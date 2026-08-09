Dùng lá tía tô thế nào để hỗ trợ làm đẹp da, mượt tóc?

Cách dùng lá tía tô làm đẹp da, mượt tóc

Lá tía tô chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như polyphenol, flavonoid, acid rosmarinic và các tinh dầu tự nhiên (perillaldehyde, limonene...). Ngoài ra, loại lá này còn cung cấp vitamin A, vitamin C cùng một số khoáng chất như kali, canxi và magie.

Các nghiên cứu cho thấy những hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ giảm phản ứng viêm. Chúng giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do - một trong những yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa da.

Dùng lá tía tô làm thực phẩm

Lá tía tô từ lâu đã được sử dụng là một loại rau gia vị trong bữa ăn. Có thể dùng lá tía tô để:

- Ăn sống cùng các món cuốn, gỏi hoặc salad.

- Nêm vào canh cá, hải sản hoặc thịt.

- Kết hợp trong các món cháo hoặc súp.

Việc bổ sung lá tía tô vào khẩu phần giúp tăng lượng chất chống oxy hóa và vitamin tự nhiên. Khi kết hợp với chế độ ăn cân đối, đây là một trong những yếu tố góp phần duy trì làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Lá tía tô không chỉ là loại rau gia vị trong nhiều món ăn mà còn được sử dụng trong làm đẹp da và tóc. Ảnh minh họa AI

Uống nước lá tía tô giúp đẹp da

Nước lá tía tô là thức uống được nhiều người yêu thích, đặc biệt vào mùa hè. Có thể sử dụng khoảng 10 - 15 lá tía tô tươi đã rửa sạch, đun với 500 - 700 ml nước và dùng trong ngày. Nếu thích, có thể thêm vài lát gừng hoặc một ít chanh sau khi nước đã nguội bớt để tăng hương vị.

Lưu ý, không nên uống nước lá tía tô thay hoàn toàn nước lọc hoặc sử dụng với lượng quá lớn trong thời gian dài.

Dùng lá tía tô làm mặt nạ

Đắp mặt nạ từ lá tía tô là một mẹo làm đẹp được chia sẻ rộng rãi. Chiết xuất lá tía tô có chứa các hợp chất chống oxy hóa và hỗ trợ giảm viêm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc đắp trực tiếp lá tươi lên da sẽ mang lại hiệu quả tức thì.

Để làm mặt nạ tía tô, cần chuẩn bị một nắm lá tía tô tươi, rửa thật sạch rồi ngâm qua nước muối loãng. Sau đó, giã nát hoặc xay nhuyễn lá tía tô với một ít nước sạch, lọc lấy phần bã rải đều lên mặt hoặc dùng bông tẩy trang thấm phần nước cốt thoa nhẹ nhàng lên da.

Giữ nguyên mặt nạ thư giãn trong khoảng 10 - 15 phút rồi rửa lại bằng nước mát. Thực hiện đều đặn 2 -3 lần mỗi tuần trong một khoảng thời gian sẽ giúp da sáng mịn hơn.

Để tránh kích ứng, đặc biệt là những người có làn da nhạy cảm, trước khi sử dụng mặt nạ lá tía tô, nên thử nên thử trước trên một vùng da nhỏ, mỏng trong 24 giờ. Nếu xuất hiện đỏ, ngứa hoặc rát da, cần ngừng sử dụng ngay.

Gội đầu bằng lá tía tô

Nước lá tía tô có mùi thơm dễ chịu, giúp làm sạch nhẹ da đầu và mang lại cảm giác thư giãn sau khi gội.

Để mái tóc khỏe đẹp, ngoài lựa chọn thảo dược để gội đầu, cẩn /bảo đảm chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là protein, sắt, kẽm, vitamin D và các vitamin nhóm B; đồng thời hạn chế sử dụng nhiệt độ cao hoặc hóa chất lên tóc.

Lưu ý khi dùng lá tía tô làm đẹp

Lá tía tô nhìn chung an toàn khi sử dụng với lượng thông thường trong bữa ăn. Tuy nhiên, một số trường hợp cần lưu ý:

- Người có tiền sử dị ứng với tía tô hoặc các loại thảo mộc cùng họ nên thận trọng.

- Không nên tự ý sử dụng các chế phẩm chiết xuất từ lá tía tô với liều cao nếu đang mang thai, cho con bú hoặc đang dùng thuốc chống đông máu khi chưa có ý kiến của bác sĩ.

- Nếu sau khi ăn hoặc sử dụng ngoài da xuất hiện nổi mẩn, ngứa... cần ngừng sử dụng ngay và đến cơ sở y tế để được kiểm tra.