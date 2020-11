Gây tranh cãi kết quả, Rap Việt có thực sự "hot" hơn hẳn King Of Rap?

Thứ Hai, ngày 16/11/2020 19:15 PM (GMT+7)

2 chương trình Rap hot nhất hiện nay trên sóng truyền hình Việt Nam đều đang chiếm giữ những vị trí trên Top Trending.

Khởi hành và kết thúc giống nhau, cùng chung một chủ đề về rap, cả Rap Việt và King Of Rap đã trở thành món ăn tinh thần mới lạ, hấp dẫn đối với khán giả trẻ.

Từ ngày đầu lên sóng vào ngày 1/8 cho tới đêm chung kết 14/11, Rap Việt và King Of Rap đã tạo nên sức hút lớn khi nhanh chóng leo lên những vị trí dẫn đầu trong Top Trending của YouTube.

Không làm khán giả thất vọng, cả hai chương trình mang đến sân khấu âm nhạc rap chuyên nghiệp, hứng khởi và chất lượng từ dàn thí sinh đến các huấn luyện viên, ban giám khảo.

Nếu như Rap Việt thu hút bởi MC Trấn Thành cùng các ngôi sao trẻ được yêu thích của Rap như JustaTee, Rhymastic, Wowy, Binz, Suboi, Karik thì King Of Rap được đồng hành bởi những rapper tên tuổi được kính nể như Lil'Shady, LK, BigDaddy, Đạt Maniac.

Dàn HLV và giám khảo của Rap Việt

Trong khi đồng hành cùng King Of Rap là những tên tuổi đình đám

Trong tối ngày 14/11, đêm chung kết của cả hai chương trình được diễn ra cùng thời điểm. Tuy nhiên, lượng người xem trên YouTube của hai chương trình khác biệt rõ rệt.

Nếu như Rap Việt leo lên Top 1 trending ngay trong đêm với hơn 7 triệu lượt xem và sau gần 2 ngày, lượt view đã lên tới hơn 12 triệu thì King Of Rap chỉ đạt con số thấp hơn nhiều với khoảng 1 triệu lượt xem trên YouTube. Các tập quan trọng khác của Rap Việt đều đạt lượng xem trên 10 triệu lượt view, gấp nhiều lần so với King Of Rap. Bên cạnh đó, Rap Việt cũng nhiều lần lập nên các kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”.

Chưa đầy 48h phát sóng, tập 1 của Rap Việt đã có mặt ở vị trí 40 Top Trending YouTube tại Singapore là điều xưa nay hiếm với một chương trình truyền hình của Việt Nam. Khi dẫn đêm chung kết, MC Trấn Thành thông báo thêm một kỷ lục về số người xem nhiều nhất một chương trình truyền hình trực tiếp trên YouTube.

Tập chung kết của Rap Việt nhanh chóng leo lên Top 1 và giữ vững vị thế dẫn đầu Top Trending trên YouTube

Chiếu cùng khung giờ, chung kết của King Of Rap kém hơn về số lượng người xem trên YouTube

Xét về độ hot trên mạng xã hội, Rap Việt với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành được nhắc tới nhiều hơn. Các thí sinh từ Rap Việt cũng nhanh chóng tạo được tiếng vang với những màn trình diễn đạt con số triệu view trên YouTube. Có thể kể tới những cái tên sáng giá về độ hot trên YouTube bước ra từ Rap Việt như GDucky với hơn 7,3 triệu lượt xem phần thi Tiền nhiều để làm gì, Dế Choắt với bản rap Chú bé loắt choắt đạt gần 6 triệu lượt nghe, 16Typh với hơn 5,6 triệu view bản rap Người ấy là ai. Việc mỗi tập của Rap Việt vừa phát sóng đã leo lên ngay vị trí cao trong Top trending của YouTube không còn là điều xa lạ vì độ quan tâm của khán giả.

Phần thi xuất sắc của GDucky tại Rap Việt với ca khúc "Tiền nhiều để làm gì" thu hút hơn 7,3 triệu view trên YouTube

Song không thể phủ nhận, King Of Rap cũng có lần vượt trên đối thủ nếu tính về vị trí Top trending. Màn trình diễn đỉnh cao của King Of Rap thu hút gần 10 triệu lượt xem trên YouTube chính là cặp đấu giữa HIEUTHUHAI (Hiếu Thứ Hai) và Right khi “cướp hit” Mượn rượu tỏ tình của Big Daddy trước mặt Emily. Ngay từ tập 1, hot boy Hiếu Thứ Hai đã khuấy đảo với bản hit “Cua” siêu ngầu, đạt hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube. Đây quả là một con số ấn tượng mà các thí sinh của Rap Việt cũng chưa làm được.

Hiếu Thứ Hai, Emily và Right khuấy đảo King Of Rap thu hút gần 10 triệu lượt xem trên YouTube

Không ít khán giả nhận định Rap Việt hot ngay từ đầu chính là nhờ Trấn Thành làm MC. Cái tên Trấn Thành đã đủ tạo nên sức nóng cho chương trình. Không thể phủ nhận cái duyên kết nối thí sinh với khán giả và ban giám khảo của Trấn Thành nhưng cũng chính vì anh “hot” như thế nên thị phi luôn bủa vây. Ngay từ tập đầu, khán giả tranh cãi, cho rằng nam MC kiêm diễn viên hài không hợp cho vị trí một MC chương trình rap.

Nhưng đúng như rapper B Ray viết: "Mọi người lên án cho cố rồi câu punchline (gây chấn động – PV) hay nhất của đêm lại thuộc về Trấn Thành". Rồi qua từng tập phát sóng, Trấn Thành được yêu mến nhiều hơn. Nhưng cũng chính trong lúc được yêu như thế, anh lại cũng vẫn bị chỉ trích vì là một MC “hay khóc” trên sân khấu. Vậy nhưng chỉ có thể là Trấn Thành mới có thể hóa tiêu cực thành tích cực khi anh tự đặt cho mình một biệt danh “Thành cry” (Thành khóc) ngay trên chính sân khấu Rap Việt.

Trấn Thành biến bất lợi thành điểm riêng trên chính sân khấu Rap Việt

Cả hai chương trình Rap đã mang đến cho khán giả những "bữa ăn tinh thần" khó quên vào tối thứ 7 hàng tuần. Đúng như giám khảo của Rap Việt - Rhymastic nói: “Cả hai show Rap đã đưa Rap đến với khán giả đại chúng vì một diện mạo thân thiện, gần gũi và dễ chấp nhận hơn là rap của giới Underground. Có lẽ nó đã thay đổi nhiều định kiến đã có từ lâu trong lòng khán giả đại chúng về Rap”.

Thí sinh Dế Choắt và "lão đại" Wowy (phải) trên sân khấu chung kết Rap Việt

“Lão đại” Wowy cũng nhấn mạnh về đời sống các rapper có cơ hội nâng cao sau hai chương trình: “Nếu trong cuộc thi, các bạn rapper cống hiến hết mình đến mức quên ăn quên ngủ, cạnh tranh và ma sát cả trên sân khấu thi đấu lẫn thị trường nhạc rap bên ngoài cũng sôi sục, thì thời gian qua, rap cũng là tâm điểm của mọi cuộc tranh luận và trên các báo giải trí. Mọi người xem rap, thậm chí cả gia đình có 3 thế hệ cùng xem. Các rapper trẻ được đi show nhiều hơn trong thời điểm kinh tế khó khăn, lương của rapper cũng được tăng lên so với giai đoạn trước”.

Wowy “hy vọng và mong các rapper có tầm nhìn rộng hơn để chúng ta có thể nhận thức và định hướng những điều chúng ta làm một cách chính xác hơn cho tương lai, sau đó áp dụng cho âm nhạc - sáng tác và thể hiện ý tưởng theo điều chúng ta muốn. Đây có thể là bàn đạp phát triển mạnh mẽ của rap mà nhiều thế hệ sau sẽ nhắc đến khi nói về nhạc rap Việt Nam 2020”.

Nguồn: http://danviet.vn/gay-tranh-cai-ket-qua-rap-viet-co-thuc-su-hot-hon-han-king-of-rap-502020161119...Nguồn: http://danviet.vn/gay-tranh-cai-ket-qua-rap-viet-co-thuc-su-hot-hon-han-king-of-rap-5020201611191628.htm