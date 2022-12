VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố mã cổ phiếu đăng ký niêm yết tại Mỹ

Theo đó, VinFast Trading & Investment đặt trụ sở tại Singapore - công ty con của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ.

VinFast cũng cho biết dự kiến niêm yết cổ phiếu phổ thông trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã VFS.

Việc nộp hồ sơ lên Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) được công ty công bố nhưng số lượng cổ phần chào bán và khoảng giá dự kiến vẫn chưa được xác định.

Theo công bố của Tập đoàn Vingroup, Citigroup Global Markets, Morgan Stanley & Co, Credit Suisse Securities (USA) và J.P. Morgan Securities sẽ đóng vai trò ngân hàng dựng sổ chính, kiêm đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán được đề xuất.

BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA), RBC Capital Markets và Wolfe | Liên minh Nomura sẽ là các bên đồng dựng sổ. Còn Robert W. Baird & Co. Incorporated sẽ đóng vai trò đồng quản lý.

Thông tin nộp hồ sơ IPO tại Mỹ đến sau sự kiện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu xuất khẩu lô 999 xe điện đầu tiên ra thế giới

Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch dự thảo có thể được thu thập từ SEC và Citigroup.

Phía công ty nói thêm thông tin đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho SEC nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những chứng khoán này không được bán, cũng như không được chấp nhận đề nghị mua trước thời điểm tuyên bố đăng ký có hiệu lực.

Trong khi đó, Nasdaq là một trong hai sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất tại Mỹ, cùng với Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Tính đến cuối tháng 10, hai sàn giao dịch này có tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 40.000 tỷ USD, trong đó quy mô vốn hóa của Nasdaq đạt hơn 17.000 tỷ USD.

Sàn Nasdaq chia làm ba phân khúc riêng biệt, gồm The Nasdaq Global Select Market, The Nasdaq Global Market và The Nasdaq Capital Market. Trong đó, yêu cầu để đưa cổ phiếu lên "The Nasdaq Global Select Market" - sàn giao dịch VinFast dự kiến niêm yết - nghiêm ngặt hơn hai sàn giao dịch còn lại.

Hiện VinFast Singapore do Vingroup sở hữu 51,52% vốn và là công ty sở hữu trực tiếp 99,9% vốn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Việt Nam). Số vốn này được Tập đoàn Vingroup chuyển sang cho VinFast Singapore từ tháng 12/2021 nhằm thuận tiện cho việc IPO. Khi đó Vingroup cho biết, việc IPO tại Mỹ là nền tảng quan trọng trong chiến lược trở thành thương hiệu toàn cầu của công ty.

Thông tin nộp hồ sơ IPO tại Mỹ đến sau sự kiện VinFast lần đầu xuất khẩu lô 999 xe điện đầu tiên ra thế giới, mà đích đến là thị trường Mỹ.

Đây là lô xe 999 chiếc VF8, nằm trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF8 và VF9 trên toàn cầu. Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu các lô xe VF8 tiếp theo tới thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023.

Công ty sản xuất xe điện cũng đang mở rộng hệ thống kinh doanh với việc mở 2 cửa hàng đầu tiên tại thành phố Cologne (Đức) và Paris (Pháp), điểm khởi đầu trong mạng lưới hơn 50 cửa hàng trên khắp châu Âu của hãng.

Với thị trường trong nước, mới đây VinFast đã công bố chính thức mở cổng nhận đặt cọc mẫu xe điện VF 5 Plus từ ngày 10/12/2022. Xe có giá 458 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 538 triệu đồng (đã bao gồm pin).

VinFast VF 5 Plus là mẫu xe chiến lược thuộc phân khúc A-SUV, hướng đến mục tiêu phổ cập hoá xe điện tại Việt Nam.

Cùng với việc mở bán xe VF 5 Plus, VinFast cũng chính thức nhận cọc bổ sung và ký hợp đồng chính thức cho mẫu VF 9 kể từ ngày 3/12 với khách hàng trong nước.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/vinfast-cua-ty-phu-pham-nhat-vuong-cong-bo-ma-co-phieu-dang-ky-niem-...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/vinfast-cua-ty-phu-pham-nhat-vuong-cong-bo-ma-co-phieu-dang-ky-niem-yet-tai-my-c6a18793.html