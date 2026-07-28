Zendaya giữ làn da rạng rỡ nhờ quy trình chăm sóc tối giản

Trong The Odyssey, Zendaya hóa thân thành nữ thần Athena. Ảnh: Harper's Bazaar

Tái xuất trên màn ảnh rộng qua The Odyssey, bộ phim sử thi của đạo diễn Christopher Nolan, Zendaya gây ấn tượng với làn da khỏe mạnh, căng bóng gần như không tì vết. Nữ diễn viên 29 tuổi cho biết bí quyết của cô không nằm ở các liệu pháp đắt tiền mà ở việc duy trì những bước chăm sóc da đơn giản một cách nhất quán.

Không bao giờ đi ngủ khi còn trang điểm

Chia sẻ với British Vogue, Zendaya coi việc luôn tẩy trang trước khi đi ngủ là quy tắc lớn trong việc chăm sóc da. Dù kết thúc ngày làm việc muộn đến đâu, cô cũng luôn tẩy trang và làm sạch da trước khi lên giường. Theo nữ diễn viên, làn da cần được sạch sẽ để nghỉ ngơi và phục hồi sau nhiều giờ tiếp xúc với mỹ phẩm.

Dưỡng ẩm là bước không bao giờ bỏ qua

Nếu chỉ được giữ lại một sản phẩm chăm sóc da, Zendaya cho biết sẽ chọn kem dưỡng ẩm. "Tôi không bao giờ bỏ qua kem dưỡng ẩm. Tôi có cảm giác khuôn mặt mình sẽ nứt toác ra nếu thiếu nó", cô chia sẻ với British Vogue. Nữ diễn viên cho biết quy trình chăm sóc da nhìn chung khá tối giản. Ngoài những bước cơ bản, thỉnh thoảng cô mới bổ sung serum hoặc tự thưởng cho mình một buổi chăm sóc da tại nhà để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Dù là ngôi sao hàng đầu Hollywood, những thói quen chăm sóc da của Zendaya lại khá gần gũi và dễ áp dụng. Ảnh: PMC

Bắt đầu ngày mới bằng những bước cơ bản

Chia sẻ với Harper's Bazaar, nữ diễn viên tiết lộ chu trình chăm sóc da buổi sáng chỉ gồm vài bước quen thuộc: rửa mặt, dùng toner, thoa kem dưỡng ẩm và son dưỡng môi. Cô không có thói quen sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc mà ưu tiên sự đơn giản để dễ duy trì mỗi ngày, đặc biệt trong những giai đoạn lịch trình dày đặc.

Chống nắng là lời khuyên làm đẹp quan trọng nhất

Khi được hỏi đâu là lời khuyên làm đẹp muốn gửi đến mọi người, câu trả lời của Zendaya là: "Hãy thoa thật nhiều kem chống nắng". Đây cũng là khuyến cáo được các bác sĩ da liễu trên thế giới nhấn mạnh. Việc sử dụng kem chống nắng phổ rộng hằng ngày giúp giảm tác động của tia UV, bảo vệ collagen và elastin, từ đó hạn chế nếp nhăn, đốm sắc tố và tình trạng lão hóa sớm.

Biến chăm sóc da thành khoảng thời gian thư giãn

Thay vì xem chăm sóc da là một nhiệm vụ, Zendaya cho rằng khoảng thời gian này giúp bản thân thư giãn sau một ngày bận rộn. Cô nói, đôi khi sẽ tự thực hiện một buổi facial đơn giản tại nhà trước khi đi ngủ. Ngoài việc làm sạch và dưỡng ẩm, cô còn thích tắm sau khi trở về nhà vì không muốn "mang cả ngày dài lên giường". Với Zendaya, chăm sóc da không chỉ nhằm cải thiện vẻ ngoài mà còn là cách giúp cô chậm lại, chăm sóc bản thân và kết thúc một ngày bằng cảm giác dễ chịu.

Thay vì chạy theo các xu hướng làm đẹp liên tục thay đổi, Zendaya lựa chọn sự nhất quán với những nguyên tắc cơ bản: làm sạch da kỹ, dưỡng ẩm đầy đủ, chống nắng mỗi ngày và dành thời gian để làn da được nghỉ ngơi. Ảnh: Sony Pictures Releasing UK

Zendaya, tên đầy đủ Zendaya Maree Stoermer Coleman, sinh năm 1996 tại California (Mỹ), là diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất. Cô khởi nghiệp trên kênh Disney Channel trước khi khẳng định tên tuổi qua các bộ phim như Spider-Man, Dune và loạt phim Euphoria, tác phẩm giúp cô hai lần giành giải Primetime Emmy ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Zendaya còn là biểu tượng thời trang được nhiều thương hiệu xa xỉ lựa chọn làm đại sứ. Năm 2026, cô tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong The Odyssey, bộ phim sử thi của đạo diễn Christopher Nolan.