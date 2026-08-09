Victoria Beckham mặc váy giống con gái Harper

Vic mặc váy satin khi rời du thuyền ở Pháp hôm 7/8. Ảnh: Goffphotos

Nhà thiết kế 52 tuổi tiếp tục trở thành tâm điểm thời trang khi cùng gia đình rời du thuyền để vào Saint-Tropez hôm 7/8. Bà Becks chọn một chiếc váy satin màu nâu thuộc thương hiệu thời trang của chính cô, kết hợp mũ cói, kính râm và giày cao gót mũi nhọn màu kem. Bộ trang phục được nhận xét khá giống một thiết kế Harper từng mặc tại Tuần lễ Thời trang Paris tháng 3/2025 khi tới ủng hộ mẹ.

Vic hoàn thiện vẻ ngoài bằng mái tóc nâu vàng xõa tự nhiên, trong khi Becks chọn phong cách thoải mái với áo phông đen, quần short thể thao cùng màu và đội mũ bóng chày ngược. Con trai Romeo, 23 tuổi, đi cùng bạn gái Kim Turnbull. Anh mặc áo phông trắng, quần short thể thao màu xám và giày thể thao. Kim cũng lựa chọn trang phục đơn giản với áo ba lỗ đen, buộc tóc gọn phía sau.

Harper diện váy satin nâu tại Tuần lễ Thời trang Paris, tháng 3/2025. Ảnh: Instagram

Gia đình Beckham đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Địa Trung Hải trên du thuyền Seven trị giá khoảng 16 triệu bảng. Trong suốt chuyến đi, Victoria liên tục thu hút chú ý với những bộ trang phục nghỉ dưỡng, từ váy satin đến bikini. Hôm 6/8, cô và Kim còn diện bikini đen đồng điệu khi thư giãn trên du thuyền.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ lần này thiếu vắng con trai út Cruz, 21 tuổi. Anh đang lưu diễn tại Bắc Mỹ cùng ban nhạc The Breakers.

Vic - Becks trò chuyện với một người bạn trên du thuyền. Ảnh: Goffphotos

Chuyến đi cũng diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa gia đình Beckham và con trai cả Brooklyn tiếp tục căng thẳng. Brooklyn và vợ Nicola Peltz từng nghỉ dưỡng cùng Elton John trên du thuyền ở khu vực gần Nice, chỉ cách nơi gia đình Beckham lưu trú không xa.

David Beckham và Elton John là bạn bè hơn 30 năm. Cựu danh thủ từng gọi nam ca sĩ là "chú Elton" vì mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình.

Trong khi đó, Brooklyn và Nicola vừa công khai kỷ niệm ngày cưới lần hai, sau khi tổ chức lễ tái khẳng định lời thề vào tháng 8/2025 mà không mời gia đình Beckham. Cặp sao được cho là không còn xem đám cưới đầu tiên vào tháng 4/2022 là ngày kỷ niệm chính thức, do những tranh cãi xảy ra xung quanh sự kiện.