Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Đường sắt qua Đắk Lắk bị bão số 13 "cuốn" trơ ray, phải chuyển tải khách bằng ô tô

Sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, tuyến đường sắt Bắc- Nam qua  Tuy Hòa, Đắk  Lắk do ảnh hưởng của bão số 13 đổ bộ đã bị cuốn trôi nền, việc sửa chữa, khôi phục phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và khả năng thu nước, chưa có thời điểm thông tuyến chính thức.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió lớn trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa, khiến một số đoạn đường sắt đã bị hư hỏng nặng, làm gián đoạn chạy tàu. Ngành Đường sắt đang tổ chức chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu đi qua khu vực, từ ga Tuy Hòa (Đắc Lắc) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) trong ngày 7/11.

Dự kiến trong 7/11 sẽ tổ chức chuyển tải khoảng 1.500 khách. Trong thời gian chờ chuyển tải, ngành Đường sắt phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống miễn phí cho hành khách.

Ngành Đường sắt cũng tạo điều kiện để hành khách trong khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão số 13 có thể trả vé không mất phí.

Đường sắt Bắc- Nam qua Tuy Hòa bị nước lũ cuốn trôi nền, còn trơ lại ray

Đường sắt Bắc- Nam qua Tuy Hòa bị nước lũ cuốn trôi nền, còn trơ lại ray

Cụ thể, hành khách có vé đi các mác tàu số Chẵn đi qua ga Tuy Hòa Hành khách có vé đi các mác tàu số Lẻ đi qua ga Diêu Trì các ngày 7 và 8/11/2025. Lưu ý, thời gian trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé.

Theo thống kê sơ bộ, bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề cho kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM.

Trong đó, tại km 1136+850 thuộc khu gian Phước Lãnh – Vân Canh gặp sự cố nghiêm trọng nhất với chiều sâu trung bình khoảng 9 m. Ngoài ra, nhiều đoạn đường sắt bị trôi nền đá, cây đổ nằm chắn ngang, gẫy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia dẫn đến mất liên lạc điều độ, nhiều thiết bị thông tin tín hiệu tê liệt do ngập nước…

Trong ngày hôm nay, đường sắt dự kiến chuyển tải 1.500 khách bằng ô tô

Trong ngày hôm nay, đường sắt dự kiến chuyển tải 1.500 khách bằng ô tô

Ngành Đường sắt đang khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở. Do đường bị trôi nền sâu và nước chảy mạnh, việc sửa chữa, khôi phục đường sắt sẽ phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và khả năng thu nước, vì vậy chưa có thời điểm thông tuyến chính thức.

Tối 6/11, ngành Đường sắt đã phát đi thông báo ngừng chạy tàu SE5/SE6 xuất phát ga Hà Nội/Sài Gòn và SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng/Sài Gòn ngày 7/11. Thông báo đã được gửi qua tin nhắn SMS, hệ thống Zalo, fanpage… Hành khách có vé các tàu ngừng chạy làm thủ tục trả vé không mất phí tại nhà ga đường sắt, thời gian trả vé không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hải Dương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/11/2025 11:15 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi
Cảnh tượng nhói lòng sau bão số 13
Cảnh tượng nhói lòng sau bão số 13
Sau khi bão số 13 suy yếu để lại cảnh tượng tan hoang trên nhiều tuyến phố ở phường Quy Nhơn (Gia Lai). Hàng loạt cây xanh, trụ đèn chiếu sáng, mái...
Hơn 5 giờ bão Kalmaegi hoành hành
Hơn 5 giờ bão Kalmaegi hoành hành
Mái tôn bị hất tung, cây cối gãy đổ, sóng đánh tràn nhà dân…. Đăk Lăk đến Quảng Ngãi chịu thiệt hại nặng khi bão Kalmaegi quét qua tối 6/11.
Đêm thấp thỏm trong tâm bão Kalmaegi
Đêm thấp thỏm trong tâm bão Kalmaegi
Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi, Gia Lai đã sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn nhưng vẫn thấp thỏm lo cho nhà cửa bởi gió giật dữ dội khi bão đổ bộ, tối...
Xem thêm
Tin liên quan
Bão số 13 Kalmaegi Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN