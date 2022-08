Loạt lãnh đạo tại DN Hoa hậu Ngọc Hân làm Phó tổng giám đốc xin từ nhiệm

CTCP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (NVT) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2022.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp ĐHĐCĐ bất thường là 30/8/2022. Thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 9/2022 nhưng nội dung chi tiết cuộc họp chưa được công bố.

Cùng với nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 là đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên ban kiểm soát.

Theo đó, ông Phạm Thành Thái Lĩnh – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty đã gửi đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT với lý do thời gian tới có nhiều công việc phải đảm nhận, không có đủ điều kiện tập trung thực hiện nhiệm vụ được cổ đông và HĐQT phân công.

Cùng lý do, ông Nguyễn Hoàng Giang cũng xin rút khỏi vai trò thành viên HĐQT. Ngoài ra, bà Phạm Thị Thu Phương có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 30/8.

Hoa hậu Ngọc Hân đang giữ vị trí Phó tổng giám đốc tại NVT và cũng là người góp vốn tại NVT Holdings

Ninh Vân Bay tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và loạt lãnh đạo cấp cao tại doanh nghiệp xin từ nhiệm đến ngay sau thương vụ chuyển nhượng cổ phần lớn.

Theo đó, trong những ngày đầu tháng 8, Công ty TNHH NVT Holdings đã liên tục mua vào cổ phiếu NVT để trở thành công ty mẹ của công ty bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp này. Cụ thể, NVT Holdings đã chi gần 1.200 tỷ gom 87,8% vốn điều lệ CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT).

Đáng chú ý, NVT Holdings là doanh nghiệp cũng liên quan đến ông Phạm Thành Thái Lĩnh – một trong những thành viên xin từ chức vị trí thành viên Hội đồng quản trị của NVT.

Theo đó, NVT Holdings chỉ mới được thành lập vào tháng 3/2022, có trụ sở chính tại Hà Nội. Vốn điều lệ đạt 1.287 tỷ đồng, thành viên góp vốn gồm ông Phạm Thành Thái Lĩnh (48,45%), ông Nguyễn Anh Tuấn (24,9%), ông Đỗ Hoàng Dương (25%), bà Đặng Thị Ngọc Hân (1,55%). Ông Phạm Thành Thái Lĩnh giữ vị trí Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Phạm Thành Thái Lĩnh cũng là lãnh đạo cao cấp tại DNP Water - đơn vị thành viên của DNP Holdings. Cùng với ông Lĩnh thì ông Nguyễn Hoàng Giang cũng là Thành viên HĐQT DNP Water. Nhóm DNP Water xuất hiện tại doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng từ 2019.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý 2 của NVT cho biết doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 95,1 tỷ đồng, tăng đến 141% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, giá vốn hàng bán giảm mạnh giúp lợi nhuận gộp tăng từ mức 10 tỷ đồng trong quý 2/2021 lên mức 51 tỷ đồng trong quý 2/2022.

Sau khi trừ hết chi phí, NVT báo lãi sau thuế 10,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 12,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NVT thu về 166 tỷ đồng từ doanh thu, tăng gấp đôi so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 11 tỷ đồng.

Năm 2022, NVT lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 345 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, NVT mới thực hiện 48% chỉ tiêu doanh thu và 34% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của NVT là 1.106 tỷ đồng, chỉ tăng 1,9% so với đầu kỳ. Dư nợ phải trả của công ty là 552,3 tỷ đồng, tăng 1,6% so với số đầu kỳ. Trong đó khoản nợ phải trả dài hạn khác là 42,2 tỷ đồng, cao hơn 61,5% so với đầu năm.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/loat-lanh-dao-tai-dn-hoa-hau-ngoc-han-lam-pho-tong-giam-doc-xin-tu-n...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/loat-lanh-dao-tai-dn-hoa-hau-ngoc-han-lam-pho-tong-giam-doc-xin-tu-nhiem-1387139.ngn