Hành trình chạm tay đến Top 6 Miss World của Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Đêm chung kết Miss World 2026 vừa diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hoà với chiến thắng thuộc về người đẹp Cộng hòa Dominica. Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất sắc lọt vào Top 6 chung cuộc. Đây được xem là thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp danh giá này.

Tại đêm chung kết, Bảo Ngọc tiếp tục cho thấy năng lượng tự tin cùng khả năng ứng xử lưu loát. Những phần thi của đại diện Việt Nam nhận được cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 ở Cần Thơ. Cô sở hữu chiều cao nổi bật 1m86, cùng số đo ba vòng cân đối 85 - 62 - 95. Tháng 8/2022, người đẹp giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó cô đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên Lục Địa 2022) tại Ai Cập.

Đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ fan sắc đẹp.

Là đại diện nước chủ nhà, cô ghi dấu ấn nhờ phong thái tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ những ngày đầu. Lợi thế chiều cao 1m86 cũng giúp nàng hậu nổi bật trong từng khung hình.

Trong suốt cuộc thi, Bảo Ngọc liên tục thay đổi phong cách thời trang. Mặc dù lịch trình dày đặc, mỹ nhân sinh năm 2001 vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu cùng thần thái rạng rỡ.

Việc duy trì được năng lượng tích cực giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng nhờ hình ảnh gần gũi và chuyên nghiệp. Khả năng ngoại ngữ cũng được xem là một lợi thế giúp Bảo Ngọc tạo ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Xuyên suốt cuộc thi, đại diện Việt Nam được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp vào nhóm thí sinh mạnh. Nhiều chuyên gia sắc đẹp quốc tế khẳng định sự đánh giá này hoàn toàn dựa trên thực lực và màn thể hiện của cô chứ không xuất phát từ lợi thế nước chủ nhà.

Tại thử thách nấu ăn mang tên “Head Chef Beauty”, đội của Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng giành chiến thắng sau 2 vòng thi. Người đẹp Việt Nam đảm nhận phần thuyết trình, giới thiệu ý tưởng thực đơn và cách chế biến của đội. Đây là kết quả nổi bật đầu tiên của đại diện chủ nhà ngay những ngày đầu nhập cuộc.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng vượt qua vòng bảng để góp mặt trong nhóm 5 thí sinh nổi bật của khu vực châu Á và châu Đại Dương ở phần thi “Head to Head Challenge”. Cô trình bày quan điểm về gìn giữ bản sắc trong quá trình hội nhập, đồng thời đưa ra những dẫn chứng từ trải nghiệm của thí sinh quốc tế tại Việt Nam.

Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn vào Top 23 phần thi tài năng với tiết mục biểu diễn đàn đá kết hợp ca hát và đọc rap.

Bảo Ngọc giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó có suất vào thẳng Top 40.

Tại vòng thi “Dances of the World”, Lê Nguyễn Bảo Ngọc trình diễn trang phục “Lưng trời vương nắng”. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào H’Mông mỗi độ xuân về. Trang phục là sự hòa quyện giữa sắc xanh của núi rừng, sắc hồng của mùa hoa và những họa tiết thổ cẩm mang đậm bản sắc vùng cao.

Có thể thấy, nền tảng học vấn, khả năng giao tiếp tiếng Anh, kinh nghiệm thi quốc tế và dự án cộng đồng giúp Lê Nguyễn Bảo Ngọc hoàn toàn xứng đáng với thành tích Top 6 tại Miss World 2026.

Miss World (Hoa hậu Thế giới) được tổ chức lần đầu năm 1951 tại Anh, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và các hoạt động nhân ái, cộng đồng của thí sinh. Miss World 2026 lần đầu tổ chức tại Việt Nam từ ngày 8/8 và dự kiến chung kết vào ngày 5/9, quy tụ gần 120 thí sinh. Cuộc thi năm nay mang chủ đề Vietnam - Timeless Charm (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), với hành trình đi qua ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Trước Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Việt Nam có một số người đẹp đạt thành tích cao tại cuộc thi như Lan Khuê (Top 11), Lương Thùy Linh (Top 12), Đỗ Thị Hà (Top 13) và Đỗ Mỹ Linh (Hoa hậu Nhân ái, Top 40).