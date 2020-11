Lý Hải, Hồ Quang Hiếu bị hack kênh YouTube để lừa đảo tiền ảo

Thứ Bảy, ngày 21/11/2020 11:08 AM (GMT+7)

Lý Hải, Hồ Quang Hiếu và nhiều sao việt đồng loạt thông báo về việc bị hacker tấn công, chiếm đoạt kênh YouTube.

Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ như Hồ Quang Hiếu, Lý Hải, Vũ Khắc Tiệp, Lynk Lee... đồng loạt thông báo về việc kênh YouTube bị hacker tấn công. Cụ thể, Hồ Quang Hiếu cho biết, tài khoản mạng xã hội có hơn 2,5 triệu người đăng kí của mình bị hacker chiếm đoạt, khoá toàn bộ video triệu view cũ để livestream tiền ảo.

"Sao tự nhiên kênh YouTube của mình bị ai hack vào tài khoản rồi livestream tiền ảo xong, khoá hết clip và kênh mình luôn rồi, có ai giải thích giùm được không" - nam ca sĩ chia sẻ.

Hồ Quang Hiếu bị hacker chiếm đoạt kênh YouTube, ẩn toàn bộ video triệu view trước đó.

Tiếp đó, Lý Hải cũng bày tỏ sự hoang mang vì kênh YouTube hơn 1 triệu người theo dõi cũng "không cánh mà bay: "Buồn quá, kênh Youtube Ly Hai Production 1,08 triệu subscribers vừa mới bị hack mất. May là kênh Ly Hai Minh Ha 623 nghìn subscribers vẫn còn an toàn. Thật lo lắng vì tối 23/11 này mình chuẩn bị ra một sản phẩm âm nhạc của anh Lý Hải vô cùng đặc biệt cho phim Lật Mặt: 48H (khởi chiếu mùng 1 Tết 2021) để tặng cho quý vị khán giả mà hôm nay chỉ còn có 3 ngày ra mắt sản phẩm bị hack thế này không biết làm sao. Chưa rõ nguyên nhân vì lý do nào mà họ hack vượt qua được tất cả các lớp bảo vệ để livestream tiền ảo và chiếm quyền mà không ai biết gì hết. Đang chờ Youtube giải quyết mà không biết sẽ mất bao lâu đây".

Lý Hải cũng bị hacker tấn công kênh YouTube để livestream tiền ảo.

Theo cập nhật mới nhất, kênh YouTube của "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp, ca sĩ Lynk Lee và nhiều nghệ sĩ khác cũng đang có dấu hiệu bị đánh sập. Tất cả các tài khoản của nghệ sĩ Việt được cho là cùng bị một nhóm hacker tấn công với dấu hiệu lừa đảo tiền ảo. Đến hiện tại, các nghệ sĩ đang liên hệ với phía công ty quản lý kênh YouTube để hỗ trợ việc lấy lại và khôi phục kênh.

Cách đây chỉ vài ngày, MC Phan Anh cũng hacker tấn công trang Fanpage. Thậm chí, hacker còn công khai tống tiền, đòi 15 triệu đồng để chuộc lại trang cá nhân. Dù số tiền không quá lớn nhưng Phan Anh cũng tuyên bố không trả tiền để chuộc mà sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết. "Tôi và quản lý vẫn tiếp tục theo dõi sát sao việc này. Nếu phát hiện fanpage bị lợi dụng cho mục đích sử dụng xấu, sẽ nhờ đến truyền thông và cơ quan chức năng can thiệp" - nam MC chia sẻ.

Nguồn: http://danviet.vn/ly-hai-ho-quang-hieu-bi-hack-kenh-youtube-de-lua-dao-tien-ao-50202021111192178...Nguồn: http://danviet.vn/ly-hai-ho-quang-hieu-bi-hack-kenh-youtube-de-lua-dao-tien-ao-50202021111192178.htm