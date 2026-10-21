Vợ Kanye West che chắn khi diện đồ xuyên thấu ra phố

Kanye West và vợ, Bianca Censori, trong buổi hẹn hò tối thứ Bảy. Ảnh: Backgrid

Bianca Censori thu hút sự chú ý bên ngoài câu lạc bộ The Living Room trong trang phục màu đỏ xuyên thấu, kết hợp giữa bodysuit lưới và chân váy bút chì. Bộ đồ giống với một thiết kế từ bộ sưu tập xuân hè Mowalola 2027.

Trái ngược với phong cách của vợ, Kanye West chọn trang phục kín đáo hơn với áo khoác denim cổ cao, quần jeans bạc màu và đôi bốt màu be. Nam rapper nắm tay Bianca khi cả hai bước ra phố. Trong khi đó, nữ kiến trúc sư 31 tuổi liên tục dùng tay che ngực và nép sát bên chồng cho đến khi bước vào xe.

Bianca Cesori luôn tay che chắn khi mặc đồ xuyên thấu. Ảnh: Backgrid

Kể từ khi kết hôn với Kanye West vào cuối năm 2022, Bianca được biết đến với phong cách thời trang táo bạo. Tại thảm đỏ Grammy 2025, cô từng khoác áo lông đen trước khi cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ chiếc váy ngắn màu da trong suốt. Người đẹp Australia cũng nhiều lần xuống phố trong những bộ trang phục hở bạo hoặc nội y. Đôi khi cô lại gây sốc với kiểu ăn mặc khác biệt. Có lần, Bianca mặc áo mưa xuyên thấu giữa trời khô ráo, khi khác lại diện trang phục "đại hàn" để đi xem phim trong ngày nắng nóng.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair hồi tháng 2, Bianca bác bỏ tin đồn Kanye kiểm soát cách ăn mặc của cô. "Tôi sẽ không làm điều gì mà bản thân không muốn", cô nói. Bianca cho biết hai vợ chồng thường cùng nhau lên ý tưởng trang phục. Cô ví von: "Nếu bạn kết hôn với Gianni Versace, chẳng phải ông ấy cũng sẽ chọn váy cho bạn sao?".

Bianca Censori từng tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc tại Australia. Cô tới Mỹ làm việc trong công ty thời trang Yeezy của Kanye từ năm 2020. Sau khi kết hôn, Bianca ít xuất hiện trong vai trò chuyên môn, thay vào đó thường làm mẫu cho các thiết kế của chồng và đồng hành cùng rapper trong nhiều hoạt động.