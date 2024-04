Giá vàng biến động mạnh, các đại gia vàng kinh doanh ra sao?

Trong năm 2023, giá vàng trong nước liên tục ghi nhận mức tăng ngay từ tháng 1, có lúc vượt 69 triệu đồng/lượng. Trong suốt 5 tháng từ tháng 2 đến tháng 7 với nhiều phiên biến động, giá vàng dao động trong khoảng 67 triệu đồng/lượng với chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra lớn, có thời điểm chênh lệch hơn 2 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, kể từ tháng 9, giá vàng liên tục tăng cao, vượt 70 triệu đồng/lượng. Tới tháng 12, giá vàng miếng SJC ở chiều bán ra ghi nhận 80,2 triệu/lượng (ngày 27/12/2023) – đây mức giá cao nhất trong lịch sử giá vàng (chỉ tính đến hết năm 2023).

Người dân xếp hàng mua bán vàng trong những ngày thị trường biến động

Như vậy, nếu so với với thời điểm đầu năm 67 triệu đồng/lượng thì giá vàng có thời điểm đã tăng lên hơn 13 triệu đồng/lượng. Cùng với biến động của giá vàng, kết quả kinh doanh của các đại gia vàng như SJC, Doji và PNJ cũng có sự phân hóa lớn. Trong số 3 đại gia vàng kể trên, kết quả kinh doanh của PNJ của nữ tướng Cao Thị Ngọc Dung ghi dấu ấn lớn nhất dù không phải là đại gia vàng có tổng nguồn vốn lớn nhất.

Cụ thể, trong năm 2023, PNJ đạt 33.137 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 2% so với con số hơn 33.876 tỷ đồng năm trước. Dù vậy, lãi ròng đạt hơn 1.971 tỷ đồng, tăng 9% so với 1.811 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022 và vượt 2% kế hoạch đề ra. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 35 năm hoạt động của PNJ.

Đến thời điểm cuối năm 2023, PNJ có tổng tài sản đạt hơn 14.427 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với con số hơn 13.337 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Nợ phải trả của PNJ giảm từ 4.893 tỷ đồng xuống chỉ còn 4.621 tỷ đồng trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm hơn 4.612 tỷ đồng, nợ dài hạn chỉ hơn 9,4 tỷ đồng.

Cùng với những biến động mạnh của giá vàng những tháng đầu năm 2024, PNJ của nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung đặt mục tiêu doanh thu 37.147 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.089 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng 6% so với mức thực hiện năm 2023.

Trong khi đó, báo cáo về tình hình tài chính năm 2023 mới được CTCP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI (DOJI) công bố cho thấy lợi nhuận sau thuế của công ty này trong năm 2023 giảm mạnh hơn 52% so với năm 2022 chỉ còn hơn 491 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp này lãi hơn 1,34 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với 2022. So với đối thủ PNJ, lợi nhuận năm 2023 của DOJI chỉ bằng 1/4.

Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của DOJI đạt hơn 6.745 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước đó. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp năm 2023 là 2,35 lần, cao hơn so với mức 1,95 lần vào cuối năm 2022. Ước tính theo hai số liệu trên, nợ phải trả và tổng tài sản của DOJI tại thời điểm 31/12/2023 đạt lần lượt 15.851 tỷ đồng và 22.596 tỷ đồng, tăng 27% và 20% so với cuối năm trước.

Giá vàng miếng tiếp tục lập đỉnh mới 85 triệu đồng trong những tháng đầu năm 2024

Về phần mình, đến nay Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vẫn chưa công bố báo cáo tài chính năm 2023. Tuy nhiên, trong năm 2023, SJC chỉ đặt mục tiêu doanh thu hơn 30.416 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 56 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022 đại gia vàng này ghi nhận doanh thu đạt hơn 27.150 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp 250 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, SJC ghi nhận lợi nhuận đạt gần 49 tỷ đồng, tăng gần 6 tỷ đồng so với khoản lợi nhuận 43 tỷ đồng trong năm 2021.

Tính đến cuối năm 2022, nợ phải trả của SJC tăng 27% so với đầu năm, đạt mức 195,2 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 1.544 tỷ đồng. SJC là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực mua bán vàng bạc, sản xuất vàng miếng, hàng trang sức, nhập khẩu vàng nguyên liệu và vàng miếng theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

