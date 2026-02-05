Vợ Jang Dong Gun bị chỉ trích 'khoe của'

Trong một video đăng tải trên kênh YouTube vào ngày 23/1, Go So Young đến thăm một quán pizza ở Hannamdong phục vụ bữa sáng muộn đến 10 giờ sáng. Cô nói về khu phố này: "Có rất nhiều địa điểm thú vị trong những con hẻm nhỏ" và cho biết thêm: "Tôi thường đến đây khi cảm thấy mệt mỏi để tìm kiếm ý tưởng mới hoặc nghiên cứu thị trường".

Khi đang đi dạo trên đường phố Hannamdong, Go So Young nhìn thấy tòa nhà của mình và bày tỏ sự vui mừng. "Tòa nhà của chúng tôi đang phát triển rất tốt. Nó rất đẹp. Đây có phải là tòa nhà đẹp nhất ở đây không? Thiết kế theo phong cách châu Âu thật tuyệt vời". Tòa nhà được Go So Young gọi đùa là "đứa con hiếu thảo" vì giúp cô có lãi.

Go So Young khoe tòa nhà của vợ chồng cô. Ảnh: YouTube

Theo Chosun, tòa nhà được chồng cô, nam diễn viên Jang Dong Gun, mua với giá 12,6 tỷ won vào tháng 6/2011. Bất động sản gồm hai tầng hầm và 5 tầng nổi (khoảng 330,6 m2). Vào thời điểm mua, cô đã vay khoảng 4 tỷ won. Sự tăng giá bất động sản nhanh chóng của khu vực Hannamdong giúp giá thuê và giá thị trường của tòa nhà tăng đáng kể. Giá trị hiện tại của tòa nhà ước tính khoảng 30 tỷ won, lợi nhuận dự kiến khoảng 17,4 tỷ won trong 14 năm kể từ khi mua.

Sau khi Go So Young đăng tải video, nhiều người ùa vào chỉ trích cô khoe của trong bối cảnh kinh tế đất nước gần đây khó khăn. Họ để lại những bình luận như: "Hãy làm nội dung mà ai cũng có thể xem được. Tôi không xem video về giá cả tăng cao vì nó không liên quan gì đến tôi", "Quả thực giàu có quá rồi nên phải khoe khoang", nhóm sản xuất đã xóa phần đề cập đến tòa nhà trong video.

Tòa nhà của Go So Young ở Hannamdong. Ảnh: TVDaily

Go So Young ra mắt năm 1992, đã xuất hiện trong nhiều bộ phim và phim truyền hình, tạo dựng hình ảnh thanh lịch, được nhiều người yêu mến. Cô kết hôn với nam diễn viên Jang Dong Gun năm 2010, có một con trai đang học trung học và một con gái học tiểu học. Từ năm 2017, cô ngừng diễn xuất và chuyển sang kết nối với người xem thông qua kênh YouTube.

Sau nhiều năm chung sống, cặp nghệ sĩ Go So Young, Jang Dong Gun được truyền thông đánh giá "siêu giàu trong giới nghệ sĩ". Ngoài tòa nhà ở Hannamdong, họ sở hữu 4 bất động sản khác: một tòa nhà ở Cheongdamdong, Gangnamgu, trị giá hơn 20 tỷ won; căn hộ họ đang sống và một tòa nhà ở Seongdong-gu trị giá 8 tỷ won. Kết hợp tài sản bất động sản và thu nhập từ ngành giải trí, tổng tài sản của cặp sao ước tính vượt quá 100 tỷ won.

Đặc biệt, căn penthouse ở Cheongdamdong của họ được định giá cao nhất cả nước. Năm 2021, khi các bài báo đưa tin căn penthouse trị giá 16,5 tỷ won, Ko So Young từng bày tỏ sự khó chịu khi sự chú ý đổ dồn vào tài sản của mình. Cô thậm chí viết trên mạng xã hội: "Đủ rồi, những tiêu đề không đúng sự thật".