diễn viên Dương Cẩm Lynh, ca sĩ Phú Quí, Ngọc Phụng, Đào Ngọc Sang...

Tại sự kiện, "ngọc nữ bolero" nhận về nhiều lời khen khi mặc bộ đầm màu trắng với phần eo thiết kế dạng croset, giúp nữ ca sĩ khoe triệt để vòng eo con kiến. Chia sẻ về bí quyết giữ vóc dáng, Tố My cho biết trong cuộc sống hằng ngày, ngoài chế độ ăn uống giảm tinh bột, giảm đường, cô còn dùng sữa hạt làm từ các loại hạt và rau củ quả organic. Nhờ vậy mà cân nặng tuy không giảm nhiều nhưng lượng mỡ thừa đã xuống rất nhanh và có được vòng eo thon gọn.

Vóc dáng gợi cảm của "ngọc nữ Bolero" Tố My

Thời gian qua, Tố My khiến nhiều người chú ý khi rất "mát tay" trong việc kinh doanh. Trước câu hỏi có vì kinh doanh mà quên mất đam mê ca hát, Tố My khẳng định âm nhạc vẫn là đam mê lớn nhất của cô. "Ai cũng có đam mê và hoài bão. Với My, ca hát và kinh doanh chính là đam mê. Bên cạnh đó, My còn có hoài bão là mong muốn làm được nhiều hơn, khai phá bản thân để làm những điều lớn lao hơn. Nếu chỉ để nuôi sống bản thân thì My chỉ cần đi hát là đủ, nhưng My lại muốn chinh phục nhiều lĩnh vực, muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Bản thân My rất thích các công tác thiện nguyện, vì vậy, My mong muốn kiếm nhiều tiền hơn để có thể chia sẻ lại với những hoàn cảnh khó khăn".

Nữ ca sĩ nhiều lần khẳng định không bỏ bê ca hát sau quãng thời gian tập trung kinh doanh vừa qua

Tại sự kiện, Tố My cũng gửi lời đến bà nội, bà ngoại, bố mẹ và người thân đã có mặt để ủng hộ cô: "Con cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây và cũng mong ba mẹ sẽ hiểu tâm tư, hoài bão của con, bớt "la rầy" con. Con biết ba mẹ rất xót khi thấy con làm việc nhiều nhưng mong ba mẹ hiểu rằng, con tự đặt ra sứ mệnh cao hơn cho mình, chứ không chỉ là mang lời ca tiếng hát đến cho đời".

"Ngọc nữ bolero" cho biết, thời gian tới cô sẽ bắt tay vào dự án âm nhạc mới, dự kiến ra mắt vào tháng 8. "Anh Quang Lê gần đây có nói rằng anh lo lắng Tố My bận kinh doanh kiếm tiền, không lo hát, nhưng My khẳng định đam mê lớn nhất của My vẫn là ca hát. Quý vị khán giả có thể yên tâm", cô khẳng định.

