Phục trang của Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và dàn sao 'Chị chị em em 3' khiến fan mê mẩn

Bên cạnh câu chuyện giàu kịch tính, phục trang là một trong những điểm nhấn được khán giả quan tâm khi theo dõi "Chị chị em em 3". Các thiết kế được chăm chút từ kiểu dáng đến phụ kiện, tạo không khí riêng cho tác phẩm.

Chi Pu nhận xét đây là vai diễn có tạo hình đẹp nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Ninh Dương Lan Ngọc cho biết diện mạo trong phim giúp cô tự tin hơn. Kỳ Duyên dành lời khen cho cách ê-kíp giữ tinh thần cổ phục trong các thiết kế.

Stylist Trần Đạt chia sẻ: "Chúng tôi không kể lại một câu chuyện lịch sử, mà góp nhặt những mảnh ghép về dân gian để ướm lên những tạo hình nhân vật. Gần như tất cả các phụ kiện từ giày dép đến quạt đều được thực hiện mới hết".

Khán giả ấn tượng với phục trang trong “Chị chị em em 3”.

Năm nhân vật chính được xây dựng với những phong cách khác biệt. Thị Nương do Chi Pu thể hiện mang vẻ đẹp của cô gái quan họ Bắc Ninh, xuất hiện trong những bộ cánh cầu kỳ, hào nhoáng. Thị Liễu của Ninh Dương Lan Ngọc có diện mạo trẻ trung, phóng khoáng, kết hợp áo dài cách tân phương Nam với trang phục phương Tây. Thị Mầu do Kỳ Duyên đảm nhận gắn với áo ngũ thân mang tinh thần cổ phục.

Ở tuyến nhân vật nam, Văn Tài của Quốc Anh diện áo dài, áo the, quần lĩnh trắng kết hợp giày Tây, xen kẽ những bộ âu phục may đo, thể hiện xuất thân quyền quý. Văn Cường do Steven Nguyễn thủ vai thường mặc đồ Tây lịch lãm, thể hiện mong muốn được coi trọng của một người từ miền Nam ra.

Lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, “Chị chị em em 3” gây chú ý với phần phục trang được đầu tư công phu, góp phần khắc họa cá tính và thân phận của từng nhân vật.

Văn Cường do Steven Nguyễn thủ vai thường mặc đồ Tây lịch lãm, thể hiện mong muốn được coi trọng của một người từ miền Nam ra.

Phần trang điểm cũng được tiết chế để phù hợp với bối cảnh, tránh chạy theo xu hướng làm đẹp đương thời. Sự phối hợp giữa phục trang, phụ kiện và hóa trang giúp các nhân vật có diện mạo riêng, đồng thời bổ sung những chi tiết về tính cách, hoàn cảnh sống mà không cần lời thoại.

Sự đón nhận của khán giả dành cho phần hình ảnh cũng là một trong những tín hiệu tích cực đối với nỗ lực sáng tạo của ê-kíp, khi bộ phim tiếp tục hành trình chinh phục người xem tại rạp.

Ngắm những phục trang "Chị chị em em 3" đang gây sốt:

Hình ảnh Thị Mầu (Kỳ Duyên) lại được gắn với những mẫu áo ngũ thân giữ nguyên tinh thần cổ phục.

Thị Nương do Chi Pu thể hiện mang vẻ đẹp của cô gái quan họ Bắc Ninh, xuất hiện trong những bộ cánh cầu kỳ, hào nhoáng.