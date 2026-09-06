Nhan sắc tân Miss World

Joheirry Mola Dominguez vượt qua 110 thí sinh để trở thành Miss World 2026 trong đêm chung kết diễn ra tại Nha Trang, tối 5/9. Cô mang về vương miện Hoa hậu Thế giới thứ hai cho Cộng hòa Dominica, 44 năm sau chiến thắng của Mariasela Álvarez năm 1982.

Người đẹp sinh năm 2002, đến từ Santo Domingo, cao 1,75 m cùng gương mặt đậm nét Mỹ Latin. Mái tóc xoăn bồng bềnh, làn da nâu khỏe khoắn và nụ cười rạng rỡ là những điểm giúp cô tạo dấu ấn trong cuộc thi.

Khác với vẻ đẹp sắc sảo thường thấy của các thí sinh thi nhan sắc, Joheirry ghi điểm bởi phong thái gần gũi, giàu năng lượng. Trên sân khấu, cô thường chọn lối trang điểm tôn đường nét tự nhiên, kết hợp những kiểu tóc xoăn đặc trưng.

Ở phần thi ứng xử dành cho top 6, Joheirry Mola Dominguez nhận được câu hỏi: 'Bạn đã ủng hộ dự án Beauty With a Purpose nào tại đất nước mình và sẽ phát triển dự án đó ra sao nếu đăng quang Miss World?'.

Trả lời ban giám khảo, Joheirry tự tin đáp: 'Xin chào Việt Nam. Buenos días, Cộng hòa Dominica. Tôi rất hạnh phúc. Dự án Beauty With a Purpose của tôi là đưa chương trình tiếng Anh đến trẻ em ở những cộng đồng dễ bị tổn thương. Tôi tin rằng khi các em biết ngôn ngữ này, rất nhiều cơ hội và những cánh cửa lớn sẽ mở ra trong cuộc đời.

Tôi đã trò chuyện với các em và nói rằng nhờ công cụ này, chúng ta có thể có mặt ở đây, bày tỏ cảm xúc và mục đích sống. Với tôi, điều sẽ luôn ở trong trái tim là trao cho những đứa trẻ ấy một công cụ giúp các em có thể sử dụng suốt cuộc đời. Xin cảm ơn'.

Joheirry có nhiều năm hoạt động người mẫu chuyên nghiệp, đồng thời là giáo viên Văn học và Khoa học Xã hội. Cô còn làm phóng viên và sáng lập tổ chức Voices of Tomorrow, hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên ở các cộng đồng khó khăn tiếp cận giáo dục tiếng Anh.

Trước khi đăng quang, người đẹp đã tạo dấu ấn tại Miss World Dominican Republic và trải qua quá trình hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ người mẫu, giáo dục đến truyền thông. Hình ảnh một phụ nữ theo đuổi nhiều vai trò trở thành điểm khác biệt trong hành trình của cô đến với cuộc thi sắc đẹp.

Ngoài đời, tân Miss World theo đuổi phong cách năng động và gợi cảm.

Cô thường chọn các trang phục tôn vóc dáng khỏe khoắn, đồng thời yêu thích chạy bộ, bơi lội và duy trì lối sống lành mạnh.

Trong hơn ba tuần tranh tài tại Việt Nam, Joheirry Mola Dominguez dần khẳng định sức hút bằng sự tự tin trên sân khấu và phong thái của một người mẫu chuyên nghiệp.

Miss World được tổ chức từ năm 1951 tại Anh, là một trong hai đấu trường sắc đẹp lớn và lâu đời nhất thế giới, bên cạnh Miss Universe. Cuộc thi đề cao vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái, gắn với thông điệp "Beauty With a Purpose" (Sắc đẹp vì mục đích cao đẹp).

Sau 72 mùa tổ chức, Miss World 2026 lần đầu diễn ra tại Việt Nam với chủ đề "Vietnam - Timeless Charm" (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận). Cuộc thi do Công ty Sen Vàng phối hợp Miss World Organization tổ chức, đi qua ba tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa từ ngày 8/8 đến 5/9.