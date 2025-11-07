Đường sắt qua Đắk Lắk bị bão số 13 "cuốn" trơ ray, phải chuyển tải khách bằng ô tô

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió lớn trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa, khiến một số đoạn đường sắt đã bị hư hỏng nặng, làm gián đoạn chạy tàu. Ngành Đường sắt đang tổ chức chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu đi qua khu vực, từ ga Tuy Hòa (Đắc Lắc) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) trong ngày 7/11.

Dự kiến trong 7/11 sẽ tổ chức chuyển tải khoảng 1.500 khách. Trong thời gian chờ chuyển tải, ngành Đường sắt phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống miễn phí cho hành khách.

Ngành Đường sắt cũng tạo điều kiện để hành khách trong khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão số 13 có thể trả vé không mất phí.

Đường sắt Bắc- Nam qua Tuy Hòa bị nước lũ cuốn trôi nền, còn trơ lại ray

Cụ thể, hành khách có vé đi các mác tàu số Chẵn đi qua ga Tuy Hòa Hành khách có vé đi các mác tàu số Lẻ đi qua ga Diêu Trì các ngày 7 và 8/11/2025. Lưu ý, thời gian trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé.

Theo thống kê sơ bộ, bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề cho kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM.

Trong đó, tại km 1136+850 thuộc khu gian Phước Lãnh – Vân Canh gặp sự cố nghiêm trọng nhất với chiều sâu trung bình khoảng 9 m. Ngoài ra, nhiều đoạn đường sắt bị trôi nền đá, cây đổ nằm chắn ngang, gẫy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia dẫn đến mất liên lạc điều độ, nhiều thiết bị thông tin tín hiệu tê liệt do ngập nước…

Trong ngày hôm nay, đường sắt dự kiến chuyển tải 1.500 khách bằng ô tô

Ngành Đường sắt đang khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở. Do đường bị trôi nền sâu và nước chảy mạnh, việc sửa chữa, khôi phục đường sắt sẽ phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và khả năng thu nước, vì vậy chưa có thời điểm thông tuyến chính thức.

Tối 6/11, ngành Đường sắt đã phát đi thông báo ngừng chạy tàu SE5/SE6 xuất phát ga Hà Nội/Sài Gòn và SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng/Sài Gòn ngày 7/11. Thông báo đã được gửi qua tin nhắn SMS, hệ thống Zalo, fanpage… Hành khách có vé các tàu ngừng chạy làm thủ tục trả vé không mất phí tại nhà ga đường sắt, thời gian trả vé không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.