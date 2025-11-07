Bão số 13 làm 5 người chết, hơn 26 nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái

Sáng nay 7/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có báo cáo tổng hợp về tình hình bão số 13.

Theo báo cáo, sáng sớm nay 7/11, cơn bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.

Từ sáng 6/11 đến 5 giờ sáng nay 7/11, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 150-280mm, cục bộ trên 350mm, có nơi mưa rất lớn như đỉnh Bạch Mã (Huế) 396mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 312mm, Chư Răng (Gia Lai) 393mm, Đăk Pling (Gia Lai) 313mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 504mm, Xuân Lâm (Đắk Lắk) 285mm.

Hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái do bão số 13 đổ bộ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cảnh báo sáng 7/11, từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ trên 80mm. Từ ngày 7-11 đến hết ngày 8-11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ trên 200mm.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng có thống kê tình hình thiệt hại do bão số 13.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là sự chủ động của chính quyền và nhân dân các địa phương, tuy cơn bão rất mạnh nhưng thiệt hại đã được giảm nhẹ, thấp hơn rất nhiều so với các cơn bão có cường độ tương đương từng đổ bộ vào khu vực này.

Theo thông tin từ các địa phương, bão số 13 làm 5 người chết (Đắk Lắk: 3 người, Giai Lai: 2 người) và 6 người bị thương.

Tính đến 7 giờ ngày 7/11, có 52 nhà bị sập và 2.593 nhà bị hư hỏng, tốc mái (riêng tại Gia Lai có 2.412 nhà). Bão cũng làm 9 tàu bị sóng đánh chìm (Đắc Lắc 4 tàu, Quảng Ngãi 1 tàu, Gia Lai 4 tàu) và gây mất điện diện rộng ở Gia Lai.

Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, những công việc cần tiếp tục thực hiện tiếp theo là các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, sớm khắc phục hậu quả bão số 13, khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Đặc biệt cần tổng hợp nhanh thiệt hại do cơn bão gây ra; tập trung khắc phục nhanh hậu quả, ưu tiên các trường học, bệnh viện, nhà cửa của nhân dân bị sập, đổ, hư hỏng; đảm bảo không để nhân dân bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế, học sinh không có trường học; khẩn trương khắc phục các sự cố về đê điều, hồ đập; khắc phục nhanh, hiệu quả vụ việc tàu Star Bueno bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi).