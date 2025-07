Lê Anh Nuôi lại gây xôn xao với khô heo cháy tỏi doanh thu chục tỷ đồng

Khô heo cháy tỏi in ngày sản xuất khó nhìn

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ ảnh chụp sản phẩm có quy cách giống với hũ khô heo cháy tỏi được Lê Anh Nuôi quảng cáo và bán ra. Trên bao bì sản phẩm ghi ngày sản xuất 24/4/2026, trong khi thời điểm hiện tại mới là năm 2025.

Ngày sản xuất in trên bao bì sản phẩm được cho là từ thương hiệu của Lê Anh Nuôi.

Bài viết đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Đa phần khẳng định ngày sản xuất “đến từ tương lai”, trong khi một bộ phận cho rằng đây là số “5” chứ không phải số “6”. Một số người nhận định bao bì in ngày sản xuất khó nhìn có thể là do lỗi in ấn.

Chiều ngày 3/7, đại diện Lê Anh Nuôi Food cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Xác minh cho thấy tài khoản đăng tải là tài khoản ảo nên chưa thể đưa ra kết luận chính thức. Phía Lê Anh Nuôi sẽ tiếp tục xác minh.

Người đại diện thông tin thêm, các sản phẩm thực phẩm mang thương hiệu Lê Anh Nuôi sử dụng mực in là loại mực thân thiện môi trường nên bị nhòe hoặc lem là bình thường, không ảnh hưởng chất lượng sản phẩm.

Về thông tin gỡ giỏ hàng khô heo cháy tỏi sau khi bị tố nhập nhằng về thời gian sản xuất, người này cho biết chưa bao giờ gỡ giỏ hàng sản phẩm. Sản phẩm sản xuất không kịp bán nên cuối ngày thường hết hàng, đến hôm sau lại mở bán lại bình thường.

Phía Lê Anh Nuôi cũng khẳng định chất lượng sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng, có giấy tờ kiểm định HACCP và VSATTP đủ điều kiện đưa ra thị trường.

Lê Anh Nuôi quảng cáo khô heo cháy tỏi.

Theo ghi nhận, trong giỏ hàng trên kênh TikTok có 1,8 triệu người theo dõi của Lê Anh Nuôi trưng bày hơn 100 mặt hàng đa đạng thể loại, từ quần áo, giày dép đến thực phẩm.

Trong đó, khô heo cháy tỏi vẫn bán bình thường. Tại đây sản phẩm được chia thành nhiều combo khác nhau và bán chạy nhất là 3 sản phẩm: khô heo cháy tỏi Lê Anh Nuôi hũ 250g có giá niêm yết 170 nghìn đồng với 17,3 nghìn đơn hàng, combo 500g heo cháy tỏi và khô gà lá chanh có giá niêm yết 290 nghìn đồng với 15,8 nghìn đơn hàng và combo 2 hũ khô heo cháy tỏi có giá niêm yết 330 nghìn đồng với 12,6 nghìn đơn hàng. Các mặt hàng này đều đang được áp mã giảm giá khác nhau cho từng tài khoản người dùng.

Nếu tính riêng doanh thu của 3 sản phẩm theo giá niêm yết, Lê Anh Nuôi có thể thu về khoảng 11 tỷ đồng. Đây chỉ là doanh thu trên sàn TikTok, chưa tính ở các nền tảng thương mại điện tử hay các kênh bán hàng khác như website, Facebook, Zalo.

Những lần Lê Anh Nuôi bị “réo tên”

Đây không phải là lần đầu tiên shop Lê Anh Nuôi bị tố nhập nhằng về thời gian sản xuất.

Năm ngoái, một khách hàng cho biết đặt đơn vào ngày 21/5/2024, ứng dụng hiển thị đơn hàng đã được chuyển đi trong ngày đó. Tuy nhiên đến khi nhận hàng, trên nhãn ghi ngày sản xuất là 22/5/2024, nghĩa là 1 ngày sau khi đơn hàng chuyển đi.

Tại thời điểm đó, Lê Anh Nuôi cho biết nhà anh luôn sản xuất và đi hàng trong ngày và ngày hôm sau sẽ gối nhau. Lê Anh Nuôi giải thích thêm, khách hàng đặt ngày 21 thì đến chiều ngày 22 mới in đơn đóng đơn hàng.

“Mình đóng gói và in date (hạn sử dụng) trong buổi sáng và đi ngay trong sáng hôm đó, khách nhận được đơn hàng là hàng vừa mới đóng hộp và đi đơn luôn. Vậy nên điều này là hoàn toàn bình thường”, Lê Anh Nuôi thông tin.

Đầu tháng 6 năm nay, nam TikToker cũng gây tranh cãi khi từng quảng cáo hũ yến chưng giá rẻ của thương hiệu Yến sào Đ.T.T.

Trong một livestream của Lê Anh Nuôi, anh bán 50 hũ yến sào chưng sẵn, 50% yến tươi với giá dao động từ 1 - 1,2 triệu đồng (giá gốc là 2,5 - 2,9 triệu đồng), được tặng thêm 10 hũ. Tính trung bình, mỗi hũ yến do Lê Anh Nuôi quảng cáo có giá 17 - 20 nghìn đồng.

Lê Anh Nuôi nhấn mạnh đây là sản phẩm xịn sò, phù hợp với bà bầu, người già, trẻ nhỏ, thậm chí dùng cho cả mẹ vợ đang ốm. Khi có người hoài nghi về chất lượng yến sào, Lê Anh Nuôi khẳng định sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, có đầy đủ chứng nhận HACCP và ISO.

Sau khi bị “réo tên”, Lê Anh Nuôi có động thái lên tiếng về sản phẩm này. Lê Anh Nuôi cho biết đang xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, chưa chính xác về việc anh bán yến sào vào năm 2024 gây hoang mang dư luận. Ngoài ra, anh cho biết đang thu thập lại các bằng chứng và tài liệu cụ thể để giải thích rõ ràng, minh bạch về sự việc.

Lê Anh Nuôi được nhiều người biết đến từ khoảng đầu năm 2023, đặc biệt là sau khi các video về các bữa ăn đa dạng, đủ dinh dưỡng trong quân đội với giá 26.000 đồng được đăng tải.

Sau đó Lê Anh Nuôi chuyển sang bán hàng online và nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi. Mặt hàng đầu tiên anh bán là những mặt hàng kinh tế quân đội như: giày dép, quần áo mưa, dây lưng, mũ cối…

Tháng 4/2024, trong một video quảng cáo lương khô quân đội, Lê Anh Nuôi chia sẻ hình ảnh đơn hàng tràn ngập nhà, đồng thời tiết lộ bán được khoảng 1.200 đơn hàng lương khô chỉ trong 1 ngày.

Không dừng lại ở các mặt hàng quân đội, Lê Anh Nuôi còn phát triển thêm những sản phẩm có thương hiệu mang tên mình.