Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42

Hồ Ngọc Hà mới đây nhận được tin vui khi trở thành Đại sứ đầu tiên tại Việt Nam của một hãng thời trang xa xỉ của Ý. Với sắc vóc cùng khả năng "cân đồ", cô đang chứng minh được giá trị thương mại của mình với nhiều nhãn hàng thời trang cao cấp.

Không còn là cô gái trẻ trung của những ngày đầu bước chân vào showbiz, Hồ Ngọc Hà ở ngưỡng tuổi 42 mang vẻ đẹp đằm thắm, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét hiện đại, quyến rũ.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và trải qua 2 lần sinh nở, nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người chú ý mỗi khi xuất hiện với diện mạo chỉn chu cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Hồ Ngọc Hà vốn là một trong những mỹ nhân có ngoại hình nổi bật của showbiz Việt. Sở hữu chiều cao 1,73m, gương mặt có đường nét sắc sảo cùng vóc dáng chuẩn người mẫu, cô sớm tạo được dấu ấn khi hoạt động trong lĩnh vực thời trang trước khi chuyển hướng sang ca hát. Hơn hai thập niên trôi qua, ngoại hình của nữ ca sĩ có nhiều thay đổi nhưng sức hút trước công chúng dường như vẫn được duy trì.

Ở những hình ảnh gần đây, Hồ Ngọc Hà thường lựa chọn lối trang điểm tôn đường nét tự nhiên. Gương mặt thanh tú, đôi mắt có chiều sâu, sống mũi cao cùng nụ cười rạng rỡ tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng vừa có nét gần gũi. Không phải lúc nào nữ ca sĩ cũng cần những bộ trang phục cầu kỳ hay cách trang điểm đậm để trở nên nổi bật. Trong nhiều khoảnh khắc đời thường, cô vẫn thu hút ánh nhìn với trang phục đơn giản, mái tóc gọn gàng và thần thái tự tin.

Điều dễ nhận thấy ở Hồ Ngọc Hà là vẻ đẹp ngày càng mặn mà theo thời gian. Nếu thời mới vào nghề, cô gây ấn tượng bởi nét đẹp trẻ trung, cá tính và vóc dáng của một người mẫu thì hiện tại, nữ ca sĩ mang đến hình ảnh của một phụ nữ trưởng thành, biết cách làm nổi bật những ưu điểm ngoại hình. Sự sắc sảo trên gương mặt kết hợp với phong thái tự tin giúp cô có diện mạo riêng, không dễ nhầm lẫn.

Bên cạnh gương mặt, vóc dáng của bà mẹ ba con cũng là điều thường xuyên được khán giả quan tâm. Trong những bức ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà nhiều lần gây chú ý với vòng eo thon gọn, đôi chân dài và thân hình săn chắc.

Từng có nhiều năm hoạt động với vai trò người mẫu, Hồ Ngọc Hà hiểu rõ ưu điểm cơ thể và biết cách lựa chọn trang phục phù hợp. Trên sân khấu, cô có thể xuất hiện quyến rũ với những thiết kế ôm sát, chất liệu ánh kim hoặc đường cắt xẻ táo bạo. Khi dự sự kiện, nữ ca sĩ lại ưu tiên vẻ thanh lịch, sang trọng. Còn trong cuộc sống thường ngày, cô diện những bộ đồ thoải mái, trẻ trung, đôi khi chỉ là áo phông, quần jeans nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng.

Gu thời trang cũng là một trong những yếu tố góp phần làm nên sức hút của Hồ Ngọc Hà. Sau nhiều năm thử nghiệm với các phong cách khác nhau, cô dần định hình hình ảnh hiện đại, tinh tế và có phần phóng khoáng. Nữ ca sĩ không bó buộc mình trong một kiểu trang phục nhất định mà linh hoạt thay đổi theo hoàn cảnh. Chính sự biến hóa này giúp hình ảnh của cô không bị cũ kỹ dù đã hoạt động nghệ thuật trong thời gian dài.