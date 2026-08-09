Tình cũ Ronaldo khoe vóc dáng 'như tượng tạc' ở tuổi 40

Trên Instagram hôm 7/8, cựu thiên thần Victoria's Secret Irina Shayk đăng tải loạt ảnh khoảnh khắc đời thường, trong đó có tấm cô diện bộ bikini trắng.

Body 'vạn người mê' của người mẫu Irina Shayk.

Siêu mẫu Irina Shayk duy trì vóc dáng săn chắc nhờ kết hợp tập luyện đều đặn với chế độ ăn linh hoạt thay vì ép cân khắt khe. Cô từng cho biết thường đến phòng gym khoảng 3 - 4 buổi mỗi tuần khi lịch làm việc không quá dày đặc, đồng thời yêu thích các bài tập sức mạnh, boxing và jiu-jitsu. Shayk không thích cardio truyền thống như chạy bộ mà ưu tiên boxing, jiu-jitsu - những bộ môn đòi hỏi nhiều nhóm cơ phối hợp.

Về ăn uống, Shayk từng chia sẻ với Vogue rằng cô không theo đuổi chế độ kiêng khem nghiêm ngặt. Cô uống nhiều nước, ăn mọi thứ và vẫn thưởng thức kem, bánh ngọt nhưng chú trọng sự cân bằng. Khi cần siết dáng trước các buổi chụp hình, cô ưu tiên những món nhẹ như salad, súp để hạn chế tình trạng đầy bụng, tích nước khiến cơ thể trông kém săn chắc.

Shayk thừa nhận yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng đối với vóc dáng, nhưng nhấn mạnh không vì thế mà lười biếng, đổi lại luôn chủ động tập luyện để duy trì hình thể.

Vóc dáng 'như tạc' của siêu mẫu Irina Shayk ở tuổi 40.

Irina Shayk sinh năm 1986, là một trong những người mẫu nổi tiếng của Nga. Cô từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang lớn và trình diễn cho các thương hiệu quốc tế. C.Ronaldo và Irina Shayk từng cùng tham gia chiến dịch quảng cáo cho Armani đầu năm 2010, sau đó nhanh chóng công khai chuyện tình cảm. Trong khoảng 5 năm bên nhau, Irina thường xuyên đồng hành cùng Ronaldo tại các sự kiện, xuất hiện trên khán đài cổ vũ anh và có mối quan hệ thân thiết với con trai riêng của bạn trai. Tháng 1/2015, đại diện Irina xác nhận hai người đã kết thúc mối quan hệ sau khoảng 5 năm gắn bó.

Siêu mẫu cũng từng có mối tình nổi tiếng với Bradley Cooper từ năm 2015 đến 2019, có một bé gái. Gần đây, cô được cho là đang hẹn hò ngôi sao bóng rổ kém 11 tuổi - Devin Booker.