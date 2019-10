Công ty của bà Thanh Phượng nhận “hung tin”, bật khỏi top 3 thị phần

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 17:30 PM (GMT+7)

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo (CW) lớn nhất quý III/2019.

Theo HoSE, tổng thị phần môi giới quý III trên sàn Top 10 đạt 65,07%, cao hơn mức 62,24% ghi nhận trong quý II.

Công ty Chứng khoán SSI và Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC) vẫn giữ vị trí dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo (CW) quý III/2019 với thị phần lần lượt 13,6% và 10,59%.

Điểm đáng chú ý, trong bảng xếp hạng quý này, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) của bà Nguyễn Thanh Phượng đã phải nhường vị trí thứ 3 cho Công ty Chứng khoán VNDIRECT. Trong đó, VNDIRECT nắm giữ 7,16% thị phần, còn VCSC rượt đuổi sát nút với 7,04% thị phần nắm giữ.

Trước đó, trong quý II/2019, VCSC ở ví trí thứ 3 với tỉ lệ thị phần môi giới 9,37% trong khi VNDIRECT chỉ nắm trong tay hơn 6,8% thị phần.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng công bố bảng xếp hạng thị phần môi giới quý III/2019, VCSC thậm chí còn bị đánh bật ra khỏi top 10 để nhường chỗ cho 2 “tân binh” là KIS Việt Nam và VCBS.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCI của Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đang giao dịch ở mức 34.200 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ 0,3% so với cuối tuần trước. Trước đó, cổ phiếu này cũng đã đánh mất 1,39% và mất gần hết số điểm đạt được trong hai phiên đầu tháng 10.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng – Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Bản Việt.

Sự sụt giảm về thị phần môi giới cũng khiến doanh thu từ mảng này của VCSC giảm mạnh trong thời gian qua. Theo báo cáo tài chính quý II, doanh thu mảng này của VCSC giảm tới 64% so với cùng kỳ còn 120,85 tỷ đồng

Tính chung, doanh thu hoạt động trong quý II của VCSC đạt 406 tỷ đồng, giảm 11% và lãi sau thuế giảm 30% còn đạt 140 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, VCSC lãi sau thuế 342 tỷ đồng, giảm 36% so cùng kỳ năm trước.

VCSC là doanh nghiệp do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ cuối năm 2007. Theo báo cáo quản trị công ty, tại thời điểm cuối quý II, bà Nguyễn Thanh Phượng đang sở hữu 6,75 triệu cổ phiếu VCI tương ứng chiếm tỉ lệ 4,14% vốn điều lệ và theo đó vẫn không phải là cổ đông lớn.

Ông Nguyễn Hoàng Bảo chồng bà Nguyễn Thanh Phượng, và người thân của bà Phượng đều không nắm giữ cổ phiếu nào tại VCSC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi qua ¾ chặng đường của năm 2019, với tổng mức huy động vốn đạt 203,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong ba quý đầu năm, thị trường đều có sóng hồi phục nhỏ.

Tính đến ngày 24/9/2019, chỉ số VN-Index đạt 997,84 điểm, tăng 0,2% so với cuối tháng trước và tăng 10,4% so với cuối năm 2018. Mức vốn hóa thị trường đạt 4.504 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so với cuối năm 2018.

Bước sang quý IV, phần lớn các chuyên gia chứng khoán đều nhận định đây sẽ là quý có diễn biến tốt nhất trong năm nay. Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2019 đạt 6,98% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm trở lại đây.

Mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến giữa tháng 9 đạt 5,57 tỷ USD, tỷ giá USD/VND giữ ở mức ổn định trong bối cảnh thị trường ngoại hối nhiều biến động đã gia tăng niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III cũng sắp bắt đầu dự báo sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến diễn biến giá cổ phiếu của từng doanh nghiệp, cũng như thị trường trong những tháng cuối năm…