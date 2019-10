Lợi nhuận lao dốc, vay nợ tăng cao, đại gia mía đường lâm nguy

Thứ Tư, ngày 02/10/2019 17:30 PM (GMT+7)

Sau thời gian trì hoãn, CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (Mã chứng khoán: SBT) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 với tổng doanh thu tăng nhẹ 5,4%, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh 52,4%.

Kinh Doanh Sự kiện:

Doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận của SBT sụt giảm mạnh.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm của SBT đạt 10.884 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 259 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 52,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 268 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu cũng giảm mạnh còn 437 đồng so với 940 đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận của SBT sụt giảm do giá vốn hàng bán tăng 1 nghìn tỷ đồng lên 9.984 tỷ đồng; phần lãi trong công ty liên kết cũng giảm chỉ còn 7 tỷ đồng so với mức 61 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2018. Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, và các chi phí khác cũng đều tăng.

Tính đến 30/6, số người lao động tại SBT là 3.759 người, giảm gần 500 người so với thời điểm 30/6/2018.

Thành Thành Công Biên Hòa hiện có 6 công ty con do công ty trực tiếp sở hữu và 12 công ty con gián tiếp.

Cũng tại thời điểm 30/6, SBT đang có khoản vay ngắn hạn tại hàng loạt các ngân hàng thương mại, với tổng số nợ vay ngắn hạn lên đến 6.071 tỷ đồng. Các khoản vay này được sử dụng để bổ sung nhu cầu vốn lưu động của SBT và các công ty con. Công ty cũng đang có khoản vay trái phiếu ngắn hạn tại MSB trị giá 486 tỷ đồng.

Tình hình tài chính của SBT khá căng thẳng khi nhìn vào nợ ngắn hạn, trong khi về nợ dài hạn, BST đang vạy nợ dài hạn tại các ngân hàng thương mại với số tiền hơn 864 tỷ đồng, vay trái phiếu dài hạn 1.642 tỷ đồng từ 5 NHTM.

Hiên tại, lượng cổ phiếu đang lưu hành của SBT là 586.740.552 cổ phiếu. CTCP Đầu tư Thành Thành Công là cổ đông lớn nhất của SBT với tỷ lệ sở hữu 28,64% (168.021.963 cổ phiếu).