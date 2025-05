Anh Tú thừa nhận "thích" Lyly, khán giả đồng loạt hô: “Hôn đi”

Tối ngày 11/5, sức nóng của chương trình ca nhạc tại TP.HCM kết hợp với dàn nghệ sĩ đã khiến mùa hè trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các nghệ sĩ tham gia gồm những ngôi sao thu hút giới trẻ như “Anh Trai Say Hi” Anh Tú, “Em Xinh Say Hi” Lyly và Phương Mỹ Chi, Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời với sở trường khuấy động không khí, ban nhạc trẻ tài năng NOFF Band.

Khán giả cổ vũ các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc trong khuôn khổ IRCtire Motorbike Care Festival.

Xứng danh là hoạt động được mong chờ nhất lễ hội, sân khấu ca nhạc diễn ra vào đêm cuối sự kiện đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả. Đám đông cháy hết mình trong những giai điệu quen thuộc của loạt ca khúc “huyền thoại” do NOFF Band biểu diễn mở màn sân khấu.

Giữa chương trình, Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời xuất hiện như một làn gió mới, hội trường trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trò chơi Lô Tô với các giải thưởng tiền mặt và phần quà từ nhà tài trợ khiến khán giả trở nên hào hứng.

Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời xuất hiện như một làn gió mới.

Nữ ca sĩ Lyly xinh xắn cất giọng ca ngọt ngào với loạt ca khúc hit do cô tự sáng tác. Không để khán giả thất vọng, anh trai Anh Tú biểu diễn những bài hát làm nên tên tuổi anh chàng như Khóa Ly Biệt, Hoàng Hôn Nhớ...

Lyly thể hiện loạt ca khúc hit.

Anh Tú biểu diễn những bài hát làm nên tên tuổi.

Điểm nhấn khó quên của chương trình là tiết mục song ca giữa Anh Tú và Lyly - “cặp đôi hàng xóm” nhiều lần đốn tim fan hâm mộ nhờ những khoảnh khắc úp mở tình cảm. Tại chương trình, Anh Tú và Lyly song ca ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương.

Anh Tú và Lyly tình tứ trên sân khấu.

Cả hai đã có màn tương tác ngọt ngào, thân mật thể hiện tình cảm trên sân khấu. Đặc biệt, Anh Tú còn có lời thú nhận “chấn động” khi được một fan hỏi: “Anh có thích Lyly không?”. Anh chàng dí dỏm hỏi lại: “Thế em có thích Lyly không?” và thẳng thắn thừa nhận: “Anh cũng thích Lyly”. Phía dưới sân khấu, các khán giả đồng loạt phấn khích, cổ vũ cặp đôi. Những tiếng hô “Hôn đi” vang lên khiến không khí càng thêm ngọt ngào tình yêu.

Cặp đôi được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Xuất hiện cuối chương trình nhưng đủ sức khiến cả khán đài phải bùng nổ, “Em Xinh Say Hi” Phương Mỹ Chi biểu diễn “quá nhiệt” với những bản hit Bóng Phù Hoa, Rock Hạt Gạo, Vũ Trụ Có Anh. Là “em xinh” đang nhận được sự chú ý rất lớn từ công chúng, Phương Mỹ Chi nổi tiếng với giọng ca nội lực, khả năng biểu diễn ấn tượng, khán giả không khỏi chờ mong sự xuất hiện của cô nàng tại chương trình Em Xinh Say Hi khi Phương Mỹ Chi chia sẻ về chương trình trong lúc giao lưu cùng khán giả.

Bên cạnh những tiết mục âm nhạc bùng nổ sức nóng, sân khấu chương trình còn có khoảnh khắc sâu lắng khi trao tặng 20 phần quà cho 20 hoàn cảnh khó khăn. Đây là một thông lệ ý nghĩa của chương trình, mỗi lần diễn ra sự kiện, ban tổ chức đều phối hợp với các đơn vị để trao tặng phần quà hỗ trợ đến đúng người cần. Hơn 1000 chiếc xe máy tham gia bảo dưỡng, cổng đăng ký lễ hội âm nhạc ghi nhận số lượng khủng lên tới hơn 5000 người. Có thể nói, sau ba lần liên tiếp thắng lớn, Festival này đã trở thành chuỗi sự kiện được nhiều người đón đợi và đem đến những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.